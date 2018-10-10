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Что поможет при лечении кожных заболеваний
Агнесса ЛИ   
10 Октября 2018 г.
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Кожные заболевания всегда доставляли людям особые неприятности, ведь помимо прочих симптомов, как правило, ухудшается внешний вид человека. А это причиняет дополнительные переживания.

Многие поражения кожи носят хронический характер, но правильное лечение, а также соблюдение специальной диеты и режима жизни позволяет достичь ремиссии. Даже такое упорное и непростое заболевание как псориаз можно держать под контролем. Для этого требуется комплексный подход, терпение и дисциплина.

При псориазе, любом виде дерматита, себорее, экземе очень важно соблюдать особые правила гигиены кожи – это неотъемлемая часть успешного лечения. При каждом виде заболевания есть свои особенности гигиенических процедур. Об этом обязательно расскажет врач-дерматолог.

Общие правила таковы:

- нужно использовать специальные средства в виде шампуней, мыла и гелей для душа. В их составе есть лечебные компоненты, которые мягко очищают кожу и улучшают её состояние. Будут уменьшаться раздражения, зуд, сухость, количество и размер высыпаний. Кроме того, такие средства не содержат отдушек, красителей и прочих вредных веществ, поэтому не вызывают аллергию и не сушат кожу.
- использовать для мытья только мягкую ткань или губку, не тереть кожу и не царапать ее.
- после мытья нужно аккуратно промокать тело мягким полотенцем.
- стирать белье тоже нужно либо простым мылом, либо гипоаллергенными средствами.
-лучше всего мыться не в ванне, а под душем. Вода должна быть умеренно тёплой.
-лечебные ванны принимают после гигиенического душа.
- при проблемах с кожей баня и сауна могут ухудшить состояние.

Диета, нормальный режим и отсутствие стрессов – необходимые компоненты для лечения большинства кожных заболеваний.

Питание должно быть полноценным и гипоаллергенным. Ухудшают состояние кожи жареные блюда, соленое, сладости, цитрусовые, алкоголь и газированные напитки.
Дополнительно нужно принимать витамины курсами.

Стресс сам по себе может стать провокатором возникновения кожного заболевания, например, псориаза. С другой стороны, наличие болезни как правило угнетает человека и может даже вызвать депрессивное расстройство. Особенно у детей и подростков, так как они гораздо тяжелее переносят ограничения, связанные с болезнью. А ухудшение внешнего вида для них очень серьезная проблема.
Поэтому так важно все, что улучшает состояние нервной системы.

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