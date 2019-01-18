Как формируются и от чего зависят цены в стоматологиях

Прием у стоматолога всегда заканчивается весомым ударом по семейному бюджету. Часто у пациентов возникает закономерный вопрос, за что они отдают такие средства. Важно понимать, как именно формируются цены в стоматологиях, от чего зависит окончательная стоимость приема, а также за счет чего можно снизить расходы.
Материалы
Пломбировочные составы, лечебные препараты, ампулы анестетика, другие лекарства, расходные материалы в стоматологии достаточно дорогие, что в основном и определяет цену работы врача. Приобретая материалы за собственные деньги, специалисту необходимо окупить их стоимость, а также получить прибыль.
Оборудование
Специальный инструментарий, стоматологическое кресло, автоклавы, стерилизаторы, УФ-лампы для фотополимерных пломб и другая техническая аппаратура обычно заказывается для всего учреждения, а не лично для одного специалиста. Однако для лечения каждого пациента необходима обработка всех инструментов и применение большинства из устройств в клинике. Их покупка, эксплуатация и ремонт также должны оправдаться, поэтому часть суммы за прием пациента рассчитывается с учетом применения дополнительного оборудования.
Работа врача
Труд стоматолога непростой, специалисту необходимо правильно диагностировать проблему, подобрать подходящий метод лечения, проконтролировать исход заболевания. Также известно множество рисков, на которые идут врачи во время лечения пациентов. Свою работу каждый стоматолог вправе оценивать так, как считает необходимым, исходя из своих навыков, знаний, опыта, наличия ученой степени.
Как экономить?
Специалисты не советуют пытаться снизить расходы в стоматологической клинике за счет качества материалов – это может грозить плохим результатом лечения, который придется переделывать в ближайшее время. Можно выбирать клиники класса эконом, а не люкс, если не возникает сомнений в квалификации врачей в медицинском центре. Также в популярных учреждениях бывают акции и специальные предложения, которыми можно воспользоваться, если проблема не требует неотложного вмешательства.
Онлайн-портал «СтартСмайл» – это платформа, где можно найти подходящую клинику и цену на определенные услуги по ссылке https://www.startsmile.ru/ceny-stomatologiy/. Также здесь размещена интересная информация от экспертов в различных отраслях стоматологии.
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