Как лечить варикоз?

К сожалению, что такое варикозное расширение вен, знают большинство женщин и довольно значительная часть мужчин. Часто начальная стадия варикоза обнаруживается в довольно раннем возрасте. По статистике первые признаки возникают примерно в 30-40 лет, а иногда и раньше. При том что варикозом страдает огромная часть населения, многие его просто игнорируют, а зря. Ведь расширенные вены – это не просто косметическая проблема, а заболевание, которое может проявить себя в любом месте и иметь серьёзные последствия.
Расширенные вены могут обнаружиться в паховой области, в пищеводе, в малом тазу. Геморрой - это тоже варикозное расширение вен.
Если вена растянута, то клапаны перестают смыкаться, отток крови из сосудов замедляется, от чего те ещё больше растягиваются
Симптомы варикоза
Поэтому лучше всего обращаться к флебологу (так называют специалиста по болезням вен) при появлении таких симптомов как:
- отёки ног в конце дня,
- боли и судороги в нижних конечностях,
- проступающие вены и сосудистые звездочки
Ведь в дальнейшем, по мере развития заболевания, вены пострадают ещё больше, боли и отёки значительно усилятся, а главное, могут развиться осложнения. А они достаточно серьёзны: флебит (воспаление вен), тромбоз, трофические язвы.
Врач для начала назначит обследование. Это может быть допплеровское исследование или более информативное УЗДГ: ультразвуковое дуплексное сканирование. Оно покажет не просто наличие или отсутствие расширенных вен, а даст информацию о скорости кровотока, состоянии сосудистой стенки и клапанов.
Потом последует лечение, соответствующее стадии варикоза. Обычно, если болезнь только начинается, назначают то, что поможет укрепить стенки сосудов и повысить их тонус. Это флеботропные препараты в виде гелей и таблеток, а также обязательная специальная гимнастика, массажи, компрессионный лечебный трикотаж.
Также существует масса народных средств для лечения варикоза, но они чаще всего тоже помогают только на начальных стадиях процесса и обязательно в комплексе с другими способами.
А лучшей профилактикой варикозной болезни является движение, правильный режим труда и отдыха, питание, укрепляющее сосуды.
Особенно важно это для тех, кто имеет плохую наследственность, ведёт малоподвижный образ жизни, подолгу стоит на ногах, переносит тяжести.
Кстати, важно понимать, что никакие внешние способы воздействия не устранят уже имеющиеся расширения, а только предотвратят дальнейшее ухудшение ситуации. А избавиться от уже расширенного участка сосуда можно только хирургическим путём.
Радует то, что сейчас есть весьма эффективные методы удаления повреждённых вен. Например, широко используется лазер, который запаивает расширенный сосуд изнутри. Это быстрая и малотравматичная процедура хороша тем, что после неё не остётся шрамов, а восстановление происходит в короткие сроки.
ПОХОЖИЕ ПУБЛИКАЦИИ - ЧТО ЕЩЕ ВАС ИНТЕРЕСУЕТ?
● Все новости о здоровье ● Болезни сердечно - сосудистой системы ● Болезни органов дыхания ● Болезни желудочно-кишечного тракта ● Эндокринные болезни, нарушения обмена веществ ● Болезни мочевыделительной системы ● Болезни костно-мышечной системы ● Мужское здоровье ● Женское здоровье ● Глазные болезни ● ЛОР-заболевания («Ухо-горло-нос») ● Болезни нервной системы ● Инфекционные и паразитарные болезни ● Травмы, отравления ● Детское здоровье ● Народная и нетрадиционная медицина ● Здоровое питание ● Полезные советы ● Секс в пожилом возрасте ● Долголетие ● Книги о здоровье ● Гимнастика для пожилых ●
ПОЛЕЗНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ О ЗДОРОВЬЕ И АКТИВНОМ ДОЛГОЛЕТИИ
-
Расскажите об этом своим друзьям!
Next
Prev
Пусть суставы не хрустят
К сожалению, заболевание не выбирает возраст. Первый сигнал надвигающегося артроза – лёгкая и быстро проходящая болезненность, хруст или скрип суставов. Чаще всего артроз возникает у дам в 40–45, мужчины начи...
Зарядка для пожилых
О пользе двигательной активности говорят многие врачи и целители. Гимнастические упражнения рекомендуется выполнять и в молодом, и в преклонном возрасте.
Предлагаем вашему вниманию комплекс упражнений, приме...
Молочная сыворотка
Молочная сыворотка — побочный продукт, остающийся при производстве творога и сыра, но уже в Древней Греции были известны и активно использовались её лечебные свойства. Ещё Гиппократ открыл благотворное действ...
Об угарном газе и последствиях
Угарный газ нельзя увидеть или почувствовать, однако при большой концентрации угарный газ убивает человека в считанные секунды. Угарный газ, несмотря на свою ядовитость, никак не раздражает органов чувств — у...
Усталость без причины — признак астении
Астения – это нервно-психическая слабость, повышенная утомляемость, нарушение сна. Астения является стержневым или сквозным синдромом при многих болезнях. Она может быть как дебютом (начальным проявлением), ...
Холодное уксусное обёртывание
Это наиболее эффективная процедура, которая может применяться как для лечения острых заболеваний с высокой температурой, так и в случае хронического течения болезней. Применять уксусные обёртывания можно в лю...
Физзарядка от академика Амосова
Старение - сложный многообразный процесс, зависящий не только от биологических причин, но и от социальных условий жизни, которые определяют материально-бытовые факторы, условия окружающей среды на производств...
Биологически активные добавки: какими они должны быть
Развитие фармацевтической промышленности, биотехнологии, химии, внедрение суперсовременных технологий переработки растительного и иного сырья для получения высокочистых биологически активных соединений и их к...
Не ешьте капустную кочерыжку!
В любой капусте чрезвычайно много лекарственных веществ и витаминов. Не случайно капустный рассол популярен как общеукрепляющий напиток. Тот же рассол и свежий капустный сок содержат ещё и витамин U, способст...
Что делать, если пазухи воспалились?
Не смотря на все достижения медицины, разработанные методики и изобретенные препараты, лечение гайморита может длиться месяцами. А некоторые люди не могут побороть гайморит годами. Лучше гайморитом не болеть...