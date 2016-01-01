Что такое иммунодефицит и как с ним бороться

Человеческое тело живет в агрессивной среде. Миллионы бактерий атакуют организм ночью и днем, во сне и в состоянии бодрствования. От болезнетворных инфекций нас спасает лишь иммунная система – универсальный защитник организма. От того, насколько она сильна, зависит наше самочувствие и, в значительной мере, продолжительность жизни. Если иммунная система ослаблена, то инфекционные заболевания не заставят себя ждать. И тогда потребуется лечение, эффект которого тоже зависит от состояния защитных сил организма. Именно поэтому больным прописывают витамины и другие средства, стимулирующие деятельность иммунной системы.

Основные типы иммунодефицита

Наличие хронических инфекционных болезней – признак того, что защитные силы организма ослаблены. Такое состояние называют иммунодефицитом.

Ученые отмечают два типа иммунодефицита:

первичный, или врожденный, приобретенный.

Первый тип переходит по наследству. По медицинской статистике, этот недуг встречается у одного из десяти тысяч детей. Он проявляет себя по-разному: в одних случаях сразу дает о себе знать, в иных -- проявляется через много лет после рождения. Медики отмечают, что в 80 процентах случаев это заболевание диагностируется у больных до вступления ими в 20-летний возраст. Большинство больных врожденным иммунодефицитом – мужчины (70%).

Обычно медики сталкиваются со вторым, приобретенным типом иммунодефицита. Самым известным его примером является СПИД, но самый известный не значит самый распространенный. В большинстве случаев это привычные насморки, ангины, гриппы, недомогания. Защитную систему организма ослабляют многие факторы: воздействие лекарственных средств (одно лечим, другое калечим), облучение, некоторые виды хронических болезней и другие причины, которые так или иначе подрывают защитные силы организма.

Лечение

Лечение иммунодефицитов требует профессионального комплексного подхода. Необходимо отметить, что среди лекарственных средств, повышающих иммунитет при вирусных заболеваниях, важное место занимают противовирусные средства, улучшающие работу иммунной системы. Они стимулируют образование интерферонов – белков, вырабатываемых организмом в ответ на вторжение вируса. Например, препарат амиксин стимулирует образование интерферонов всех типов (альфа, бета, гамма и лямбда). В ряду противовирусных средств он занимает достойное место.

Амиксин: инструкция по применению

Подробную инструкцию по применению амиксина можно почитать на официальном сайте производителя этого препарата http://www.amixin.ru/instrukcija-po-primeneniju/. Необходимо лишь помнить, что самолечение может закончиться плачевно. Необходима консультация врача.

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