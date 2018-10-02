Как и зачем готовиться к ультразвуковому исследованию

Приезжая на юг, многие выбирают не просто отдых на пляже, а санаторно-курортное лечение. Это позволяет совместить отдых с укреплением здоровья. Но не всегда перед поездкой на курорт можно успеть пройти все нужные обследования.
Или уже на месте требуется дополнительная диагностика. В этом случае сделать УЗИ в Сочи можно у квалифицированных специалистов в клинике Bridge. Здесь пациентам предлагают 30 видов ультразвуковых исследований. Можно обследовать органы брюшной полости и малого таза, мочеполовую систему, сердце, сосуды, головной мозг, лимфоузлы, молочные железы, щитовидку, носовые пазухи, крупные суставы.
К слову, УЗИ рекомендуется проходить раз в полгода при наличии хронических заболеваний и раз в год для профилактики. Это как раз удобно сделать, находясь на санаторно-курортном лечении. Проконсультироваться по поводу необходимой диагностики можно у врачей клиники Bridge.
УЗИ давно зарекомендовало себя как надежное и достаточно информативное исследование, которое не доставляет дискомфорта пациенту. Ультразвуковые волны позволяют получить двух или трехмерное изображение нужного органа, отражаясь от него. Поэтому такая диагностика эффективна для паренхиматозных органов и тех, которые наполнены жидкостью. Полые органы на УЗИ не исследуют.
Часто люди, собирающиеся пройти УЗИ, интересуются, нужна ли какая-то подготовка и если да, то зачем. Вот что говорят врачи по этому поводу.
Некоторые виды УЗИ не требуют специальной подготовки. Но в тех случаях, когда она нужна, пациенту обязательно разъяснят весь порядок действий. От качественной подготовки зависит достоверность результатов, поэтому не следует пренебрегать рекомендациями специалистов.
Подготовка нужна при прохождении УЗИ брюшной полости. Провести исследование могут газы в кишечнике, поэтому накануне исследования лучше посидеть на диете, исключив продукты, повышающие газообразование. Это газировка, чёрный хлеб, молоко, бобовые, кофеин, чёрный хлеб, жирные и жареные блюда, а также сырые фрукты и овощи. Также можно принять сорбенты накануне и перед исследованием: эспумизан, смекту, активированный уголь. Само исследование проводится натощак.
Если назначено трансректальное УЗИ предстательной железы, то нужно сделать очистительную клизму накануне и в день исследования.
Перед УЗИ сердца нужно исключить нагрузки и вещества, влияющие на сердечную деятельность: кофеин, алкоголь и т д .
Что может помешать провести УЗИ?
Неправильная подготовка к исследованию
Большой лишний вес пациента при исследовании органов брюшной полости и почек.
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