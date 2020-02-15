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Эти продукты могут помочь при проблемах с кишечником
По инф. "Российской газеты"   
15 Февраля 2020 г.
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zhivot

Названы пять простых продуктов, восстанавливающих кишечник, пишет "РГ".

Эти продукты могут помочь при проблемах с кишечником

Для нормальной работы кишечника нужны пищевые волокна

Зарубежные медики считают, что определенные продукты способны помочь восстановить слизистую оболочку кишечника и, тем самым, улучшить общее состояние здоровья.

Специалисты напомнили, что от функционирования кишечной флоры зависит и работа иммунной системы.

Так, около 70-80 процентов всех клеток, которые продуцируют необходимые антитела, находятся в слизистой оболочке кишечника. Кроме того, кишечные бактерии расщепляют клетчатку и отвечают за выработку витаминов, в которых нуждается организм.

Специалисты считают, что поддерживать здоровый бактериальный баланс в организме помогают лимоны. Они также выводят токсины и стимулируют выработку желчи, необходимой для пищеварения.

Рекомендуется при проблемах с кишечником использовать перечную мяту - она расслабляюще действует на желудочно-кишечный тракт.

В список самых полезных продуктов для кишечника попала и малина. Чашка этой ягоды дает восемь граммов клетчатки - это примерно четверть суточной потребности в пищевых волокнах.

Также специалисты посоветовали чаще употреблять все виды кокосовых продуктов, особенно йогуртов, и жирную рыбу. Одно из исследований, на которое ссылается Focus.de, показало, что содержащиеся в рыбе омега-3 жирные кислоты помогают в лечении хронических заболеваний, связанных с работой кишечника. К ним относятся нарушение обмена веществ, ожирение и рак толстой кишки.

 

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