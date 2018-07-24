Что такое боль и почему нельзя ее терпеть

Хроническую боль испытывают более 20 процентов взрослых людей. В России таких пациентов - 23 миллиона. И если раньше болевой синдром считался лишь спутником многих недугов, то теперь стараниями ВОЗ врачи стали считать его самостоятельным заболеванием, которое обязательно нужно лечить. Как сообщает "РГ", об этом шла речь на семинаре "Эффективная терапия хронической боли становится доступнее".

Что нужно знать про боль

1. Боль обостряет основное заболевание

В основном с болевым синдромом сталкиваются взрослые и пожилые люди, имеющие ревматологические заболевания и проблемы с суставами. "Мы сегодня уже не рассматриваем боль только как неприятный симптом, - говорит и. о. директора "НИИ ревматологии им. В.А. Насоновой" профессор Александр Лила. - Болевой синдром - это серьезная угроза здоровью и жизни пациента. Когда пациент с заболеванием суставов постоянно испытывает боль, в кровь выбрасываются гормоны стресса, вещества, суживающие сосуды, повышающие свертываемость крови. Это постоянная нагрузка на сердце и сосуды". Есть данные исследований, что у пациентов, ежедневно сталкивающихся с болью в спине, риск инфарктов и инсультов возрастает более чем в два раза (на 113%).

Согласно опросу, россияне доходят до врача через 15 месяцев после появления боли

2. Как оценить силу боли

Российское общество по изучению боли подготовило рекомендации: при осмотре пациента доктор обязательно оценивал интенсивность болевого синдрома. "Для этого используется так называемая "шкала боли". Пациенту предлагают оценить болевой синдром с помощью десятисантиметровой шкалы, - пояснил профессор Александр Лила. - И если до лечения пациент оценивал боль, к примеру, на 9, а сегодня - на 4, можно судить об эффективности лечения".

3. Боль надо лечить

Даже в странах Европы треть пациентов с болевым синдромом не получают адекватного лечения. В нашей стране ситуация еще хуже - и среди пациентов, и у многих врачей еще сильны стереотипы, что болезнь непременно связана с неприятными ощущениями, страданиями, и боль воспринимается как непременный спутник заболевания. "Специальные исследования в России не проводились, но известно, что только с заболеваниями костно-мышечного аппарата и травмами в нашей стране ежегодно сталкиваются более 20 миллионов человек. У всех них ухудшено качество жизни, нарушается сон. Люди не могут полноценно работать. У них нередко развиваются сопутствующие заболевания - депрессия, язва желудка". Именно поэтому перед врачами ставится задача обезболивания.

4. У врачей и пациентов есть выбор

Есть еще один расхожий миф: многие пациенты считают, что обезболивающие лекарства "только" купируют болевой синдром. Но действие применяемых препаратов шире - при правильном применении они подавляют воспаление, воздействуя на причину болевого синдрома.

"Спектр анальгетиков достаточно широк, у врачей и пациентов есть выбор, - пояснил заведующий лабораторией патофизиологии боли "НИИ ревматологии им. В.А. Насоновой" профессор Андрей Каратеев. - Всем известен парацетамол - безрецептурный анальгетик. Его эффективность многие недооценивают, возможно, потому, что в советское время производимый у нас препарат был низкого качества. Еще один старый проверенный препарат - ибупрофен. Обычно его используют в низких дозах при головной боли. Но проводится исследование и по его применению в специально подобранной дозировке при лечении остеоартрита".

Наиболее часто используются в нашей стране нестероидные противовоспалительные препараты - в частности, диклофенак. Они эффективно работают против боли, но могут вызвать серьезные осложнения со стороны желудочно-кишечного тракта, вплоть до язв и кровотечений, особенно если у пациента уже есть сопутствующие заболевания. Поэтому их рекомендуется назначать одновременно с гастропротекторами, снижающими риск таких осложнений.

"Кроме того, появились новые, более щадящие препараты из группы НПВП с действующим веществом эторикоксиб, - отметил профессор Каратеев. - Исследования показали его большую безопасность по сравнению с более старыми препаратами даже у очень пожилых пациентов".

Кстати

Лечением боли должны заниматься те же врачи, которые наблюдают пациента по основному заболеванию, - терапевт, ревматолог. Но Российское общество по изучению боли инициировало создание отдельного направления помощи пациентам с болевым синдромом. Во многих городах открываются кабинеты по борьбе с болью, где пациентов консультируют и подбирают им терапию специально подготовленные специалисты.

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