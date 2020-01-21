Что нужно знать о профилактике онкологических заболеваний

Онкологические заболевания остаются второй по частоте причиной смертности во всем мире.
Пациентами онколога становятся не только люди в возрасте, хотя это случается чаще, но и молодежь, и дети.
Одним из самых распространенных видов онкологических болезней является рак легких. Коварство этой опухоли в том, что ее выявляют часто на поздних стадиях, когда уже сложно что-то сделать. Поэтому часто пациенты для лечения этого вида онкологии обращаются в Германские киники bud-zdorov.de/onkologija/rak-ljogkih/, ведь в борьбе с тяжелым недугом нужно использовать максимально современные, главное, комплексные методы лечения и диагностики. В этом случае есть шанс за исцеление и продолжение жизни.
К слову, ведущая причина возникновения рака легких – курение. Чем больше «стаж» курильщика, тем выше вероятность заболевания. После сорока лет она повышается в разы. Среди факторов риска – работа на вредных предприятиях и проживание в районах с плохой экологией.
Поэтому важнейший и самый основной способ профилактики – отказ от курения, смена работы, особенно если уже есть какие-то проблемы с легкими. А также использование средств индивидуальной защиты.
Многие виды онкологических заболеваний достаточно хорошо лечатся, особенно на 1-2 стадии. Это же касается и рака легких.
Поэтому хорошей профилактикой онкологии, помимо отказа от курения и здорового образа жизни, являются своевременные медицинские осмотры. Качественная диагностика очень важна для своевременной постановки точного диагноза.
Регулярно проходить проверки нужно людям, имеющим дополнительные факторы риска: пневмосклероз, хронический бронхит, другие болезни дыхательной системы, а также те, чьи родственники тоже болели раком легких.
Что касается других видов онкологических заболеваний, то по статистике, в тридцати процентах случаев провоцирующими факторами становятся алкоголь, неправильное питание, низкая физическая активность, ожирение.
Врачи напоминают о том, на какие симптомы нужно обратить внимание, чтобы вовремя заподозрить возможный онкологический процесс.
1. Длительный кашель
2. Затрудненное дыхание
3. Сложности при глотании, ощущение комка в горле, осиплость голоса.
4. Нарушения работы кишечника: запоры и поносы, кровь в стуле.
5. Изжога, не поддающаяся купированию препаратами.
6. Повышенная температура в течение длительного времени.
7. Слабость, снижение веса.
8. Уплотнения в любой части тела, даже безболезненные.
9. Болезненное мочеиспускание, кровь в моче.
10. Тошнота, отсутствие аппетита.
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