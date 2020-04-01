Гипертонические кризы – показания к амбулаторному и стационарному лечению

При купировании неосложненного гипертонического криза легкой степени больного можно оставить дома под наблюдением врача поликлиники для коррекции ранее проводимого лечения.
При повторных повышениях артериального давления, гипертонических кризах II порядка и осложнениях необходима госпитализация в блок интенсивной терапии или в неврологическое отделение или в кардиологическое отделение. Если гипертонический криз купирован и больной чувствует себя удовлетворительно, но диагноз основного заболевания неизвестен (ГБ или симптоматическая гипертония), то больного следует госпитализировать в кардиологическое или терапевтическое отделение для уточнения диагноза.
Сроки временной нетрудоспособности
ГК I порядка легкой степени с I и II стадией – 3-5 дней. При учащении кризов более 2-3 за последние 6 месяцев необходима госпитализация на 7-10 дней.
ГК II порядка средней тяжести – длительность нетрудоспособности 8-20 суток. У больных с тяжелым гипертоническим кризом II порядка временная нетрудоспособность 18-25 и более дней, определяется индивидуально, с учетом имеющихся осложнений. После выписки решается вопрос о трудоспособности и при необходимости больной направляется на ВКК и МРЭК.
Профилактика гипертонических кризов
Активное выявление больных ГБ и симптоматическими артериальными гипертензиями с последующим адекватным консервативным либо оперативным лечением позволяет снизить частоту гипертонических кризов. Знание механизмов развития гипертонических кризов позволяет врачу проводить дифференцированную терапию артериальной гипертензией.
Использование суточного мониторирования АД позволяет получить индивидуальные характеристики биологического ритма АД для каждого больного, а также определить эффективность различных антигипертензивных препаратов.
С точки зрения влияния на суточный ритм АД, антигипертензивный препарат должен отвечать следующим требованиям:
- Антигипертензивный препарат должен улучшать характеристики измененного профиля АД, но не изменять нормального двухфазного ритма;
- Он не должен оказывать неблагоприятного воздействия на нормальную вариабельность АД и желательно снижать повышенную вариабельность;
- Антигипертензивный препарат пролонгированного действия должен обеспечивать адекватный контроль в ранние утренние часы;
- С целью предотвращения церебральных осложнений, гипотензивная терапия должна адекватно корригировать степень ночного снижения АД.
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