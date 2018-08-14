Инсульт не случается внезапно

Количество инсультов сейчас во всем мире очень велико. И вероятность такой сосудистой катастрофы увеличивается с возрастом человека. Но в последнее время, инсульт, как и многие болезни, «молодеет» и поражает людей трудоспособного возраста. Поэтому каждому нужно знать о признаках этого грозного заболевания, факторах риска и о мерах первой помощи.

Признаки инсульта

Симптомы инсульта будут отличаться в зависимости от того, какая часть мозга поражена. Если случился инсульт правой стороны мозга, то внешне это проявляется симптомам на левой стороне тела. Это связано с перекрёстной иннервацией в организме человека.

Подозрение на инсульт легко проверить самостоятельно с помощью простого теста. Он называется «лицо-речь-рука». Можно попросить человека улыбнуться, поднять обе руки вверх и произнести что-то.

И если у человека внезапно появилась ассиметрия лица, появилась слабость в руке и нарушилась речь, нужно срочно вызывать скорую помощь.

В зависимости от того, какую часть мозга – правую или левую, поразил инсульт, симптомы будут отличаться.



Помощь при инсульте

Самое важное при инсульте: как можно быстрее доставить человека в больницу! Нужно, чтобы помощь была оказана в первые три часа. В течение этого времени можно восстановить кровообращение в пострадавшем участке мозга и не дать человеку стать инвалидом. Поэтому чем раньше будет начато специальное лечение, желательно в сосудистом центре, тем больше шансов на полное выздоровление.

К сожалению, врачи до сих пор сталкиваются с ситуациями, когда человек не обращается в больницу, надеясь, что «пройдет само».

Инсульт – не случайное и внезапное заболевание. К нему ведут долгие годы пренебрежения своим здоровьем и неправильного образа жизни. Поэтому снизить риск инсульта вполне по силам каждому.

У инсульта есть свои факторы риска. О них стоит знать обязательно:

1. Повышенное артериальное давление.

2. Повышенный уровень холестерина

3. Лишний вес

4. Курение

5. Злоупотребление алкоголем

6. Холестериновое питание (большое количество животного жира, простых углеводов, мало клетчатки).

7. Низкая физическая активность

8. Повышенный уровень глюкозы

Чем больше положительных ответов в этом списке, тем выше шансы на инсульт.

Среди заболеваний, увеличивающих риск инсульта, на первом месте стоит гипертония. Кроме гипертонии, это сахарный диабет, заболевания сердца, нарушения свёртываемости крови.

Поэтому каждый человек старше сорока лет должен проходить профилактические осмотры. Обязательно периодически измерять давление и знать свой уровень холестерина и сахара в крови. Делать это надо даже если «ничего не беспокоит» и при обнаружении проблем принимать меры. Иногда достаточно сменить образ жизни, но могут потребоваться и лекарства.

Опасность инсульта ещё и в том, что за первым ударом может последовать второй. Для того, чтобы предотвратить повторение, существуют меры вторичной профилактики сосудистых катастроф. И в первую очередь это устранение перечисленных выше фактов риска. Ведь, как показывает практика, даже после перенесенного инсульта многие больные не отказываются от курения, алкоголя или вредной пищи.

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