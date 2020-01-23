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Имплантация зубов в стоматологической клинике
Агнесса ЛИ   
23 Января 2020 г.
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Самым современным методом восстановления зубного ряда является имплантация зубов. Эта методика уже давно зарекомендовала себя как самая надежная и долговечная. Одно из важных ее преимуществ то, что зубные импланты устанавливаются один раз и на всю жизнь, в отличие от любых видов коронок и зубных протезов.

Одной из ведущих клиник, где можно сделать качественную имплантацию зубов в Москве, является стоматологическая клиника «НАВА» nava-mos.ru/uslugi/implantaciya-zubov. Пройдя по ссылке, можно узнать все необходимое об имплантации зубов, ее видах и ценах.

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К слову, клиника «НАВА» предлагает услугу имплантации зубов под ключ. Ее стоимость можно рассчитать самостоятельно на калькуляторе имплантации, который представлен на сайте клиники.
В клинике применяются изделия лучших производителей имплантов, в том числе израильской компании «Alpha-Bio Tec». Это один из вариантов недорогой имплантации зубов, так как цены на эти импланты вполне бюджетные. При этом израильская продукция отличается высочайшим качеством, соответствует всем мировым стандартам и производит импланты уже несколько десятков лет. В клинике используются и другие виды имплантов, например, швейцарской фирмы Straumann. Эти изделия отличаются универсальностью и надежностью.
Частая проблема, особенно с возрастом: отсутствие не одного, а сразу нескольких зубов, а иногда и полностью зубного ряда. Для подобных случаев предусмотрена уникальная методика имплантации All-on-4 (все на четырех), которой прекрасно владеют врачи стоматологии «НАВА». Суть процедуры в том, что пациенту устанавливаются всего четыре импланта, на которые крепится весь зубной протез.

Чтобы вставить имплант зуба, одного или нескольких, нужно пройти несколько подготовительных этапов. В стоматологии «НАВА» можно пройти все необходимые процедуры и обследования, начиная с обследования и санации полости рта, сдачи анализов, и заканчивая непосредственно установкой постоянного протеза. Кроме того, у клиники имеются свои лаборатории, оснащенные по последнему слову техники.

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Поэтому изготовление любых зубопротезных конструкций проводится в максимально короткие сроки и с идеальной точностью.
Выбирая клинику для установки зубных имплантов в Москве, стоит обратить внимание на то, что специалисты стоматологии «НАВА» регулярно повышают свою квалификацию, проходя обучение в клиниках Германии и Швейцарии. Поэтому владеют всеми методиками установки имплантов и другими видами протезирования и лечения зубов. Высокий уровень работы специалистов и наличие современного оборудования, в том числе и для анестезии, гарантируют наилучшие результаты всем пациентам клиники.

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