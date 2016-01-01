чистка сосудов народными средствами

Чем чище сосуды головного мозга – тем человеку легче жить, мыслить и быть счастливым, напоминает "МК-Латвия" . Во всех культурах народная медицина уделяет большое внимание чистке сосудов – ведь только чистые сосуды позволяют крови доставлять в мозг необходимый для жизнедеятельности кислород.

Как чистить сосуды и кому это нужно?

Это делать очень полезно при нарушениях (травмах) в шейном отделе позвоночника, при остеохондрозе, так как они блокируют кровообращение. Конечно, человек так волшебно устроен, что даже с нарушениями может долго жить – организм адаптируется, но качество жизни снижается и возникает угроза более серьезных заболеваний.

Чистку сосудов можно проводить в домашних условиях, используя народные средства.

1. Лук и мед

Возьмите по 1 стакану лукового сока и меда. Смешайте. Съедайте по 2 чайные ложки смеси 3 раза в день перед едой. Курс приема – 3 месяца. Смесь очищает сосуды. А кроме того, мед и лук укрепляют силы организма.

2. Лопух

Нам потребуется 10 граммов (горсть) корней лопуха. Корни засыпать в термос, с вечера залить кипятком и оставить до утра настояться. Каждое утро до еды надо процеживать и выпивать по 5–6 столовых ложек настойки. Принимать 1,5–2 месяца. После двухнедельного перерыва повторить курс.

Такое лечение полезно и для профилактики тем, у кого сидячий образ жизни (даже если нет травм шейного отдела или остеохондроза).

3. Соки и ягоды

Гранатовый сок, калина, рябина, соки яблочный и морковный очень хорошо чистят сосуды. Ну и конечно, правильное питание нам в помощь (ограничение жиров, жареного, консервов). А вот, кстати, сливочное масло (вопреки распространенному мнению) очень нужно нашим сосудам! Тут главное – не переборщить. И конечно, лакомиться сливочным маслом желательно не на ночь, а утром.

4. Кардамон: очищает ум, повышает чувственность

Кардамон считается энергетически чистой пряностью (по древней индийской науке о здоровье – аюрведе). Кардамон помогает лучше мыслить, очищает ум, делая его ясным. А также избавляет тело человека от негативных энергий (блоков), стимулирует работу сердца и уравновешивает эмоции. Он также способен пробудить чувственность, являясь афродизиаком. Не зря в древности его называли райским зерном.

Если 8 коробочек недробленого кардамона залить 1 литром воды, кипятить 7–8 минут, после добавить зеленый чай ( 1 чайную ложку), кожуру апельсина (по вкусу), оставить на 5 минут – получится напиток, который применяют для профилактики эмоционального истощения. Он снимет паническую атаку, поможет при простудных и вирусных заболеваниях.

5. Напиток-взвар

Ягоды шиповника сушеные (2 столовые ложки), кусочек имбиря (полкорешка сушеного), бадьян (пара звездочек), веточки можжевельника, чабрец (1 чайная ложка) заварить в термосе. Пить с удовольствием и любовью к себе.