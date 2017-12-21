Элайнеры – комфортное выравнивание зубов

Одна из проблем, которая заставляет людей стесняться своей улыбки - это недостаточно ровные зубы. Причем идеально ровный «свой» зубной ряд – это редчайший дар природы.
Что такое элайнеры?
Сделать зубы ровными, а улыбку идеальной можно практически в любом возрасте. Причем для этого необязательно носить брекеты. Сейчас эта проблема решается с помощью элайнеров, которые ещё называют капами для выравнивания зубов. Увидеть, как выглядит такая конструкция, оценить результаты по фотографиям до и после лечения, а также ознакомиться с отзывами об элайнерах можно на сайте https://invisaligncenter.ru/ .
Проблемы с прикусом, которые становятся видны ещё в детском возрасте, плохи не только с эстетической точки зрения. Зубы быстрее разрушаются, страдает дикция и даже пищеварение из-за плохого пережёвывания пищи.
Ещё до сравнительно недавнего времени для исправления исправления дефектов зубного ряда использовались только брекет-системы. Но многие дети, и даже взрослые, понимающие необходимость выравнивания зубов, просто отказываются их носить. Брекеты неудобны, за ними нужно специально ухаживать, дети боятся насмешек сверстников, а многие взрослые люди не хотят портить внешний вид и менять образ жизни с учетом ношения брекетов.
Элайнеры для зубов – это прекрасная альтернатива брекетам, которая пользуется всё большей популярностью.
Причем если обратиться в Международный Ортодонтический Центр Invisalign в Москве, то ещё до начала процесса можно будет увидеть точно спрогнозированный конечный результат лечения на 3D модели. Врач может также продемонстрировать пациенту, как будут меняться зубы на каждом этапе ношения элайнеров.
Международный Ортодонтический Центр устанавливает своим пациентам элайнеры Invisalign, которые изготавливаются в США из гибкого и прочного биополимерного пластика. Благодаря высокому качеству материалов и технологий, эти капы эстетичны и очень эффективны.
Что нужно знать про элайнеры?
Элайнеры или капы - это съемная конструкция. Они гладкие, поэтому носить их очень комфортно. Привыкание занимает 1-2 дня. Основное преимущество элайнеров в том, что они прозрачны и поэтому абсолютно незаметны на зубах. Человек может улыбаться, выступать на публике, не беспокоясь за свой внешний вид. Многие известные люди носят капы и окружающие даже не подозревают об этом.
Как ухаживать за элайнерами?
В отличие от брекетов, которые нуждаются в тщательной длительной чистке с помощью специальных щёток и ёршиков, капы можно просто снять и промыть водой. Ещё один очевидный плюс: на время ношения элайнеров нет никаких пищевых ограничений, кроме жевательной резинки.
Можно ли носить капы детям?
Да, можно. Но поскольку капы легко снимаются, то важно сделать так, чтобы ребенок носил их положенное время, иначе эффекта не будет. Зато капы не мешают во рту, не поранят слизистую, за ними не нужен специальный уход, поэтому ребёнок явно будет чувствовать себя комфортнее.
Сколько нужно носить элайнеры?
Элайнеры изготавливаются индивидуально в соответствии с 3D моделью челюсти пациента и на период лечения нужно несколько пар кап, которые отличаются друг от друга. Их меняют по мере выравнивания зубов. Каждую пару носят от одного до трех месяцев, длительность определяет врач.
Для достижения результата капы нужно носить 20-22 часа в день, снимая только во время еды и гигиенических процедур. При небольших дефектах или в конце лечения врач может порекомендовать только ночное ношение.
Длительность всего курса лечения определяется индивидуально, примерно 1 раз в 6-8 недель нужно будет посещать ортодонта для консультации.
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