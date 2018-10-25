ЗДРАВСТВУЙТЕ!

СПРАВКИ
ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ
НА КАЛЕНДАРЕ

ДЛЯ ДУШИ
ОБЩЕНИЕ
ПАРТНЕРСТВО

Это уже не норма: детские поступки как повод для тревоги
"МК-Латвия"   
25 Октября 2018 г.
Изменить размер шрифта

default

Некоторые психические отклонения можно заметить в раннем возрасте. "МК-Латвия" перечисляет пять поступков, после которых ребенка надо вести к врачу.

1. СТРАННЫЕ СТОЙКИЕ ФАНТАЗИИ

Все представляли себя в детстве принцессой или мушкетером. Но здоровый ребенок различает грань между собой и персонажем, а вот если дочь настаивает на том, что она «кошечка», ест только из мисок на полу, это повод пойти к врачу.

детские страхи

2. НЕПОНЯТНЫЕ СТРАХИ

Ребенок или не может объяснить, чего он боится, или, наоборот, четко описывает «чудовищ» или людей, которые приходят к нему по вечерам, даже может показать, где они стоят. Ему кажется, что балкон должен обрушиться, телевизор взорваться, а по дороге на него нападет собака. Не оставляйте без внимания подобные страхи.

3. ОСТАНАВЛИВАЕТСЯ РАЗВИТИЕ

Если ваш ребенок, внезапно как бы поглупел: забыл то, что знал раньше; перестал следить за собой; отстает в развитии; не интересуется сверстниками, то это может быть началом развития психического заболевания.

4. СЛЫШИТ ГОЛОСА

Во время разговора ребенок оглядывается по сторонам, словно прислушивается к чему-то, при этом теряет нить беседы. Он говорит отрывками, бессвязно, жалуется на голоса, которые говорят ему, что делать — пора бить тревогу.

5. АГРЕССИЯ И ЖЕСТОКОСТЬ

Оторванные крылышки бабочки и ножки у паучка, смех при печальных известиях, немотивированная агрессия — все это ненормальное поведение для детей.

Источник: "МК-Латвия"

Загрузка...
  • Расскажите об этом своим друзьям!
ПОХОЖИЕ ПУБЛИКАЦИИ - ЧТО ЕЩЕ ВАС ИНТЕРЕСУЕТ? Все новости о здоровьеБолезни сердечно - сосудистой системыБолезни органов дыхания Болезни желудочно-кишечного тракта Эндокринные болезни, нарушения обмена веществ Болезни мочевыделительной системы Болезни костно-мышечной системы Мужское здоровье Женское здоровье Глазные болезни ЛОР-заболевания («Ухо-горло-нос») Болезни нервной системы Инфекционные и паразитарные болезни Травмы, отравления Детское здоровье Народная и нетрадиционная медицина Здоровое питание Полезные советы Секс в пожилом возрасте Долголетие Книги о здоровье Гимнастика для пожилых
ПОЛЕЗНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ О ЗДОРОВЬЕ И АКТИВНОМ ДОЛГОЛЕТИИ

 

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 