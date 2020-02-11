Физиопроцедуры на дому: эффективно и удобно

Физиотерапия – это метод лечения заболеваний с помощью различных природных факторов. Этот метод широко применяется для профилактики и лечения различных заболеваний, как у детей, так и у взрослых.
Один из видов физиотерапии - воздействие дециметровыми электромагнитными микроволнами.
Физиотерапевтическое лечение назначается врачом и, как правило, потом нужно посещать физиокабинет в поликлинике, чтобы пройти процедуры. Но это не всегда удобно. Сейчас есть возможность купить аппарат для дмв терапии www.solnyshco.com/katalog/apparaty-dlya-dmv-terapii и принимать необходимое лечение дома.
Что такое аппарат для дмв терапии дмв-02 Солнышко?
Это небольшой удобный прибор для домашнего использования. Он излучает микроволны такой длины, которые проникают в ткани тела на глубину до 10 см, оказывая прогревающий эффект на внутренние органы, суставы. Именно этот эффект помогает в лечении многих заболеваний, как острых, так и хронических. При этом важно, что кожа практически не нагревается и никаких неприятных ощущений пациент не испытывает. Это имеет большое значение при лечении маленьких детей.
Положительные эффекты от применения прибора:
- улучшение кровообращения;
- уменьшение боли, воспаления, отечности;
- стимуляция работы внутренних органов;
- улучшение работы эндокринной системы;
- повышение местного и общего иммунитета;
- снятие спазмов.
Поэтому аппарат дмв терапии Солнышко широко применяют при лечении:
- ЛОР-заболеваний (особенно у детей),
- болезней дыхательной системы;
- травмы и заболевания опорно-двигательного аппарата;
-болезни почек и репродуктивной системы;
-органов пищеварения. Особенно при гастритах с повышенной кислотностью, дискинезии желчевыводящих путей, спастических колитах.
Кому будет особенно полезен аппарат дмв терапии Солнышко для домашнего использования?
Людям с хроническими заболеваниями любых органов, так как в этих случаях физиотерапия назначается курсами несколько раз в год. Поэтому наличие прибора значительно упростит процесс.
Часто болеющим или просто маленьким детям. Для таких детей походы в физиокабинет поликлиники, особенно зимой и в разгар эпидемий, не лучший вариант. Кроме того, процедура дмв терапии прогревающая, а значит, после нее не стоит сразу выходить на улицу. Гораздо проще иметь необходимый прибор дома и лечиться в комфортных условиях.
Аппарат для дмв терапии дмв-02 Солнышко очень удобен в применении, он маленький, легкий и не требует специальных условий использования, в отличие от стационарных приборов. Мощность излучения можно менять, также как и излучатели для разных частей тела.
Компания Солнышко производит и продает запасные излучатели для аппаратов «Солнышко». Аппарат для дмв терапии не стоит применять без консультации с врачом, так как существует ряд противопоказаний для подобного лечения.
ПОХОЖИЕ ПУБЛИКАЦИИ - ЧТО ЕЩЕ ВАС ИНТЕРЕСУЕТ?
● Все новости о здоровье ● Болезни сердечно - сосудистой системы ● Болезни органов дыхания ● Болезни желудочно-кишечного тракта ● Эндокринные болезни, нарушения обмена веществ ● Болезни мочевыделительной системы ● Болезни костно-мышечной системы ● Мужское здоровье ● Женское здоровье ● Глазные болезни ● ЛОР-заболевания («Ухо-горло-нос») ● Болезни нервной системы ● Инфекционные и паразитарные болезни ● Травмы, отравления ● Детское здоровье ● Народная и нетрадиционная медицина ● Здоровое питание ● Полезные советы ● Секс в пожилом возрасте ● Долголетие ● Книги о здоровье ● Гимнастика для пожилых ●
ПОЛЕЗНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ О ЗДОРОВЬЕ И АКТИВНОМ ДОЛГОЛЕТИИ
-
Расскажите об этом своим друзьям!
Next
Prev
Простой способ проверить биологический возраст
Физиологи предлагают массу тестов, по которым можно проверить, насколько наш биологический возраст соответствует реальному. Один из самых простых - это наклоны. Он состоит из двух частей. Как его провести, ра...
В чем же польза клубники?
Того, кто не любит клубнику, наверняка, не существует. Ее потрясающий вкус, аромат и красочный внешний вид так и кричат: «Съешь меня, я вкусная». Помимо удовольствия, которое мы получаем при поедании этой яго...
Пусть суставы не хрустят
К сожалению, заболевание не выбирает возраст. Первый сигнал надвигающегося артроза – лёгкая и быстро проходящая болезненность, хруст или скрип суставов. Чаще всего артроз возникает у дам в 40–45, мужчины начи...
Проблемы с эрекцией во время полового акта
Состояние, когда во время секса падает член, называется эректильной дисфункцией. При этом снижается объем и плотность пениса. Причинами таких нарушений могут быть как психологические проблемы, так и патологич...
Об угарном газе и последствиях
Угарный газ нельзя увидеть или почувствовать, однако при большой концентрации угарный газ убивает человека в считанные секунды. Угарный газ, несмотря на свою ядовитость, никак не раздражает органов чувств — у...
Перелом шейки бедра у пожилых
Диагноз перелом шейки бедра звучит грозно и ассоциируется в сознании людей с неминуемой неподвижностью, а то и смертью, если речь идёт о человеке преклонного возраста. Это действительно серьёзная травма, кото...
Зарядка для пожилых
О пользе двигательной активности говорят многие врачи и целители. Гимнастические упражнения рекомендуется выполнять и в молодом, и в преклонном возрасте.
Предлагаем вашему вниманию комплекс упражнений, приме...
Молочная сыворотка
Молочная сыворотка — побочный продукт, остающийся при производстве творога и сыра, но уже в Древней Греции были известны и активно использовались её лечебные свойства. Ещё Гиппократ открыл благотворное действ...
Желчегонные продукты и травы
За сутки наша печень вырабатывает около 500 мл желчи. Желчь нужна нашему организму для того, чтобы помочь ему переваривать и всасывать жиры и жирорастворимые кислоты. Только при наличии желчи жиры эмульгируются...
Если сердце бьется неровно...
Наше сердце может то замедлять частоту своих сокращений, то вдруг начинать бешено колотиться. Часто это бывает связано с аритмией – заболеванием, характерным, как правило, для пожилых людей. Вернуть сердцу пр...