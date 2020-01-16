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Этот коварный кариес
Агнесса ЛИ   
16 Января 2020 г.
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zubi 33

Среди болезней зубов, пожалуй, самая распространенная, это кариес. Несмотря на то, что проблема кажется простой, последствия у этого заболевания могут быть очень неприятными и вовсе не ограничиваются зубной болью.

Плохо то, что лечение кариеса зубов люди часто начинают тогда, когда зуб уже болит, или, как минимум, реагирует на перепады температуры. С этой зубной болью собственно и приходят к стоматологу. На самом деле кариес начинается задолго до того, как появятся неприятные ощущения или, так называемая «дырка в зубе». Первая стадия болезни характеризуется изменением цвета эмали и это поражение человек способен заметить самостоятельно. Желательно обратиться к врачу сразу на этой стадии, тогда лечение не займет много времени, да и зуб уцелеет, что крайне важно.

Последствием запущенного кариеса может стать потеря зуба, а то и нескольких.
Частое осложнение кариеса – пульпит, но также может возникнуть и периодонтит – воспаление корня, или образоваться гранулема.
Гранулема - это плотное образование на верхушке корня зуба.
Все вышеперечисленные осложнения кариеса требуют более длительного и сложного лечения. Причем далеко не всегда удается справиться консервативным путем.
Далеко не все задумываются о том, что кариес – заболевание коварное. Оно касается не только поражения зубов.
Дело в том, что нелеченный кариес - это постоянная инфекция и воспаление, которое может спровоцировать возникновение других, достаточно серьезных заболеваний. Например, может пострадать сердце и бронхо-легочная система.

Основная причина возникновения кариеса – бактерии. Но бывают и сопуствующие факторы, например, неправильное питание. В этом случае организму просто не хватает необходимых микроэлементов и минералов.
Кроме того, кариес может возникнуть на фоне некоторых заболеваний и даже как последствие стресса.
Длительный контакт зубов с кислой или сладкой пищей также провоцирует кариес, так как нарушается кислотно-щелочной баланс.

О гигиене полости рта сказано очень много, но на деле далеко не все выполняют даже самые простые правила: чистить зубы два раза в день утром и вечером. Вечерняя чистка зубов очень важна, кстати, язык тоже стоит почистить.
Но даже тщательное соблюдение всех правил не отменяет профилактических визитов к стоматологу для осмотра и профессиональной чистки зубов. Кроме того, в профессиональной стоматологии могут предложить и другие мероприятия по профилактике кариеса. Например, реминерализация, замена старых пломб и так далее.

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