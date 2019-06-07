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Имплантация «All-on-4» в клинике «Зууб» – доступный и проверенный метод
ИА БайкалИнформ   
07 Июня 2019 г.
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Хотите восстановить большую часть отсутствующих зубов или зубной ряд полностью? Выбираете доступный по цене и проверенный метод?

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Клиника «Зууб» предлагает технологию «All-on-4» – качественный протез на 4-х внедренных корнях. Доступно, эффективно, красиво!

Плюсы методики:

  1. Не нужно устанавливать импланты для каждого зуба;
  2. Нет необходимости носить неудобный съемный протез;
  3. Всего 4 импланта надежно зафиксируют протезную конструкцию в челюсти;
  4. Установка возможна в день имплантации;
  5. Доступная цена.

Выгода от имплантации зубов «All-on-4»

  1. Здоровая улыбка «под ключ». За один день стоматолог выполнит имплантацию четырех искусственных корней, поставит временный протез. Вы покинете клинику с полноценной улыбкой.
  2. Оптимальная нагрузка на кость. Стоматолог выбирает такие импланты, которые не требуют предварительного наращивания кости. При этом структура челюсти и лица не меняются, нагрузка распределяется правильно, человек может тщательно пережевывать любую пищу.
  3. Комфорт в ношении. Пациенту устанавливается несъемный протез, который не скользит, надежно закреплен, не контактирует с нёбом. Для полноценного ухода достаточно чистить зубы дважды в день и минимум 2 раза в год посещать кабинет стоматолога для профилактики.

Вы до сих пор ощущаете дискомфорт по поводу отсутствия зубов? Вам кажется, что их восстановление – это дорого? Решайтесь, как это сделали сотни пациентов!

Запишитесь на консультацию в клинику «Зууб» по поводу имплантации «All-on-4» (https://zuub.ru/protezirovanie-all-on-4.html), чтобы в самое ближайшее время обрести здоровую и красивую улыбку!

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