Да, самолечение допустимо, но только грамотное и ответственное. А что же это такое?





Самые популярные запросы в интернете - о здоровье и способах лечения. Врачи очень не любят консультировать заочно и даже по телефону - есть риск пропустить что-то серьезное. Но надо признать: почувствовав недомогание, мы первым делом стараемся что-то сделать сами. Конечно, самолечение - это не благо, но поскольку оно есть, нужно хотя бы учить людей делать это так, чтобы не навредить. На вопросы о самолечении "РГ" ответила эксперт программы "Лечусь грамотно", доцент кафедры педиатрии Московского медико-стоматологического университета им. Евдокимова Светлана Зайцева.

Самолечение во благо

Самолечение недопустимо если симптомы болезни появились впервые или возникло серьезное обострение хронического заболевания

Действительно, бывают незначительные недуги, с которыми бежать в поликлинику как-то не с руки: легкая простуда, насморк, изжога, расстройство желудка - обычно с такими напастями мы справляемся самостоятельно. В Великобритании, где принцип ответственного самолечения внедряется уже около десяти лет, подсчитали, что, научив пациента отличать "несерьезные" поводы от тех, когда лучше перестраховаться, можно серьезно сэкономить на визитах к врачу.

Второе направление: самостоятельный контроль за хроническими заболеваниями. Когда диагноз установлен, терапия назначена, врач может научить пациента "управлять" здоровьем. Это вполне возможно, например, с диабетиками и гипертониками.

Однако, чтобы это работало, нужно повышать медицинскую грамотность людей. "К сожалению, пациенты склонны самостоятельно менять схему назначенного лечения, они могут пропускать время приема препаратов, начать принимать другие лекарства или БАДы, просто поддавшись рекламе или чьему-то совету и не уведомив об этом лечащего врача, - говорит замдиректора по научной и аналитической работе НМИЦ профилактической медицины Анна Концевая. - Именно поэтому мы запустили в стране акцию "Лечусь грамотно", в рамках которой будем стараться прививать россиянам принципы ответственного самолечения". О чем идет речь?

Пять принципов ответственного самолечения

1 Принцип комплаентности: больной доверяет своему доктору и строго следует всем его назначениям, а изменения в схеме лечения обсуждаются и объясняются врачом пациенту.

2 Принцип ответственности: человек понимает, что его здоровье по большому счету в его руках: он старается вести здоровый образ жизни, готов контролировать артериальное давление, вес, уровень сахара в крови.

3 Принцип планирования: человек понимает, что, если регулярно обследоваться, можно предотвратить серьезные заболевания, "поймав" и пролечив их в зачатке. Поэтому диспансеризация - это не пустая трата времени, а вложения в собственное здоровье.

4 Принцип разумного приема лекарств. Речь идет о безрецептурных препаратах. При этом важно помнить: если через пару дней легче не стало и тем более состояние ухудшается, нужно немедленно обратиться к врачу.

5 Принцип разумного выбора лекарства. Не стоит слепо следовать рекламе и советам несведущих людей: если нет возможности проконсультироваться с врачом, можно, покупая лекарство, посоветоваться с фармацевтом и прочитать инструкцию.

Компетентно

На вопросы о самолечении ответила эксперт программы "Лечусь грамотно", доцент кафедры педиатрии Московского медико-стоматологического университета им. Евдокимова Светлана Зайцева.

При каких заболеваниях допустимо самолечение?

Сначала нужно постараться понять причину недомогания. Если вы переохладились и чувствуете простуду, у вас насморк и заболело горло, но в целом состояние вполне сносное, - это один расклад. Если незнакомые симптомы появились внезапно, тем более если они нарастают, лучше сразу обращаться к врачу. Самолечение допустимо, когда пациент сталкивается с симптомами не впервые и знает, что с ним происходит. Но при обострении хронического заболевания тянуть с визитом к доктору не стоит.

Когда помощь врача обязательна?

На практике мы нередко пытаемся переждать даже опасные моменты: сердечный приступ (надеясь, что "отпустит") или боль в животе, хотя она может сигнализировать о жизнеугрожающих заболеваниях. Длительная рецидивирующая головная боль - это тоже серьезный повод для врачебного осмотра. Повышение артериального давления (выше 140/90 - уже опасно), учащенное сердцебиение - тоже повод для вызова врача.

Нарушение походки, обморок (даже если через несколько минут стало лучше) - это серьезно. Надеяться на авось нельзя, если не принять меры, может грозить инфаркт или инсульт.

Кроме того, нужно обращать внимание на отклонения от обычного состояния: например, быстрая потеря веса без изменения рациона питания и уровня физической активности, выраженная слабость и утомляемость (а при этом болевого синдрома у человека нет) могут сигнализировать о тяжелом заболевании, в том числе онкологическом.

Как результат лечения зависит от пациента?

Все мы отвечаем за себя и свое здоровье сами. Это наше дело: обращаться к врачу или нет. Но, конечно, гораздо проще вылечиться, если диагноз поставлен быстро и правильно. Пациент тоже вносит свой вклад в результат лечения: если выполняет рекомендации, стабильно принимает лекарства, доводит курс до конца. Например, нередко пациенты, которым назначен курс антибиотиков, прекращают их прием, как только становится лучше. Это грубая ошибка. В результате возникают колонии бактерий, нечувствительных к действию лекарств. Сейчас весь мир бьется над проблемой антибиотикорезистентности - распространением штаммов возбудителей туберкулеза и других инфекций, не поддающихся действию ни одного из известных лекарств.

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