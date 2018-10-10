Что поможет при лечении кожных заболеваний

Кожные заболевания всегда доставляли людям особые неприятности, ведь помимо прочих симптомов, как правило, ухудшается внешний вид человека. А это причиняет дополнительные переживания.
Многие поражения кожи носят хронический характер, но правильное лечение, а также соблюдение специальной диеты и режима жизни позволяет достичь ремиссии. Даже такое упорное и непростое заболевание как псориаз можно держать под контролем. Для этого требуется комплексный подход, терпение и дисциплина.
При псориазе, любом виде дерматита, себорее, экземе очень важно соблюдать особые правила гигиены кожи – это неотъемлемая часть успешного лечения. При каждом виде заболевания есть свои особенности гигиенических процедур. Об этом обязательно расскажет врач-дерматолог.
Общие правила таковы:
- нужно использовать специальные средства в виде шампуней, мыла и гелей для душа. В их составе есть лечебные компоненты, которые мягко очищают кожу и улучшают её состояние. Будут уменьшаться раздражения, зуд, сухость, количество и размер высыпаний. Кроме того, такие средства не содержат отдушек, красителей и прочих вредных веществ, поэтому не вызывают аллергию и не сушат кожу.
- использовать для мытья только мягкую ткань или губку, не тереть кожу и не царапать ее.
- после мытья нужно аккуратно промокать тело мягким полотенцем.
- стирать белье тоже нужно либо простым мылом, либо гипоаллергенными средствами.
-лучше всего мыться не в ванне, а под душем. Вода должна быть умеренно тёплой.
-лечебные ванны принимают после гигиенического душа.
- при проблемах с кожей баня и сауна могут ухудшить состояние.
Диета, нормальный режим и отсутствие стрессов – необходимые компоненты для лечения большинства кожных заболеваний.
Питание должно быть полноценным и гипоаллергенным. Ухудшают состояние кожи жареные блюда, соленое, сладости, цитрусовые, алкоголь и газированные напитки.
Дополнительно нужно принимать витамины курсами.
Стресс сам по себе может стать провокатором возникновения кожного заболевания, например, псориаза. С другой стороны, наличие болезни как правило угнетает человека и может даже вызвать депрессивное расстройство. Особенно у детей и подростков, так как они гораздо тяжелее переносят ограничения, связанные с болезнью. А ухудшение внешнего вида для них очень серьезная проблема.
Поэтому так важно все, что улучшает состояние нервной системы.
Загрузка...
ПОХОЖИЕ ПУБЛИКАЦИИ - ЧТО ЕЩЕ ВАС ИНТЕРЕСУЕТ?
● Все новости о здоровье ● Болезни сердечно - сосудистой системы ● Болезни органов дыхания ● Болезни желудочно-кишечного тракта ● Эндокринные болезни, нарушения обмена веществ ● Болезни мочевыделительной системы ● Болезни костно-мышечной системы ● Мужское здоровье ● Женское здоровье ● Глазные болезни ● ЛОР-заболевания («Ухо-горло-нос») ● Болезни нервной системы ● Инфекционные и паразитарные болезни ● Травмы, отравления ● Детское здоровье ● Народная и нетрадиционная медицина ● Здоровое питание ● Полезные советы ● Секс в пожилом возрасте ● Долголетие ● Книги о здоровье ● Гимнастика для пожилых ●
ПОЛЕЗНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ О ЗДОРОВЬЕ И АКТИВНОМ ДОЛГОЛЕТИИ
-
Расскажите об этом своим друзьям!
Next
Prev
Простой способ проверить биологический возраст
Физиологи предлагают массу тестов, по которым можно проверить, насколько наш биологический возраст соответствует реальному. Один из самых простых - это наклоны. Он состоит из двух частей. Как его провести, ра...
В чем же польза клубники?
Того, кто не любит клубнику, наверняка, не существует. Ее потрясающий вкус, аромат и красочный внешний вид так и кричат: «Съешь меня, я вкусная». Помимо удовольствия, которое мы получаем при поедании этой яго...
Пусть суставы не хрустят
К сожалению, заболевание не выбирает возраст. Первый сигнал надвигающегося артроза – лёгкая и быстро проходящая болезненность, хруст или скрип суставов. Чаще всего артроз возникает у дам в 40–45, мужчины начи...
Об угарном газе и последствиях
Угарный газ нельзя увидеть или почувствовать, однако при большой концентрации угарный газ убивает человека в считанные секунды. Угарный газ, несмотря на свою ядовитость, никак не раздражает органов чувств — у...
Зарядка для пожилых
О пользе двигательной активности говорят многие врачи и целители. Гимнастические упражнения рекомендуется выполнять и в молодом, и в преклонном возрасте.
Предлагаем вашему вниманию комплекс упражнений, приме...
Зачем нужна растяжка и как тянуться правильно?
Йоги говорят: гибкость - это молодость. И по большому счету это правда. С возрастом способность к гибкости начинает постепенно угасать, сухожилия становятся менее эластичными, амплитуда движений уменьшается. ...
Перелом шейки бедра у пожилых
Диагноз перелом шейки бедра звучит грозно и ассоциируется в сознании людей с неминуемой неподвижностью, а то и смертью, если речь идёт о человеке преклонного возраста. Это действительно серьёзная травма, кото...
Онколог о важных правилах профилактики рака
Вопросы, касающиеся онкологии, волнуют многих. Пожалуй, нет ни одного человека, близких которого не затронула бы эта больная тема. Словно тема войны. Именно ее нередко и напоминает жизнь самих пациентов или и...
Если сердце бьется неровно...
Наше сердце может то замедлять частоту своих сокращений, то вдруг начинать бешено колотиться. Часто это бывает связано с аритмией – заболеванием, характерным, как правило, для пожилых людей. Вернуть сердцу пр...
Молочная сыворотка
Молочная сыворотка — побочный продукт, остающийся при производстве творога и сыра, но уже в Древней Греции были известны и активно использовались её лечебные свойства. Ещё Гиппократ открыл благотворное действ...