Имплантация «All-on-4» в клинике «Зууб» – доступный и проверенный метод

Хотите восстановить большую часть отсутствующих зубов или зубной ряд полностью? Выбираете доступный по цене и проверенный метод?

Клиника «Зууб» предлагает технологию «All-on-4» – качественный протез на 4-х внедренных корнях. Доступно, эффективно, красиво!

Плюсы методики:

Не нужно устанавливать импланты для каждого зуба; Нет необходимости носить неудобный съемный протез; Всего 4 импланта надежно зафиксируют протезную конструкцию в челюсти; Установка возможна в день имплантации; Доступная цена.

Выгода от имплантации зубов «All-on-4»

Здоровая улыбка «под ключ». За один день стоматолог выполнит имплантацию четырех искусственных корней, поставит временный протез. Вы покинете клинику с полноценной улыбкой. Оптимальная нагрузка на кость. Стоматолог выбирает такие импланты, которые не требуют предварительного наращивания кости. При этом структура челюсти и лица не меняются, нагрузка распределяется правильно, человек может тщательно пережевывать любую пищу. Комфорт в ношении. Пациенту устанавливается несъемный протез, который не скользит, надежно закреплен, не контактирует с нёбом. Для полноценного ухода достаточно чистить зубы дважды в день и минимум 2 раза в год посещать кабинет стоматолога для профилактики.

Вы до сих пор ощущаете дискомфорт по поводу отсутствия зубов? Вам кажется, что их восстановление – это дорого? Решайтесь, как это сделали сотни пациентов!

Запишитесь на консультацию в клинику «Зууб» по поводу имплантации «All-on-4» ( https://zuub.ru/protezirovanie-all-on-4.html ), чтобы в самое ближайшее время обрести здоровую и красивую улыбку!

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