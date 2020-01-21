Что нужно знать о профилактике онкологических заболеваний

Онкологические заболевания остаются второй по частоте причиной смертности во всем мире.

Пациентами онколога становятся не только люди в возрасте, хотя это случается чаще, но и молодежь, и дети.

Одним из самых распространенных видов онкологических болезней является рак легких. Коварство этой опухоли в том, что ее выявляют часто на поздних стадиях, когда уже сложно что-то сделать. Поэтому часто пациенты для лечения этого вида онкологии обращаются в Германские киники bud-zdorov.de/onkologija/rak-ljogkih/, ведь в борьбе с тяжелым недугом нужно использовать максимально современные, главное, комплексные методы лечения и диагностики. В этом случае есть шанс за исцеление и продолжение жизни.

К слову, ведущая причина возникновения рака легких – курение. Чем больше «стаж» курильщика, тем выше вероятность заболевания. После сорока лет она повышается в разы. Среди факторов риска – работа на вредных предприятиях и проживание в районах с плохой экологией.

Поэтому важнейший и самый основной способ профилактики – отказ от курения, смена работы, особенно если уже есть какие-то проблемы с легкими. А также использование средств индивидуальной защиты.

Многие виды онкологических заболеваний достаточно хорошо лечатся, особенно на 1-2 стадии. Это же касается и рака легких.

Поэтому хорошей профилактикой онкологии, помимо отказа от курения и здорового образа жизни, являются своевременные медицинские осмотры. Качественная диагностика очень важна для своевременной постановки точного диагноза.

Регулярно проходить проверки нужно людям, имеющим дополнительные факторы риска: пневмосклероз, хронический бронхит, другие болезни дыхательной системы, а также те, чьи родственники тоже болели раком легких.

Что касается других видов онкологических заболеваний, то по статистике, в тридцати процентах случаев провоцирующими факторами становятся алкоголь, неправильное питание, низкая физическая активность, ожирение.

Врачи напоминают о том, на какие симптомы нужно обратить внимание, чтобы вовремя заподозрить возможный онкологический процесс.

1. Длительный кашель

2. Затрудненное дыхание

3. Сложности при глотании, ощущение комка в горле, осиплость голоса.

4. Нарушения работы кишечника: запоры и поносы, кровь в стуле.

5. Изжога, не поддающаяся купированию препаратами.

6. Повышенная температура в течение длительного времени.

7. Слабость, снижение веса.

8. Уплотнения в любой части тела, даже безболезненные.

9. Болезненное мочеиспускание, кровь в моче.

10. Тошнота, отсутствие аппетита.

Расскажите об этом своим друзьям!

ПОХОЖИЕ ПУБЛИКАЦИИ - ЧТО ЕЩЕ ВАС ИНТЕРЕСУЕТ?

ПОЛЕЗНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ О ЗДОРОВЬЕ И АКТИВНОМ ДОЛГОЛЕТИИ