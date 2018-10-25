Грипп не за горами. Готовимся

Осень уже в самом разгаре и вместе с холодом вновь вернулись и сезонные болезни, в первую очередь ОРВИ. Да и грипп уже на подходе.
Самым надежным средством защиты от гриппа остается прививка, но невредно будет запастить и, например, витаминами.
Надо понимать, что витамины как таковые, даже аскорбиновая кислота, сами по себе не защищают человека от инфекций, в том числе и гриппа, но они повышают общую сопротивляемость организма, что и помогает избежать болезней. Выбрать нужные препараты иногда бывает непросто, ведь их очень много. Один из вариантов: почитать отзывы потребителей. К слову, если нужны реальные отзывы о полезных для здоровья товарах, стоит заглянуть на сайт mirobzor.ru.
Если витамины в принципе можно выбрать самостоятельно, то вот противовирусные препараты и всяческие средства для повышения иммунитета назначать себе просто так нельзя. Особенно «на всякий случай», как сейчас делают многие. Такие лекарства должен назначить врач.
Кстати, доктора сходятся во мнении, что здоровый организм не нуждается в каком-то специальном повышении иммунитета, поэтому стоит быть осторожнее с различными иммунномодуляторами.
А вот что действительно необходимо и абсолютно точно укрепит организм перед сезоном эпидемий это здоровое и разнообразное питание. Лучше сократить количество фастфуда и полуфабрикатов.
Диеты, особенно строгие исключаются, если только это не предписано врачом в связи с каким-то заболеванием.
Ослабленный организм плохо реагирует на переохлаждение, а поэтому нужно закаляться: принимать контрастный душ, гулять как можно больше. Важно хорошо высыпаться и обязательно включить в свою жизнь все занятия, которые способствуют выработке эндорфинов. Это танцы, спорт, секс, те же прогулки, игры, йога. Ведь счастливый и довольный человек лучше сопротивляется болезням.
Часто люди задаются вопросом нужно ли носить маску? Врачи единодушны: маска – это больше защита для окружающих, если вы уже больны, а на улице она вообще бесполезна. Кроме того, маска сама быстро становится источником инфекции, и ее надо менять довольно часто.
Гораздо важнее соблюдать правила гигиены, ведь вирус гриппа очень устойчив. При этом меньше всего шансов заразиться просто на улице. А вот на поверхностях, к которым прикасался больной, вирус может продержаться до трех часов. Это бывает, когда человек кашляет или чихает, закрываясь рукой, а потом той же рукой берет телефон, держится за поручень в транспорте и т д.
Поэтому врачи и рекомендуют в первую очередь:
- мыть руки как можно чаще, особенно после магазина, транспорта и на работе.
- протирать дезинфицирующими салфетками телефон, клавиатуру
- не прикасаться к лицу грязными руками
- чаще умываться и промывать нос. Обязательно делать это, вернувшись домой из любого места с большим скоплением людей.
- пользоваться только одноразовыми платками.
Кроме того, важно долечивать любые простуды, а при первых симптомах гриппа остаться дома и вызвать врача.
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