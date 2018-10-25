Это уже не норма: детские поступки как повод для тревоги

Некоторые психические отклонения можно заметить в раннем возрасте. "МК-Латвия" перечисляет пять поступков, после которых ребенка надо вести к врачу.
1. СТРАННЫЕ СТОЙКИЕ ФАНТАЗИИ
Все представляли себя в детстве принцессой или мушкетером. Но здоровый ребенок различает грань между собой и персонажем, а вот если дочь настаивает на том, что она «кошечка», ест только из мисок на полу, это повод пойти к врачу.
2. НЕПОНЯТНЫЕ СТРАХИ
Ребенок или не может объяснить, чего он боится, или, наоборот, четко описывает «чудовищ» или людей, которые приходят к нему по вечерам, даже может показать, где они стоят. Ему кажется, что балкон должен обрушиться, телевизор взорваться, а по дороге на него нападет собака. Не оставляйте без внимания подобные страхи.
3. ОСТАНАВЛИВАЕТСЯ РАЗВИТИЕ
Если ваш ребенок, внезапно как бы поглупел: забыл то, что знал раньше; перестал следить за собой; отстает в развитии; не интересуется сверстниками, то это может быть началом развития психического заболевания.
4. СЛЫШИТ ГОЛОСА
Во время разговора ребенок оглядывается по сторонам, словно прислушивается к чему-то, при этом теряет нить беседы. Он говорит отрывками, бессвязно, жалуется на голоса, которые говорят ему, что делать — пора бить тревогу.
5. АГРЕССИЯ И ЖЕСТОКОСТЬ
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