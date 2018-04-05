Гипотиреоз, или снижение очень распространенное заболевание щитовидной железы, причем от него в несколько раз чаще страдают женщины, чем мужчины. Одним из основных симптомов гипотиреоза является лишний вес, который невозможно сбросить, несмотря на диеты и спорт.

Самый частый вопрос, который возникает у женщин с этим заболеванием: как похудеть при гипотиреозе.

Это действительно не просто сделать обычными методами, так как причиной избыточного веса является неправильная работа щитовидной железы.

Поэтому следует в первую очередь обратиться к врачу-эндокринологу, который назначит лечение основного заболевания. Иначе все попытки снизить вес ни к чему не приведут. Обычно требуется принимать гормоны, которые нормализуют обмен веществ, а потом и вес начнет снижаться.

К гормональной терапии обязательно присоединяют диету и физические нагрузки.

Лечение должно быть длительным. Диета при гипотиреозе ограничивает животные жиры и простые углеводы, за счет этого снижается калорийность.

Обязательны кардионагрузки, интенсивность которых подбирается индивидуально, в зависимости от состояния больного.

Стоит сказать, что гипотиреоз часто протекает у женщин в скрытой форме. Заболевание может развиваться несколько лет, постепенно симптомы становятся более выраженными. Часто женщины считают, что эти признаки связаны с усталостью, гиповитаминозом или возрастными гормональными изменениями. Чем женщина старше, тем больше вероятность возникновения нарушений функции щитовидной железы.

Особенность гипотиреоза в том, что он протекает по-разному, в зависимости от его причины и возраста пациента, а его симптомы разнообразны и сходны с симптомами других заболеваний. Жалобы каждого больного могут отличаться, что затрудняет постановку правильного диагноза.

Признаки гипотиреоза:

Набор веса, не связанный с питанием и физической активностью

Отеки (лицо выглядит одутловатым)

Ухудшение памяти

Ухудшение состояния волос и ногтей

Сонливость, вялость, боли в мышцах

Пониженный фон настроения, плаксивость, апатия

Сухость кожи

Нарушения менструального цикла

Анемия

Артериальная гипертензия

Головные боли

Повышение уровня холестерина

Дискинезия желчевыводящих путей

Нарушения сердечного ритма

Упадок сил, плохая переносимость физических нагрузок

Нарушения пищеварения, запоры

При развитии заболевания могут наблюдаться хриплость голоса, замедленность речи, ухудшение слуха.

Диагноз ставится на основании данных анализов крови, осмотра, ультразвукового исследования щитовидной железы. При необходимости назначают биопсию и другие дополнительные обследования.

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