Гингивит: особенности

Гингивит представляет собой патологический процесс, который распространяется на десну. Гингивит относится к распространенной патологии зубов. Чаще всего это болезнь поражает людей в подростковом возрасте и во время вынашивания беременности. При дальнейшем отсутствии адекватной своевременной терапии, гингивит приводит к формированию тяжелых осложнений, таких как воспаление тканей пародонта.

Причины развития гингивита

Гингивит имеет множество причин развития. Все они делятся на экзогенные и эндогенные. Эндогенные причины:

активный рост зубов, который приводит к травмам десны;

неправильный прикус;

гиповитаминоз;

болезни пищеварительной системы;

снижение активности иммунной системы.

Экзогенные причины:

влияние физических факторов, таких как ожог, радиация и механические повреждения;

воздействие агрессивных химических веществ;

инфицирование патогенными микроорганизмами;

ятрогенные причины – воздействие лечебных манипуляций.

Гингивиты чаще всего возникают на фоне отложения на зубах патологического налета или камня, злоупотребления табаком, инфицирования патогенными микроорганизмами и раздражения химическими факторами. Наибольшую распространенность получили гингивиты инфекционной этиологии. В детском возрасте это заболевание может быть вызвано нарушением правил личной гигиены. Повышенная восприимчивость детей к этому заболеванию обусловлена тем, что в этом возрасте иммунитет окончательно формируется только к пубертатному возрасту. Кроме того, в детстве чаще наблюдаются очаги инфекции в виде кариеса, который является одним из самых распространенных факторов развития гингивита. Гингивит чаще всего развивается у детей, которые имеют тяжелые сопутствующие недуги, такие как туберкулез, гепатит, нефрит, ревматизм и сахарный диабет.

Симптомы гингивита

Сегодня известны такие формы заболевания:

катаральная;

гипертрофическая;

форма с формированием атрофии;

некротически-язвенная.

По характеру течения заболевание может быть острым и хроническим. Основными клиническими проявлениями гингивита является гиперемия десен и их отечность. Также при этом заболевании может отмечаться повышенная кровоточивость десен. Гингивит может быть генерализованным или локализованным. Больных может беспокоить зуд и ощущения боли при приеме продуктов питания.

Язвенно-некротическая форма гингивита отличается формированием на слизистой десны зон некроза и язвенных дефектов. Эта форма характеризуется такими клиническими проявлениями:

появление зловонного запаха из полости рта;

усиленная чувствительность десен;

резкое изменение общего состояния в худшую сторону;

выраженная лихорадка;

увеличенные размеры лимфоузлов.

Гипертрофический гингивит сопровождается увеличением сосочков десны, которые распространяются на весь зуб. На первой стадии процесса заболевание не имеет никаких клинических проявлений. Запущенные стадии патологического процесса проявляются такими симптомами, как повышенная кровоточивость и боль при пальпации. Атрофический гингивит характеризуется снижением объема ткани десны, в результате чего происходит открытие корня зуба.

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