Еще раз об инсульте: увидели симптомы? Тут же вызывайте "Скорую"!

Инсульт угрожает не только здоровью, но порой и жизни человека. Однако если при первых признаках заболевания срочно вызвать «скорую помощь», можно защитить себя об опасности.

Самая эффективная помощь при инсульте - сосудистая хирургия

Об этом рассказывает заведующий неврологическим отделением для больных с острым нарушением мозгового кровообращения, руководитель первичного сосудистого отделения (ПСО) ГБУ «Больница №52» г. Москвы Евгений ПАНФИЛОВ.

– Евгений Игоревич, напомните, пожалуйста, признаки инсульта.

–Инсульт – это острое нарушение мозгового кровообращения, сопровождающееся гибелью нервных клеток. Он бывает геморрагический, когда происходит кровоизлияние в мозг вследствие разрыва или повышения проницаемости сосудов,и ишемический, когда происходит омертвение мозговых клеток из-за сужения или закупорки кровеносных сосудов головного мозга. Ишемический инсульт также называют инфарктом головного мозга.

Признаками геморрагического инсульта являются: острая головная боль, помрачение сознания или обморок; внезапная рвота, слюнотечение; снижение слуха и зрения; паралич половины тела, искажение мимики.

Ишемический инсульт сопровождается головокружением; чувством слабости и онемения в конечностях, которое плавно нарастает; спутанностью речи, нарушением артикуляции и координации движений; снижением остроты зрения; перекошенностью лица, судорогами.

– Какой из инсультов развивается быстрее?

– Независимо от того, произошло ли кровоизлияние в мозг или омертвение клеток,инсульт всегда развивается в считанные минуты. Однако признаки геморрагического инсульта более яркие. Как правило, больной не может отвечать на вопросы. При ишемическом инсульте больной сначала ощущает лёгкое недомогание. Чтобы понять, что происходит, необходимо провести несколько простых тестов на инсульт: попросить больного улыбнуться, поднять руки, прочесть строчку, напечатанную мелким шрифтом. Если у него один угол рта остаётся опущенным, ему сложно двигать конечностями, появились проблемы со зрением, это говорит об инсульте. Ишемический инсульт более распространён, чем геморрагический, – на него приходится около 85% случаев.

– Что нужно делать при появлении описанных вами симптомов?

– Срочно вызвать «скорую помощь». Существует так называемое терапевтическое окно – 4,5 часа. Это срок, в течение которого можно предотвратить развитие серьёзных последствий инсульта, связанных с омертвением значительной части мозговых клеток. Если за это время успеть оказать больному квалифицированную медицинскую помощь, он может относительно быстро вернуться к нормальной жизни.

Однако следует учитывать,что на практике у врачей есть не 4,5 часа, а значительно меньше времени,поскольку основное время уходит на тестирование, принятие решения и транспортировку больного в стационар. Поэтому чем раньше будут выявлены признаки инсульта и предприняты первичные меры, тем больше шансов избежать летального исхода или глубокой инвалидизации.

– Многие люди, особенно пожилые, боятся ехать в больницу. Госпитализация при инсульте действительно необходима?

–Категорически необходима. И бояться стационара не нужно. Сейчас таким больным не просто оказывают терапевтическую помощь, как это было в прошлом веке, но и полностью излечивают с помощью оперативного вмешательства. Оно очень легко переносится пациентами и даёт прекрасные результаты. Таких результатов добиваются медики региональных сосудистых центров (РСЦ) и первичных сосудистых отделений (ПСО). Только в Москве работает около 30 таких подразделений.

– Ну, медицина столицы и других крупных городов действительно работает на высоком уровне. А что же делать иногородним россиянам?

– Им тоже нужно срочно вызывать «скорую помощь», так как алгоритм для всех одинаков. Всоответствии с федеральной программой по лечению сосудистых заболеваний, которая осуществляется под непосредственным контролем министра здравоохранения Вероники Скворцовой, сейчас в многопрофильных стационарах России открылись десятки региональных сосудистых центров (РСЦ) и первичных сосудистых отделений (ПСО).Их деятельность чрезвычайно важна. Ведь работающие в них врачи и медицинские сестры буквально спасают людей.

–По какому принципу работают сосудистые подразделения?

–Отдельно для пациентов с инфарктами миокарда и отдельно для больных с острыми нарушениями мозгового кровообращения обустроены приёмные отделения, имеющие электронно-компьютерную связь со службой скорой медицинской помощи. Теперь врачи сосудистых подразделений получают информацию по диагнозу пациента и по тяжести его состояния сразу с адреса.

И когда «скорая» приезжает в стационар, её встречает специализированная бригада либо по острому нарушению мозгового кровообращения, либо по острому инфаркту миокарда. На первом этаже такого подразделения находятся рентгеновские аппараты, мультиспиральный компьютерный томограф, лаборатория, УЗИ экспертного класса, эхокардиография, допплер сосудов шеи и ключевое подразделение – рентгеноваскулярная операционная. Пациенты, не теряя времени в ненужных отделениях, сразу получают весь объём диагностики и при необходимости попадают в рентгеноваскулярную операционную для выполнения ангиопластических вмешательств.

– Что представляет собой эндоваскулярная операция?

–Эндоваскулярная хирургия даёт возможность проводить хирургические манипуляции без общего наркоза, разрезов и швов, что существенно уменьшает реабилитационный период. Также она позволяет оказать медицинскую помощь тем людям, у которых есть другие серьёзные заболевания, снижая риск осложнений. Такие операции выполняются врачами-рентгенологами или эндоваскулярными хирургами.

Эти специалисты являются и хирургами, и рентгенологами одновременно. Они умеют проводить диагностику и хирургические вмешательства, используя специализированные медицинские аппараты. Врачи-рентгенологи с помощью специального инструмента делают на коже прокол размером не более 4 мм и применяют рентгеновский контроль. В этом и заключаются преимущества такой хирургии.

–Существуют ли временные стандарты, в рамках которых пациент должен получить помощь в сосудистом подразделении больницы?

– Есть такое понятие «дверь – баллон», введённое ВОЗ, которое является критерием правильной организации помощи пациентам после инсульта. По международному стандарту оно составляет 60 минут. Это означает, что через 60 минут от того момента, как скорая въехала в приёмное отделение сосудистого центра, пациент должен лежать на операционном столе и ему уже должна быть сделана ангиография и выполнена ангиопластика на сосуде, который является причиной заболевания.

Обычно машина скорой помощи проводит в приёмной сосудистого подразделения не более 20 минут. Она привозит пациента и сдаёт старшему врачу приёмного отделения. Он определяет профиль бригады, которая должна работать с больным. Пациента осматривают специалисты, ему ставят ведущий диагноз и назначают лечащего врача приёмного отделения, который определяет тактику лечения.

Если ситуация ясна и пациенту необходима помощь на уровне стационара, он направляется в отделение или реанимацию. Если больной диагностически не ясен или помощь ему может быть оказана на уровне приёмного отделения (оно тоже имеет много возможностей, включая диагностическое и операционные оборудование), то пациент поступает в отделение краткосрочного пребывания.

Это во многом расширило объём медицинской помощи приёмного отделения, снизило нагрузку стационарных отделений от необоснованных госпитализаций, сократило сроки диагностикии уменьшило необоснованные финансовые затраты на лечение пациентов в стационаре. В результате пациент получает более оперативную и качественную медицинскую помощь. Замечу, что бригады медиков готовы оказывать помощь пациентам с острым нарушением мозгового кровообращения круглосуточно 7 раз в неделю.

Благодаря созданию сосудистых центров в России намного улучшились результаты лечения острого нарушения мозгового кровообращения. Но пока ощущается нехватка реабилитационныхцентров. Сейчасразрабатывается специальная программа, которая позволит устранить проблему реабилитации, и мы получим хорошие результаты не только по снижению летальности и инвалидизации, но и по адаптации в профессиональную и социальную среду людей, перенесших острые нарушения мозгового кровообращения.

–А можете ли вы привести конкретные примеры?

–Недавно к нам по скорой помощи поступила женщина с тяжелейшей симптоматикой инсульта, параличом половины тела и отсутствием речевого контакта. На КТ мы выявили, что поражение не геморрагическое. С помощью ангиографии диагностировали закупорку конкретного сосуда, эндоваскулярно быстро извлекли его и восстановили кровоток в поражённом участке. На это не ушло больше часа.

Благодаря оперативным действиям восстановление пациентки пошло очень быстро, – буквально на наших глазах в течение трёх дней наступило улучшение. У неё не осталось никакого неврологического дефицита. А ведь по шкале оценки тяжести инсульта на момент поступления к нам у неёболезнь соответствовала 22 баллам! Это показатель тяжёлого состояния пациента, пограничного для нашего вмешательства. А через три дня после него количество баллов приближалось к 1. Оставалась лишь небольшая слабость руки. Ну а когда эта пациентка пришла к нам через 6 месяцев, у неё вообще не было никаких признаков перенесённой болезни.

–А что нужно делать человеку с подозрением на инсульт до приезда «скорой»?

–Прежде всего близкие должны успокоить больного, сообщить ему, что «скорая помощь» скоро прибудет и врачи окажут ему необходимую помощь. Если больной с инсультом не в контакте с вами из-за спутанности сознания, то это неозначает, что он вас не слышит и не понимает. Чем меньше будет у больного уровень стресса/тревоги, тем больше шансов на лучший исход.

Больному нельзя давать пить и есть, а также давать какие-либо лекарства. Изо рта надо удалить протезы и остатки еды. Больного надо уложить на горизонтальную поверхность. Не надо позволять больному двигаться. Чем меньше он будет двигаться, тем меньше шансов на усиление кровотечения (если есть), отрыв тромба или спазм сосудов. Если больной в сознании и отсутствует рвота, то его можно уложить на спину. Голову и плечи поднимать не стоит: горизонтальное положение головы обеспечивает лучшее кровоснабжение головного мозга. Можно немного приподнять ноги – это улучшит приток крови к голове.

– А если рвота есть?

– Если больного тошнит (рвёт), нужнонемедленно повернутьего на бок, удерживая голову в положении на боку для удаления рвотных масс. Вдыхание рвотных масс может привести к ухудшению состояния больного или к последующему развитию тяжёлой пневмонии. Необходимо следить за положением языка, чтобы его западение не перекрыло дыхательные пути.

– Но ведь бывает и «мини»-инсульт. Что делать в этом случае?

– Действительно, существует состояние, которое называется транзиторной (преходящей) ишемической атакой, когда кровоснабжение мозга временно прерывается, вызывая «мини»-инсульт. Даже если наблюдаемые симптомы инсульта были слабо выражены и прошли через некоторый промежуток времени, тактика действий должна быть точно такой же, как и при «большом» инсульте: уложить пациента в безопасную при рвоте позу, обеспечить его неподвижность и немедленно вызывать «скорую помощь». "Мини"-инсульт может быть предвестником развития «большого» инсульта.

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