Если нужна операция на предстательной железе...

Чем старше мужчина, тем больше вероятности возникновения каких-либо заболеваний предстательной железы. От правильного функционирования предстательной железы зависит не только репродуктивная способность мужчины, но и гормональный фон и работа всей мочеполовой сферы.

Предстательную железу может поражать три вида болезней: это воспалительные заболевания, гиперплазия простаты(аденома) и злокачественные новообразования предстательной железы.

Некоторые заболевания простаты приводят к тому, что железу приходится удалять. Чаще всего этот метод применяется при раке простаты, но бывают и другие причины.

Если никакие методы лечения не помогли, то назначается радикальная простатэктомия, стоимость которой зависит от выбранного метода операции.

Методы простатэктомии:

1. Открытая или полостная простатэктомия

Самый травматичный метод, при котором повреждается брюшная стенка. После подобного вмешательства часто возникают осложнения и требуется долгая реабилитация. Полостная простатэктомия сейчас применяется все реже и практически не используется в крупных серьезных клиниках и медицинских центрах.

2. Лапароскопия

Наиболее распространённый вид простатэктомии, который имеет массу преимуществ. Операция проводится через небольшие проколы в брюшной стенке, куда вводятся инструменты и видеокамера. Такая операция требует от хирурга большого мастерства и полной сосредоточенности, что довольно сложно, так как вмешательство длится несколько часов.

3. Робот-ассистированная операция.

В настоящее время это самая передовая и щадящая методика простатэктомии. При этом операция проводится методом лапароскопии, но не руками хирурга, а роботами-манипуляторами, что позволяет добиться высокой точности движений. При проведении операции с помощью робота «Да Винчи» удается максимально удалить все поврежденные ткани при полном сохранении иннервации. Поэтому после радикального удаления простаты этим методом пациент сохраняет сексуальную функцию и не испытывает проблем с мочеиспусканием и удержанием мочи.

Противопоказания к простатэктомии тоже имеются. Вот они:

Серьезные патологии сердечно-сосудистой системы, печёночная и почечная недостаточность и прочие тяжёлые заболевания, при которых пациенту противопоказан наркоз

Воспалительные процессы

Нарушения свёртываемости крови

Сахарный диабет в тяжелой стадии

Острая дыхательная недостаточность

Пожилой возраст

Перед операцией по удалению предстательной железы пациента направят на ряд обязательных исследований:

Уровень простатспецифического антигена (ПСА)

Анализы секреторной жидкости, крови, мочи

Трансректальное УЗИ, МРТ, КТ, а также биопсия.

При подозрении на наличие метастазов в других органах, проводятся дополнительные обследования.

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