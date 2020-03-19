Как можно вылечить артроз

Артроз считается лидером среди заболеваний опорно-двигательного аппарата, приводящих к инвалидности из-за ограничения подвижности. Сегодня артроз вышел на первое место среди причин инвалидности. Более 65% людей в возрасте от 55 лет страдают от этой болезни.

Артроз – это дегенеративно-дистрофическое заболевание суставов, обусловленное поражением и последующим разрушением суставного хряща. Существует 3 основных вида артроза:

коксартроз (поражение тазобедренного сустава);

гонартроз (поражение коленного сустава);

спондилоартроз (поражение позвоночника).

Артроз также может быть первичным или вторичным. В первом случае это заболевание развивается на здоровом суставе. Причиной его возникновения обычно является чрезмерная физическая работа. Вторичный артроз развивается уже на поврежденном суставе (например, в результате травмы).

Причины появления

Специалисты выделяют 2 причины возникновения этой болезни: механическую и биологическую. К механическим причинам относят чрезмерную нагрузку на сустав, обусловленную лишним весом или спецификой трудовой деятельности. К этой категории причин стоит отнести появление артроза в результате развития остеохондроза. К биологическим причинам относят болезни, которые нарушают обмен веществ и процесс выработки суставной жидкости. Также стоит помнить о том, что артроз может возникнуть в результате наследственной предрасположенности.

Симптомы

На ранних стадиях это заболевание протекает бессимптомно. «Открытая» стадия сопровождается появлением скованности в суставах и болезненными ощущениями. Также могут проявиться и анатомические изменения. Например, колено может увеличиться в размере, а нога принять неестественный изгиб. В результате развития этого заболевания больной вообще может потерять способность выполнять естественные движения.

Диагностика

Диагностика этого заболевания осуществляется на основании лабораторно-инструментальных исследований, позволяющих найти причины и факторы, которые спровоцировали развитие артроза. Обязательными диагностическими процедурами являются:

общий анализ крови;

биохимический анализ крови;

рентгенологическое исследование сустава.

Лечение

Лечение этого заболевания зависит от его стадии. Чем раньше начнется лечение, тем лучше прогноз для больного. Лечение артроза первой степени предусматривает прием специальных препаратов – хондопротекторов. Они способствуют улучшению структуры хрящевой ткани. Также могут быть назначены витаминно-минеральные комплексы. Способствует устранению признаков артроза и лечебная физкультура. Также может быть рекомендована нормализация питания. Артроз средней степени тяжести лечится путем снятия болевых синдромов и воспалительных процессов. Лечение артроза четвертой степени предусматривает хирургическое вмешательство, целью которого является замена сустава протезом.

Профилактика

Для предотвращения развития артроза рекомендуется регулярно выполнять упражнения лечебной физкультуры. Данные упражнения не дают чрезмерной нагрузки на суставы и не являются причиной возникновения болевых ощущений. Еще одна эффективная профилактическая мера – нормализация питания. Для предупреждения появления артроза рекомендуется следить за поступлением в организм необходимых микроэлементов и витаминов. Также нужно внимательно контролировать свой вес, не допуская возможности появления лишних килограммов.

Источник: https://garmoniyaclinic.ru/artroz.html

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