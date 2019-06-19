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Доказано: диабет напрямую связан с образом жизни и весом. Так что все в наших руках
По инф. "Российской газеты"   
19 Июня 2019 г.
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Сахарный диабет уже не первый год Всемирная организация здравоохранения называет пандемией, угрожающей человечеству. Его статистика постоянно растет. Причем многие люди даже не подозревают, что у них уже есть это заболевание или предпосылки к его развитию. О том, как его выявить и как предотвратить, "РГ" рассказала заместитель директора НМИЦ эндокринологии Минздрава России - директор Института диабета, академик РАН Марина Шестакова.

Марина Владимировна, какова сегодня ситуация с сахарным диабетом в нашей стране?

Марина Шестакова: Ситуация в плане ранней диагностики и лечения улучшается. Людям несведущим может показаться, что она, напротив, ухудшается, потому что больных сахарным диабетом становится больше: с 2000 по 2017 год их число в нашей стране выросло в 2,5 раза. Но это те больные, которые уже попали в базу данных больных диабета и получают лечение в лечебных учреждениях.

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"Распространение сахарного диабета 2 типа остановить можно, поскольку он прямо зависит от образа жизни"

То есть растет выявляемость заболевания, причем на более ранних стадиях, в том числе и благодаря массовой диспансеризации. И этот рост во благо, потому что мы выявляем диабет вовремя и даже на стадии предиабета, видим людей и с факторами риска, что позволяет предупредить его развитие. Поэтому в целом ситуация улучшается.

Значит, доля невыявленных больных уменьшается?

Марина Шестакова: К сожалению, она все равно велика. С 2013 по 2015 год мы провели большое эпидемиологическое исследование NATION. Собрали огромную базу данных, обследовав 26,5 тысячи участников исследований, среди которых 73 процента были здоровы, 5,5 процента имели диабет и 19 процентов - предиабет. То есть мы выяснили, что в реальности больных диабетом почти в 2 раза больше, чем регистрируется в базах данных. Поэтому, если сейчас у нас 4,5 миллиона зарегистрированных больных, то, скорее всего, их не меньше 9 миллионов. Значит, примерно половина не выявлена, и эти люди просто не знают, что у них сахарный диабет.

А что нужно предпринять, чтобы заподозрить у себя это коварное заболевание, которое не сразу дает о себе знать?

Марина Шестакова: Нужно ответить на простые вопросы: был ли диабет у родственников, есть ли у вас избыток веса или ожирение, повышенное артериальное давление и\или повышенный уровень холестерина. Если показатели превышают норму и есть наследственная предрасположенность к диабету, значит, человек находится в зоне риска. Важно, чтобы диагноз был поставлен вовремя. Это позволит избежать тяжелого течения заболевания и развития опасных, инвалидизирующих сосудистых осложнений. А в случае с предиабетом даже возможно и обратное развитие.

А всегда ли ожирение приводит к диабету?

Марина Шестакова: У 20-30 процентов людей бывает ожирение без сахарного диабета. Если мы найдем ответ на вопрос, почему так происходит, то тогда, наверное, найдем и точки приложения для новых лекарств, которые смогут активировать механизмы, защищающие от развития сахарного диабета. Научный проект под названием "Ожирение и сахарный диабет: поиск протективных генетических, гормонально-метаболических и молекулярно-клеточных факторов, препятствующих развитию сахарного диабета у лиц с ожирением" поддержан грантом Российского научного фонда (РНФ) и реализуется нашим центром с 2017 года. По нашим данным, важно, где именно жир накапливается: если только в подкожной клетчатке, то диабет может и не развиться, если же во внутренних органах и сальнике - то диабет будет наверняка. Вопрос в том, что заставляет жир идти во внутренние органы? Именно это мы и изучаем на клеточном уровне.

Каков сейчас золотой стандарт лечения сахарного диабета первого и второго типов? Меняется ли он со временем?

Марина Шестакова: Для диабета первого типа - это только инсулинотерапия с первых дней заболевания, тут никаких революций пока не произошло. Но этих больных не так много, 95-97 процентов пациентов - это второй тип диабета. И тут огромный выбор терапии. Каждый больной сахарным диабетом второго типа - это индивидуальность, хотя, конечно, существуют определенные стандарты терапии. Как правило, начинаем с проверенных временем препаратов, которые доказали свою безопасность и эффективность, - это общая мировая практика. А дальше выбор зависит от того, какая проблема у пациента доминирует. Если уже есть сердечно-сосудистое заболевание, пациент перенес инфаркт или инсульт или доминирует почечная патология, то выбираем из тех новых классов препаратов, которые доказали свою эффективность в профилактике повторных сердечно-сосудистых и почечных событий. Если превалируют риски гипогликемии, используем препараты, не вызывающие ее. Если ожирение - то в первую очередь предложим препараты, снижающие вес.

Значит, врачи могут каждого пациента лечить в соответствии с его потребностями?

Марина Шестакова: Единственная проблема в том, что новые классы препаратов дороги. Они оперативно включаются Минздравом России в Перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, но сохраняется определенная зависимость от экономических возможностей региона.

Специалисты постоянно подчеркивают: чтобы течение диабета не становилось более тяжелым, очень важен контроль уровня глюкозы в крови. Обеспечены ли пациенты средствами контроля: глюкометрами, тест-полосками?

Марина Шестакова: Государство последовательно решает эту проблему. В канун 2019 года принято постановление правительства РФ о расширении возможностей обеспечения пациентов средствами введения инсулина (шприц-ручками, инсулиновыми помпами), средствами контроля и расходными материалами к ним. Но сейчас необходимо четко рассчитать, сколько на это потребуется средств. С этим ситуация в разных регионах тоже неоднородная. Знаю, что этот вопрос прорабатывается с минфином, чтобы обеспеченность пациентов была не только на бумаге, но и в жизни.

В прошлом году в нашей стране стала доступна технология флеш мониторинга уровня глюкозы. Как вы оцениваете ее?

Марина Шестакова: Система флеш мониторинга глюкозы (FGM) - это новейшая малоинвазивная технология. Сенсор с микроскопической иголочкой приклеивается на заднюю поверхность плеча и позволяет измерять уровень глюкозы в любое время дня и ночи, в любых обстоятельствах. Причем он выстраивает кривую динамики глюкозы в течение суток, недели, двух недель. Это большое удобство, особенно для детишек, которым при обычной методике приходится по 10-15 раз в день колоть пальцы. Система недавно зарегистрирована в нашей стране и пока доступна только пациентам в Москве и Московской области. Но это вопрос времени. По мере увеличения производства и поставок приборов в Россию, я надеюсь, системой будут обеспечены все пациенты.

Можете ли вы прогнозировать, что дальше будет происходить с сахарным диабетом?

Марина Шестакова: Распространение сахарного диабета 2 типа остановить можно, поскольку он прямо зависит от образа жизни. Люди склонны винить в своих заболеваниях генетику, или неблагоприятные факторы окружающей среды, или даже систему здравоохранения. Но роль этих факторов в развитии болезней гораздо меньше, чем роль самого человека - его образа жизни и вредных привычек. У первобытного человека не было никакого диабета. Это не значит, что надо возвращаться в первобытное общество, но поучиться у предков было бы невредно.

Прежде всего максимально возможной физической активности. Второе - правильное питание.

Но тут не все просто: у нас нет никаких гарантий того, что в магазине мы покупаем то самое, правильное. Так что это проблема комплексная, межведомственная - не только министерства здравоохранения, но и министерства труда и социальной защиты, пищевой промышленности, таможенного контроля и еще десятков служб и ведомств. А реклама? Последние ролики с рекламой колбасы - это же просто ужас. Все эти чипсы, попкорн, газировка и прочие сладости надо жестко контролировать, и уж во всяком случае не давать это детям. А сейчас каждый второй подросток - с лишним весом, а ведь это - прямой путь к сахарному диабету 2 типа. И еще одна беда - очень много "специалистов", которые и по телевидению, и в печатных СМИ дают рекомендации по диетам: это можно, это нельзя, принимайте такие-то лекарства, биодобавки, чтобы похудеть. Все это может рекомендовать только врач и только после обследования.

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