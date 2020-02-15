Эти продукты могут помочь при проблемах с кишечником

Названы пять простых продуктов, восстанавливающих кишечник, пишет "РГ".
Для нормальной работы кишечника нужны пищевые волокна
Зарубежные медики считают, что определенные продукты способны помочь восстановить слизистую оболочку кишечника и, тем самым, улучшить общее состояние здоровья.
Специалисты напомнили, что от функционирования кишечной флоры зависит и работа иммунной системы.
Так, около 70-80 процентов всех клеток, которые продуцируют необходимые антитела, находятся в слизистой оболочке кишечника. Кроме того, кишечные бактерии расщепляют клетчатку и отвечают за выработку витаминов, в которых нуждается организм.
Специалисты считают, что поддерживать здоровый бактериальный баланс в организме помогают лимоны. Они также выводят токсины и стимулируют выработку желчи, необходимой для пищеварения.
Рекомендуется при проблемах с кишечником использовать перечную мяту - она расслабляюще действует на желудочно-кишечный тракт.
В список самых полезных продуктов для кишечника попала и малина. Чашка этой ягоды дает восемь граммов клетчатки - это примерно четверть суточной потребности в пищевых волокнах.
Также специалисты посоветовали чаще употреблять все виды кокосовых продуктов, особенно йогуртов, и жирную рыбу. Одно из исследований, на которое ссылается Focus.de, показало, что содержащиеся в рыбе омега-3 жирные кислоты помогают в лечении хронических заболеваний, связанных с работой кишечника. К ним относятся нарушение обмена веществ, ожирение и рак толстой кишки.
Еще регулярные новости и статьи о здоровье на портале для пожилых — по ссылке.
Физиологи предлагают массу тестов, по которым можно проверить, насколько наш биологический возраст соответствует реальному. Один из самых простых - это наклоны. Он состоит из двух частей. Как его провести, ра...
Того, кто не любит клубнику, наверняка, не существует. Ее потрясающий вкус, аромат и красочный внешний вид так и кричат: «Съешь меня, я вкусная». Помимо удовольствия, которое мы получаем при поедании этой яго...
К сожалению, заболевание не выбирает возраст. Первый сигнал надвигающегося артроза – лёгкая и быстро проходящая болезненность, хруст или скрип суставов. Чаще всего артроз возникает у дам в 40–45, мужчины начи...
Состояние, когда во время секса падает член, называется эректильной дисфункцией. При этом снижается объем и плотность пениса. Причинами таких нарушений могут быть как психологические проблемы, так и патологич...
Угарный газ нельзя увидеть или почувствовать, однако при большой концентрации угарный газ убивает человека в считанные секунды. Угарный газ, несмотря на свою ядовитость, никак не раздражает органов чувств — у...
Диагноз перелом шейки бедра звучит грозно и ассоциируется в сознании людей с неминуемой неподвижностью, а то и смертью, если речь идёт о человеке преклонного возраста. Это действительно серьёзная травма, кото...
О пользе двигательной активности говорят многие врачи и целители. Гимнастические упражнения рекомендуется выполнять и в молодом, и в преклонном возрасте.
Предлагаем вашему вниманию комплекс упражнений, приме...
Молочная сыворотка — побочный продукт, остающийся при производстве творога и сыра, но уже в Древней Греции были известны и активно использовались её лечебные свойства. Ещё Гиппократ открыл благотворное действ...
За сутки наша печень вырабатывает около 500 мл желчи. Желчь нужна нашему организму для того, чтобы помочь ему переваривать и всасывать жиры и жирорастворимые кислоты. Только при наличии желчи жиры эмульгируются...
Наше сердце может то замедлять частоту своих сокращений, то вдруг начинать бешено колотиться. Часто это бывает связано с аритмией – заболеванием, характерным, как правило, для пожилых людей. Вернуть сердцу пр...
Сетевое издание «Мои года. Интернет-журнал для уважаемых людей» (moi-goda.ru). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 – 69490 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25 апреля 2017 года.
Учредитель – Общество с ограниченной ответственностью «БайкалТелеИнформ».
Главный редактор - Дронов М.Ю.
Электронный адрес редакции: editorial@moi-goda.ru,
тел.: (3952) 23-04-09.