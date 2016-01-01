чистка сосудов народными средствами

Чем чище сосуды головного мозга – тем человеку легче жить, мыслить и быть счастливым, напоминает "МК-Латвия". Во всех культурах народная медицина уделяет большое внимание чистке сосудов – ведь только чистые сосуды позволяют крови доставлять в мозг необходимый для жизнедеятельности кислород.
Как чистить сосуды и кому это нужно?
Это делать очень полезно при нарушениях (травмах) в шейном отделе позвоночника, при остеохондрозе, так как они блокируют кровообращение. Конечно, человек так волшебно устроен, что даже с нарушениями может долго жить – организм адаптируется, но качество жизни снижается и возникает угроза более серьезных заболеваний.
Чистку сосудов можно проводить в домашних условиях, используя народные средства.
1. Лук и мед
Возьмите по 1 стакану лукового сока и меда. Смешайте. Съедайте по 2 чайные ложки смеси 3 раза в день перед едой. Курс приема – 3 месяца. Смесь очищает сосуды. А кроме того, мед и лук укрепляют силы организма.
2. Лопух
Нам потребуется 10 граммов (горсть) корней лопуха. Корни засыпать в термос, с вечера залить кипятком и оставить до утра настояться. Каждое утро до еды надо процеживать и выпивать по 5–6 столовых ложек настойки. Принимать 1,5–2 месяца. После двухнедельного перерыва повторить курс.
Такое лечение полезно и для профилактики тем, у кого сидячий образ жизни (даже если нет травм шейного отдела или остеохондроза).
3. Соки и ягоды
Гранатовый сок, калина, рябина, соки яблочный и морковный очень хорошо чистят сосуды. Ну и конечно, правильное питание нам в помощь (ограничение жиров, жареного, консервов). А вот, кстати, сливочное масло (вопреки распространенному мнению) очень нужно нашим сосудам! Тут главное – не переборщить. И конечно, лакомиться сливочным маслом желательно не на ночь, а утром.
4. Кардамон: очищает ум, повышает чувственность
Кардамон считается энергетически чистой пряностью (по древней индийской науке о здоровье – аюрведе). Кардамон помогает лучше мыслить, очищает ум, делая его ясным. А также избавляет тело человека от негативных энергий (блоков), стимулирует работу сердца и уравновешивает эмоции. Он также способен пробудить чувственность, являясь афродизиаком. Не зря в древности его называли райским зерном.
Если 8 коробочек недробленого кардамона залить 1 литром воды, кипятить 7–8 минут, после добавить зеленый чай ( 1 чайную ложку), кожуру апельсина (по вкусу), оставить на 5 минут – получится напиток, который применяют для профилактики эмоционального истощения. Он снимет паническую атаку, поможет при простудных и вирусных заболеваниях.
5. Напиток-взвар
Ягоды шиповника сушеные (2 столовые ложки), кусочек имбиря (полкорешка сушеного), бадьян (пара звездочек), веточки можжевельника, чабрец (1 чайная ложка) заварить в термосе. Пить с удовольствием и любовью к себе.
К сожалению, заболевание не выбирает возраст. Первый сигнал надвигающегося артроза – лёгкая и быстро проходящая болезненность, хруст или скрип суставов. Чаще всего артроз возникает у дам в 40–45, мужчины начи...
О пользе двигательной активности говорят многие врачи и целители. Гимнастические упражнения рекомендуется выполнять и в молодом, и в преклонном возрасте.
Предлагаем вашему вниманию комплекс упражнений, приме...
Молочная сыворотка — побочный продукт, остающийся при производстве творога и сыра, но уже в Древней Греции были известны и активно использовались её лечебные свойства. Ещё Гиппократ открыл благотворное действ...
Угарный газ нельзя увидеть или почувствовать, однако при большой концентрации угарный газ убивает человека в считанные секунды. Угарный газ, несмотря на свою ядовитость, никак не раздражает органов чувств — у...
Астения – это нервно-психическая слабость, повышенная утомляемость, нарушение сна. Астения является стержневым или сквозным синдромом при многих болезнях. Она может быть как дебютом (начальным проявлением), ...
Это наиболее эффективная процедура, которая может применяться как для лечения острых заболеваний с высокой температурой, так и в случае хронического течения болезней. Применять уксусные обёртывания можно в лю...
Не смотря на все достижения медицины, разработанные методики и изобретенные препараты, лечение гайморита может длиться месяцами. А некоторые люди не могут побороть гайморит годами. Лучше гайморитом не болеть...
Старение - сложный многообразный процесс, зависящий не только от биологических причин, но и от социальных условий жизни, которые определяют материально-бытовые факторы, условия окружающей среды на производств...
Развитие фармацевтической промышленности, биотехнологии, химии, внедрение суперсовременных технологий переработки растительного и иного сырья для получения высокочистых биологически активных соединений и их к...
В любой капусте чрезвычайно много лекарственных веществ и витаминов. Не случайно капустный рассол популярен как общеукрепляющий напиток. Тот же рассол и свежий капустный сок содержат ещё и витамин U, способст...
Сетевое издание «Мои года. Интернет-журнал для уважаемых людей» (moi-goda.ru). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 – 69490 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25 апреля 2017 года.
Учредитель – Общество с ограниченной ответственностью «БайкалТелеИнформ».