Избавление от зависимостей в Медицинском Центре «Можайка 10»

Любая зависимость – это серьёзное заболевание, которое может полностью разрушить жизнь не только самого больного, но и членов его семьи. При этом крайне сложно избавиться от такого недуга самостоятельно, тут требуется комплексный подход и помощь специалистов разного профиля.
Медицинский Центр «Можайка 10» помогает пациентам, страдающим разными видами зависимостей: игроманией, наркоманией, алкоголизмом, табакокурением. Врачи высшей категории применяют индивидуальный подход к каждому пациенту, а лечение может быть как амбулаторным, так и стационарным. Клиника постоянно развивается, поэтому к услугам пациентов – новейшие методики лечения и лучшее немецкое оборудование.
Узнать всё о центре, а также записаться к врачу можно здесь www.moz10.ru. Клиника «Можайка 10» оказывает помощь круглосуточно, в любой момент, в том числе выходной или праздничный день. Причем, первичная консультация нарколога бесплатна.
Важное преимущество Медицинского центра «Можайка 10» в том, что здесь продолжают поддерживать своих больных после того, как те пройдут курс лечения.
В течение года после выписки каждый пациент получает абсолютно бесплатные ежемесячные консультации. Человек ощущает, что он не один, а это резко снижает риск срыва.
Одна из проблем, с которой сталкиваются родственники игромана, алкоголика или наркомана – невозможность убедить человека обратиться за помощью и начать лечение. Ведь чаще всего зависимые люди не признают своих проблем, лечить человека без его ведома и согласия – дело практически безнадёжное. Специалисты клиники смогут помочь и в такой ситуации: по просьбе родных они приедут на дом и помогут убедить пациента начать лечение. А это и есть первый и самый главный шаг к выздоровлению.
По статистике алкоголизм – одна из самых распространённых видов зависимости и количество алкоголиков растёт по всему миру. Причем больные часто обращаются за помощью уже тогда, когда болезнь приобрела запущенные формы и оказала пагубное действие на организм. Не секрет, что спиртное разрушает мозг и одним из частых осложнений алкоголизма является алкогольная энцефалопатия. Это нарушение мозговых функций, которое может сопровождаться такими симптомами как головная боль, вялость, раздражительность, нарушения зрения и слуха, снижение памяти и работоспособности. Если пациенту после обследования поставлен такой диагноз, то врачи Медицинского Центра «Можайка 10» в первую очередь помогают избавиться от алкоголизма как от первопричины поражения мозга, а так же проводят лечение, направленное на восстановление здоровья.
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