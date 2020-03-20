Изучение коронавируса продолжается: выявлены новые симптомы 

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"РГ": немецкие специалисты описали новые симптомы коронавируса. Об этом сообщает Frankfurter Allgemeine Zeitung со ссылкой на представителя Института вирусологии в Бонне Хендрика Стрика.
Выявлены новые симптомы коронавируса, которые проявляются у заболевших
Вирусолог участвовал в обходе и опросе заразившихся пациентов, что позволило выявить малоизвестные ранее симптомы болезни. По словам эксперта, две трети опрошенных описывают потерю обоняния и вкуса. Такое проявление болезни продолжается несколько дней.
"Диарея также встречалась у инфицированных людей в 30 процентах случаев, что чаще, чем считалось ранее", - отмечает Хендрик Стрик.
Но при этом вирусолог обращает внимание на тот факт, что обычно у пациентов, зараженных коронавирусом, проявляются лишь незначительные признаки заболевания.
"Результаты китайского исследования, проведенного в городе Шэньчжэнь, также свидетельствуют о том, что у 91 процента инфицированных людей наблюдаются симптомы от слабых до умеренных, с сухим кашлем и, возможно, лихорадкой", - говорит эксперт.
По данным Всемирной организации здравоохранения, в Германии зафиксировано около 10 тысяч случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-2019. Это пятый показатель в мире после Китая, Италии, Ирана и Испании.
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