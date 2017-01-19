Как лечить варикоз?

К сожалению, что такое варикозное расширение вен, знают большинство женщин и довольно значительная часть мужчин. Часто начальная стадия варикоза обнаруживается в довольно раннем возрасте. По статистике первые признаки возникают примерно в 30-40 лет, а иногда и раньше. При том что варикозом страдает огромная часть населения, многие его просто игнорируют, а зря. Ведь расширенные вены – это не просто косметическая проблема, а заболевание, которое может проявить себя в любом месте и иметь серьёзные последствия.

Расширенные вены могут обнаружиться в паховой области, в пищеводе, в малом тазу. Геморрой - это тоже варикозное расширение вен.





Если вена растянута, то клапаны перестают смыкаться, отток крови из сосудов замедляется, от чего те ещё больше растягиваются

Симптомы варикоза

Поэтому лучше всего обращаться к флебологу (так называют специалиста по болезням вен) при появлении таких симптомов как:

- отёки ног в конце дня,

- боли и судороги в нижних конечностях,

- проступающие вены и сосудистые звездочки

Ведь в дальнейшем, по мере развития заболевания, вены пострадают ещё больше, боли и отёки значительно усилятся, а главное, могут развиться осложнения. А они достаточно серьёзны: флебит (воспаление вен), тромбоз, трофические язвы.

Врач для начала назначит обследование. Это может быть допплеровское исследование или более информативное УЗДГ: ультразвуковое дуплексное сканирование. Оно покажет не просто наличие или отсутствие расширенных вен, а даст информацию о скорости кровотока, состоянии сосудистой стенки и клапанов.

Потом последует лечение, соответствующее стадии варикоза. Обычно, если болезнь только начинается, назначают то, что поможет укрепить стенки сосудов и повысить их тонус. Это флеботропные препараты в виде гелей и таблеток, а также обязательная специальная гимнастика, массажи, компрессионный лечебный трикотаж.

Также существует масса народных средств для лечения варикоза, но они чаще всего тоже помогают только на начальных стадиях процесса и обязательно в комплексе с другими способами.

А лучшей профилактикой варикозной болезни является движение, правильный режим труда и отдыха, питание, укрепляющее сосуды.



Особенно важно это для тех, кто имеет плохую наследственность, ведёт малоподвижный образ жизни, подолгу стоит на ногах, переносит тяжести.

Кстати, важно понимать, что никакие внешние способы воздействия не устранят уже имеющиеся расширения, а только предотвратят дальнейшее ухудшение ситуации. А избавиться от уже расширенного участка сосуда можно только хирургическим путём.

Радует то, что сейчас есть весьма эффективные методы удаления повреждённых вен. Например, широко используется лазер, который запаивает расширенный сосуд изнутри. Это быстрая и малотравматичная процедура хороша тем, что после неё не остётся шрамов, а восстановление происходит в короткие сроки.