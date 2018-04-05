Гипотиреоз, или снижение очень распространенное заболевание щитовидной железы, причем от него в несколько раз чаще страдают женщины, чем мужчины. Одним из основных симптомов гипотиреоза является лишний вес, который невозможно сбросить, несмотря на диеты и спорт.
Самый частый вопрос, который возникает у женщин с этим заболеванием: как похудеть при гипотиреозе.
Это действительно не просто сделать обычными методами, так как причиной избыточного веса является неправильная работа щитовидной железы.
Поэтому следует в первую очередь обратиться к врачу-эндокринологу, который назначит лечение основного заболевания. Иначе все попытки снизить вес ни к чему не приведут. Обычно требуется принимать гормоны, которые нормализуют обмен веществ, а потом и вес начнет снижаться.
К гормональной терапии обязательно присоединяют диету и физические нагрузки.
Лечение должно быть длительным. Диета при гипотиреозе ограничивает животные жиры и простые углеводы, за счет этого снижается калорийность.
Обязательны кардионагрузки, интенсивность которых подбирается индивидуально, в зависимости от состояния больного.
Стоит сказать, что гипотиреоз часто протекает у женщин в скрытой форме. Заболевание может развиваться несколько лет, постепенно симптомы становятся более выраженными. Часто женщины считают, что эти признаки связаны с усталостью, гиповитаминозом или возрастными гормональными изменениями. Чем женщина старше, тем больше вероятность возникновения нарушений функции щитовидной железы.
Особенность гипотиреоза в том, что он протекает по-разному, в зависимости от его причины и возраста пациента, а его симптомы разнообразны и сходны с симптомами других заболеваний. Жалобы каждого больного могут отличаться, что затрудняет постановку правильного диагноза.
Признаки гипотиреоза:
- Набор веса, не связанный с питанием и физической активностью
- Отеки (лицо выглядит одутловатым)
- Ухудшение памяти
- Ухудшение состояния волос и ногтей
- Сонливость, вялость, боли в мышцах
- Пониженный фон настроения, плаксивость, апатия
- Сухость кожи
- Нарушения менструального цикла
- Анемия
- Артериальная гипертензия
- Головные боли
- Повышение уровня холестерина
- Дискинезия желчевыводящих путей
- Нарушения сердечного ритма
- Упадок сил, плохая переносимость физических нагрузок
- Нарушения пищеварения, запоры
- При развитии заболевания могут наблюдаться хриплость голоса, замедленность речи, ухудшение слуха.
- Диагноз ставится на основании данных анализов крови, осмотра, ультразвукового исследования щитовидной железы. При необходимости назначают биопсию и другие дополнительные обследования.
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