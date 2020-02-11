Физиопроцедуры на дому: эффективно и удобно

Физиотерапия – это метод лечения заболеваний с помощью различных природных факторов. Этот метод широко применяется для профилактики и лечения различных заболеваний, как у детей, так и у взрослых.

Один из видов физиотерапии - воздействие дециметровыми электромагнитными микроволнами.

Физиотерапевтическое лечение назначается врачом и, как правило, потом нужно посещать физиокабинет в поликлинике, чтобы пройти процедуры. Но это не всегда удобно. Сейчас есть возможность купить аппарат для дмв терапии www.solnyshco.com/katalog/apparaty-dlya-dmv-terapii и принимать необходимое лечение дома.

Что такое аппарат для дмв терапии дмв-02 Солнышко?

Это небольшой удобный прибор для домашнего использования. Он излучает микроволны такой длины, которые проникают в ткани тела на глубину до 10 см, оказывая прогревающий эффект на внутренние органы, суставы. Именно этот эффект помогает в лечении многих заболеваний, как острых, так и хронических. При этом важно, что кожа практически не нагревается и никаких неприятных ощущений пациент не испытывает. Это имеет большое значение при лечении маленьких детей.

Положительные эффекты от применения прибора:

- улучшение кровообращения;

- уменьшение боли, воспаления, отечности;

- стимуляция работы внутренних органов;

- улучшение работы эндокринной системы;

- повышение местного и общего иммунитета;

- снятие спазмов.

Поэтому аппарат дмв терапии Солнышко широко применяют при лечении:

- ЛОР-заболеваний (особенно у детей),

- болезней дыхательной системы;

- травмы и заболевания опорно-двигательного аппарата;

-болезни почек и репродуктивной системы;

-органов пищеварения. Особенно при гастритах с повышенной кислотностью, дискинезии желчевыводящих путей, спастических колитах.

Кому будет особенно полезен аппарат дмв терапии Солнышко для домашнего использования?

Людям с хроническими заболеваниями любых органов, так как в этих случаях физиотерапия назначается курсами несколько раз в год. Поэтому наличие прибора значительно упростит процесс.

Часто болеющим или просто маленьким детям. Для таких детей походы в физиокабинет поликлиники, особенно зимой и в разгар эпидемий, не лучший вариант. Кроме того, процедура дмв терапии прогревающая, а значит, после нее не стоит сразу выходить на улицу. Гораздо проще иметь необходимый прибор дома и лечиться в комфортных условиях.

Аппарат для дмв терапии дмв-02 Солнышко очень удобен в применении, он маленький, легкий и не требует специальных условий использования, в отличие от стационарных приборов. Мощность излучения можно менять, также как и излучатели для разных частей тела.

Компания Солнышко производит и продает запасные излучатели для аппаратов «Солнышко». Аппарат для дмв терапии не стоит применять без консультации с врачом, так как существует ряд противопоказаний для подобного лечения.

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