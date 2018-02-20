Если нужна операция на предстательной железе...

Чем старше мужчина, тем больше вероятности возникновения каких-либо заболеваний предстательной железы. От правильного функционирования предстательной железы зависит не только репродуктивная способность мужчины, но и гормональный фон и работа всей мочеполовой сферы.
Предстательную железу может поражать три вида болезней: это воспалительные заболевания, гиперплазия простаты(аденома) и злокачественные новообразования предстательной железы.
Некоторые заболевания простаты приводят к тому, что железу приходится удалять. Чаще всего этот метод применяется при раке простаты, но бывают и другие причины.
Если никакие методы лечения не помогли, то назначается радикальная простатэктомия, стоимость которой зависит от выбранного метода операции.
Методы простатэктомии:
1. Открытая или полостная простатэктомия
Самый травматичный метод, при котором повреждается брюшная стенка. После подобного вмешательства часто возникают осложнения и требуется долгая реабилитация. Полостная простатэктомия сейчас применяется все реже и практически не используется в крупных серьезных клиниках и медицинских центрах.
2. Лапароскопия
Наиболее распространённый вид простатэктомии, который имеет массу преимуществ. Операция проводится через небольшие проколы в брюшной стенке, куда вводятся инструменты и видеокамера. Такая операция требует от хирурга большого мастерства и полной сосредоточенности, что довольно сложно, так как вмешательство длится несколько часов.
3. Робот-ассистированная операция.
В настоящее время это самая передовая и щадящая методика простатэктомии. При этом операция проводится методом лапароскопии, но не руками хирурга, а роботами-манипуляторами, что позволяет добиться высокой точности движений. При проведении операции с помощью робота «Да Винчи» удается максимально удалить все поврежденные ткани при полном сохранении иннервации. Поэтому после радикального удаления простаты этим методом пациент сохраняет сексуальную функцию и не испытывает проблем с мочеиспусканием и удержанием мочи.
Противопоказания к простатэктомии тоже имеются. Вот они:
- Серьезные патологии сердечно-сосудистой системы, печёночная и почечная недостаточность и прочие тяжёлые заболевания, при которых пациенту противопоказан наркоз
- Воспалительные процессы
- Нарушения свёртываемости крови
- Сахарный диабет в тяжелой стадии
- Острая дыхательная недостаточность
- Пожилой возраст
Перед операцией по удалению предстательной железы пациента направят на ряд обязательных исследований:
- Уровень простатспецифического антигена (ПСА)
- Анализы секреторной жидкости, крови, мочи
- Трансректальное УЗИ, МРТ, КТ, а также биопсия.
- При подозрении на наличие метастазов в других органах, проводятся дополнительные обследования.
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