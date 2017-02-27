Гастрит – основные симптомы, диагностика и лечение

Данную болезнь принято называть воспалением слизистой оболочки желудка, и она является одной из наиболее распространенных недугов в современных реалиях. По статистике, примерно около 80% людей хотя бы раз в жизни, так или иначе, сталкивались с этим недугом, а если говорить о людях преклонного возраста, то здесь цифра, страдающих различными формами гастрита доходит до 90%. Лечением заболевания занимается врач-гастроэнтеролог.

Что представляет собой эта болезнь?

Она, в первую очередь, опасна тем, что нарушает функци желудка. Это чревато самыми серьезными и неожиданными последствиями. В результате человек, как минимум, начинает чувствовать упадок сил. Гастрит – общее название, поскольку, говоря более конкретно, различают разные его формы: острую и хроническую. Еще этот недуг может проистекать при нормальной, повышенной или пониженной желудочной кислотности.

Многие медики заявляют, что болезнью века является именно гастрит, и имеют для этого все основания, ведь она часто встречается не только у многих взрослых, но и у детей, особенно в последние годы. А по официальным данным Минздрава, ею болеет в той или иной форме почти половина населения страны.

Основные симптомы

Эта болезнь может развиться по ряду причин внешнего или внутреннего характера. В случае с острым воспалением, в слизистой оболочке желудка человека наблюдаются повреждения разной степени опасности. Они обусловлены воздействием щелочи, концентрированных кислот, других химических веществ.

В хронической форме пациент может ощущать разные симптомы, среди которых:

изжога

рвота

запор или понос

частые отрыжки, вызывающие особый дискомфорт

метеоризм

вздутия

неприятный запах изо рта

Во время хронического гастрита железы желудка перестают нормально функционировать из-за того, что вместо хороших клеток формируются атипичные. Это может стать причиной различных видов язв желудка и даже онкологии. Поэтому при первых же симптомах, необходимо записаться на прием к врачу.

Диагностика

Любая консультация гастроэнтеролога начинается с осмотра пациента. Доктор проводит обследование путем прощупывания живота, и если есть признаки гастрита, боль при пальпации обостряется.

После этого пациент отправляется на гастроскопию – это исследование верхних отделов ЖКТ. С помощью специального зонда с камерой, гастроскопа диагностика заболеваний дает более точную информацию. Во время данной процедуры гастроэнтеролог в Челябинске точно видит слизистую оболочку и ее состояние. Если необходимо, он также делает фотоснимки и даже видеозаписи.

Во время проведения гастроскопии доктор не только имеет возможность визуального осмотра, но также взять пробы тканей, желудочного сока, чтобы максимально точно определить состояние пациента.

Лечение гастрита

В любом случае лучше всего будет записаться к гастроэнтерологу. Нежели назначать самому себе, скажем, энтеросептол или левомицетин. Это, в лучшем случае, ничем не поможет, а в худшем – еще больше навредит.

В первую очередь, нужно промыть желудок. Для этого пациент выпивает несколько стаканов воды или физраствора, после чего у него вызывается рвота. Данная процедура повторяется несколько раз.

На протяжении суток пациенту не дают никакой еды, кроме теплого чая или минеральной воды без газа. Далее, в зависимости от конкретной формы, ему назначается антибактериальная терапия, а потом подбирается специальная диета.

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