ЗДРАВСТВУЙТЕ!

СПРАВКИ
ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ
НА КАЛЕНДАРЕ

ДЛЯ ДУШИ
  • Развлечения онлайн
    • ИЗВИНИТЕ, РАЗДЕЛ В РАЗРАБОТКЕ
ОБЩЕНИЕ
ПАРТНЕРСТВО

Что нужно знать о профилактике онкологических заболеваний
Агнесса ЛИ   
21 Января 2020 г.
Изменить размер шрифта

onko

Онкологические заболевания остаются второй по частоте причиной смертности во всем мире.
Пациентами онколога становятся не только люди в возрасте, хотя это случается чаще, но и молодежь, и дети.

Одним из самых распространенных видов онкологических болезней является рак легких. Коварство этой опухоли в том, что ее выявляют часто на поздних стадиях, когда уже сложно что-то сделать. Поэтому часто пациенты для лечения этого вида онкологии обращаются в Германские киники bud-zdorov.de/onkologija/rak-ljogkih/, ведь в борьбе с тяжелым недугом нужно использовать максимально современные, главное, комплексные методы лечения и диагностики. В этом случае есть шанс за исцеление и продолжение жизни.
К слову, ведущая причина возникновения рака легких – курение. Чем больше «стаж» курильщика, тем выше вероятность заболевания. После сорока лет она повышается в разы. Среди факторов риска – работа на вредных предприятиях и проживание в районах с плохой экологией.
Поэтому важнейший и самый основной способ профилактики – отказ от курения, смена работы, особенно если уже есть какие-то проблемы с легкими. А также использование средств индивидуальной защиты.
Многие виды онкологических заболеваний достаточно хорошо лечатся, особенно на 1-2 стадии. Это же касается и рака легких.
Поэтому хорошей профилактикой онкологии, помимо отказа от курения и здорового образа жизни, являются своевременные медицинские осмотры. Качественная диагностика очень важна для своевременной постановки точного диагноза.
Регулярно проходить проверки нужно людям, имеющим дополнительные факторы риска: пневмосклероз, хронический бронхит, другие болезни дыхательной системы, а также те, чьи родственники тоже болели раком легких.
Что касается других видов онкологических заболеваний, то по статистике, в тридцати процентах случаев провоцирующими факторами становятся алкоголь, неправильное питание, низкая физическая активность, ожирение.
Врачи напоминают о том, на какие симптомы нужно обратить внимание, чтобы вовремя заподозрить возможный онкологический процесс.
1. Длительный кашель
2. Затрудненное дыхание
3. Сложности при глотании, ощущение комка в горле, осиплость голоса.
4. Нарушения работы кишечника: запоры и поносы, кровь в стуле.
5. Изжога, не поддающаяся купированию препаратами.
6. Повышенная температура в течение длительного времени.
7. Слабость, снижение веса.
8. Уплотнения в любой части тела, даже безболезненные.
9. Болезненное мочеиспускание, кровь в моче.
10. Тошнота, отсутствие аппетита.

  • Расскажите об этом своим друзьям!
ПОХОЖИЕ ПУБЛИКАЦИИ - ЧТО ЕЩЕ ВАС ИНТЕРЕСУЕТ? Все новости о здоровьеБолезни сердечно - сосудистой системыБолезни органов дыхания Болезни желудочно-кишечного тракта Эндокринные болезни, нарушения обмена веществ Болезни мочевыделительной системы Болезни костно-мышечной системы Мужское здоровье Женское здоровье Глазные болезни ЛОР-заболевания («Ухо-горло-нос») Болезни нервной системы Инфекционные и паразитарные болезни Травмы, отравления Детское здоровье Народная и нетрадиционная медицина Здоровое питание Полезные советы Секс в пожилом возрасте Долголетие Книги о здоровье Гимнастика для пожилых
ПОЛЕЗНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ О ЗДОРОВЬЕ И АКТИВНОМ ДОЛГОЛЕТИИ

 