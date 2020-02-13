Где найти хорошего ЛОР-специалиста для диагностики и лечения?

С наступлением холодного времени года увеличивается число пациентов с симптомами заболеваний уха, горла и носа. Связано это с тем, что влажный и холодный воздух является подходящей средой для развития вирусов и болезнетворных бактерий. Лечением подобных заболеваний занимается врач-отоларинголог (ЛОР), который специализируется на отитах, гайморитах, тонзиллитах и других похожих проблемах.

Когда нельзя игнорировать визит к отоларингологу

Большинство людей не обращает внимания на легкий насморк, заложенное горло, принимая при этом лекарства, пользуясь народными методами. Но если лечение не дает положительных результатов, улучшений не наблюдается и болезнь прогрессирует, необходимо обращаться к отоларингологу.

При болезнях горла могут наблюдаться воспаления различных типов, которые сопровождаются трудностями с глотанием. При проблемах с ушами часто ухудшается слух, наблюдаются прострелы. В случае с носом присутствуют отеки, труднопроходимый насморк, который не поддается консервативному лечению. Все эти симптомы требуют незамедлительного обращения к отоларингологу. Не медлите, проще предупредить развитие серьезного заболевания, чем его лечить.

Где можно найти хорошего ЛОРа

В государственных медучреждениях попасть на прием к отоларингологу практически нереально, так как очередь необходимо занимать за несколько недель наперед. А что делать, если человек уже просто не может без медицинской помощи? Если вам нужен хороший лор, можно обратить внимание на Клинику ухо, горло, нос имени профессора Е. Н. Оленевой.

Частное медицинское учреждение специализируется на лечении заболеваний уха, горла и носа. Клиника применяет современные методы, специалисты проводят сложные ЛОР-операции с гарантированным положительным результатом. Большинство врачей имеют стаж от 10 лет, множество положительных отзывов пациентов, подтверждающих их высокую квалификацию.

Тонкости профессии отоларинголога

Хороших специалистов мало, так как это направление медицины довольно сложное, ведь врачу приходится иметь дело одновременно с тремя системами человеческого организма, которые непосредственно связаны друг с другом. Существует множество нюансов и направлений, поэтому обучение длительное и обязано подкрепляться практикой.

Получить квалифицированные консультации опытных ЛОР-врачей с дальнейшим назначением эффективного лечения можно в Клинике ухо, горло, нос имени профессора Е. Н. Оленевой. Каждый доктор имеет высокий уровень квалификации и огромный опыт в своей специализации, что позволяет эффективно решать проблемы любого уровня сложности. В клинике комфортные условия приема, диагностика и лечение проводится на высокотехнологичном европейском оборудовании.

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