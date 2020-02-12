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Эпидемия гриппа уже началась, предупреждают медики
По инф. "Российской газеты"   
12 Февраля 2020 г.
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В 37 регионах России заболеваемость гриппом и ОРВИ превысила норму, сообщает "РГ".

Эпидемия гриппа уже началась, предупреждают медики 

Если вы заболели, надо остаться дома и вызвать врача

По информации Роспотребнадзора, прежде всего, болеют дети от семи до 17 лет. Эпидемия гриппа и острых респираторных вирусных инфекций также началась в девяти региональных центрах. Причем, наиболее часто среди вирусов встречается вирус гриппа В.

Между тем, прививки заблаговременно были сделаны почти 74 миллионам россиян или более половине населения страны.

По данным Всемирной организации здравоохранения каждый год в мире гриппом и ОРВИ заболевает до полумиллиарда человек, а в результате осложнений от заболевания умирают почти два миллиона человек.

 

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