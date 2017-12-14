Экзема: причины и лечение

Экзема – это широко распространённое незаразное воспалительное хроническое заболевание кожи. Известна она и под другим названием – мокнущий лишай. У заболевания бывают периоды обострения и ремиссии (улучшения состояния).

Экзема или мокнущий лишай

Название «экзема» произошло от греческого слова ekzeo – «вскипать». Дело в том, что воспалённая кожа покрывается мелкими пузырьками, которые по аналогии с пузырьками в кипящей воде часто лопаются. При этом выделяется прозрачная серозная (от лат. serum – «сыворотка») жидкость или образуются гнойнички.

Лечить экзему сложно и долго, но вполне возможно

Причины экземы

В основе заболевания лежат иммунные нарушения, которые приводят к аллергической реакции замедленного типа (возникающей лишь через несколько часов или даже суток после воздействия специфического аллергена). Большое значение имеют также неблагополучное эмоциональное состояние, дисфункции эндокринной, нервной и пищеварительной систем, заболевания печени, почек. Оказывают влияние и внешние раздражители, например длительный контакт с жёсткой водой, агрессивными моющими средствами или другими химическими веществами, аллергические реакции на домашних животных, клещей, растения, еду, инфекционные заболевания и инфицирование кожи. Сказывается и наследственная предрасположенность.

Экзема относится к тому обширному списку заболеваний, о которых принято говорить, что причина их возникновения полиэтиологическая. То есть болезни способствуют в равной мере много факторов, но чаще их сочетание.

Виды экземы

К основным разновидностям экземы можно отнести следующие.

1. Идиопатическая (истинная) форма. Для неё характерно острое начало. Чаще всего поражаются кисти рук, но, в принципе, локализация может быть любой. На фоне очагов покраснения появляются пузырьки (везикулы), узелки (папулы), отёчность кожи. Спустя некоторое время происходит вскрытие пузырьков, образуется кожный дефект – эрозии с выделением серозного содержимого (подобное состояние называется мокнутие). После этого происходит ссыхание содержимого с образованием корочек. Острая экзема переходит в хроническую стадию, поражённый участок кожи уплотняется, шелушится. При этом человек может испытывать зуд разной интенсивности. При переходе в хроническое течение отёк усиливается, на поражённом участке появляются трещины.

2. Микробная экзема возникает в результате инфицирования кожи вокруг очагов гнойных ран, свищей, трещин, ссадин, царапин. Выглядит как чётко очерченные округлые розовые очаги, покрытые корочками, чешуйками. Образуются мокнущие эрозии, обильные нагноения, процесс обычно сопровождается сильным зудом. При отсутствии лечения она превращаются в истинную экзему.

3. Микотическая экзема – это аллергическая реакция на грибковую инфекцию с присоединением шелушения.

4. Себорейная экзема возникает на тех участках кожи, где в большом количестве имеются сальные железы. Это, прежде всего, волосистая часть головы, ушные раковины, лоб, носогубные складки, область груди, пупка, между лопатками, между ягодицами, разгибательная поверхность конечностей. На коже образуются красные бляшки с обильным шелушением, которые могут сливаться между собой.

5. Профессиональная экзема по клиническим проявлениям не отличается от истинной, однако возникает как реакция на токсические вещества. Ею болеют рабочие вредных производств. На начальных этапах развитие заболевания можно остановить и полностью восстановить состояние кожи. Улучшение наступает после устранения причин, вызвавших заболевание.

6. Детская экзема (экссудативный диатез) часто возникает при наследственной предрасположенности. Чаще она локализируется на лице. Начинается в грудном возрасте и, как правило, проходит к трём годам. Считается фоновым состоянием, при котором впоследствии могут развиться псориаз, истинная экзема, атопический дерматит.

7. Дисгидротическая и роговая экземы локализуются на ладонях и подошвах, могут переходить на тыльную часть ладоней и стоп. Часто сопровождаются трофическими изменениями ногтевых пластинок, утолщением участков кожи и грубыми мозолями.

8. При варикозной экземе высыпания возникают на ногах вокруг расширенных вен, трофических изъязвлений, очагов склерозирования.

Итак, подведём итог. Что же является общим для всех типов экзем?

♦ На коже появляется участок ограниченного воспаления, он характеризуется покраснением кожи, на вид она утолщается.

♦ На месте покраснения появляется плотный отёк, а также множество пузырьков с прозрачным содержимым. Зуд нарастает, появляется жжение, местная температура повышается. В конце концов воспалённая кожа покрывается трещинками, язвочками, мокнущими участками. На этом этапе может присоединяться инфекция. ♦ Появляется кожный зуд, который может носить постоянный характер, тем самым нарушая повседневную деятельность и влияя на сон.

♦ Если пузырьки сыпи вскрываются, на их месте образуются болезненные ранки и трещины.

♦ В периоды обострения экземы зачастую отмечается повышение температуры тела.

♦ После того как воспаление стихнет, кожа становится сухой, теряет былую эластичность, начинает трескаться.

Лечение экземы

Избавление от экземы – достаточно сложный и трудоёмкий процесс, который должен проводиться под контролем дерматолога. Но прежде – несколько слов о профилактике. Ведь, как известно, любую болезнь легче предупредить, чем лечить.

Основная роль в профилактике отводится общеукрепляющим мероприятиям. Соблюдайте размеренный режим работы и отдыха, правильно питайтесь, не злоупотребляйте алкоголем, не курите. Вовремя лечите аллергические заболевания кожи рук, инфекционные заболевания. Не увлекайтесь очищающими и косметическими процедурами: это может снизить защитную функцию кожи и сенсибилизировать её. При больших эмоциональных нагрузках используйте растительные седативные средства.

Не допускайте длительного или даже периодического контакта рук с агрессивными средами и моющими средствами, пользуйтесь специальными резиновыми или тканевыми перчатками, даже выполняя домашнюю работу.

Но вернёмся к вопросу лечения. Рекомендуется гипоаллергенная диета, исключающая из рациона яйца, цитрусовые, морепродукты, шоколад, мёд, кофе. Свежая зелень должна быть в питании постоянно. Необходимо принимать витамины В1, В6, С. Длительное пребывание на солнце нужно исключить.

Общая терапия включает в себя успокаивающие средства, а для устранения аллергического компонента – антигистаминные препараты. Противоаллергенные препараты третьего поколения (кларитин, зиртек) действуют длительно, 12-48 часов, эффективно устраняя кожную реакцию на аллергены.

Местное лечение направлено на облегчение боли, жжения, ощущения сухости кожи, предупреждение присоединения инфекции. Используются гормональные и антисептические мази, примочки, ванночки и т.д.

Важным пунктом в терапии является применение кортикостероидов, способных угнетать воспалительные процессы в организме. Стероиды применяют в терапии экземы давно, в основном в виде мазей, кремов, лосьонов и эмульсий (флуцинар, фторокорт, лоринден, адвантан, элоком, афлодерм, локоид). Но помните, что на лицо гормональные препараты наносить нельзя.

Эффективны также давно известные средства: серно-салициловая мазь, дерматоловая, нафталановая пасты.

Мази и кремы накладывают на очаги поражения 1-2 раза в сутки, курс лечения – 10-14 дней. Длительное применение стероидных мазей может вызывать атрофические процессы в коже, которая при этом истончается, становится сухой и склонной к воспалению.

Особенно трудно поддаётся лечению сочетание экземы с грибковой инфекцией. В этом случае назначают противогрибковые наружные средства: клотримазол, ламизил, микогель, тербизил, травокорт. Существуют комбинированные мази пимафукорт и тридерм, содержащие гормональную и противогрибковую добавку.

Гнойничковые высыпания смазывают жидкостью Кастеллани, используют мази с антибиотиками (эритромициновая, левомицетиновая, левомиколь, гелиомициновая и пр.). Вне обострения назначают лечебные ванны с отваром ромашки, дубовой коры, шалфея. Используют и физиотерапевтические методы, которые стимулируют регенерацию тканей.

Народная медицина при экземе

♦ 2-3 средних листа капусты (в зависимости от поражённой площади) залить молоком и варить 40 минут. Затем слегка остудить, приложить на поражённые участки кожи, прикрыть полотенцем. Делать такие припарки 2 раза в день.

♦ 1 ст. ложку измельчённого корня лопуха залить стаканом кипятка, погреть на водяной бане 20 минут, процедить. Пить отвар 2 раза в день перед едой.

Приём отвара нужно сочетать с примочками или ванночками для рук. 2-3 ст. ложки корня лопуха залить 3 л кипятка, прокипятить полчаса, процедить. Сделать ванночку для рук на 40-50 минут. Можно окунуть в полученный отвар фланелевые перчатки и надеть на руки, утеплив сверху шерстяной тканью или варежками; держать час. Повторять местные процедуры каждый вечер.

♦ Для кистей рук и стоп хорошо делать содовые ванночки (1 ч. ложка соды на 1 л воды), по 15-20 минут ежедневно.

♦ 3 грецких ореха испечь в духовке. Извлечь ядра орехов и мелко истолочь до однородной массы, добавить 1 ч. ложку рыбьего жира. Полученной ореховой мазью смазывать поражённые участки 2 раза в день.

Перед применением этих средств необходимо посоветоваться с дерматологом, который даст рекомендации по их использованию с учётом стадии заболевания.

По инф. 3vozrast.ru

Расскажите об этом своим друзьям!

ПОХОЖИЕ ПУБЛИКАЦИИ - ЧТО ЕЩЕ ВАС ИНТЕРЕСУЕТ?

ПОЛЕЗНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ О ЗДОРОВЬЕ И АКТИВНОМ ДОЛГОЛЕТИИ