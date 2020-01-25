Чем теплая зима для здоровья обернется?

Врач перечислила риски для здоровья при аномальной погоде, сообщает "РГ" .

Скачки температуры зимой чреваты в том числе и простудными заболеваниями

При аномально теплых температурных режимах погоды могут обостриться хронические заболевания. Об этом рассказала терапевт, врач высшей категории Лариса Алексеева.

Больше всего риск существует для людей с болезнями дыхательных путей и сердечно-сосудистой системы, в том числе возможно обострение астмы и рост числа гипертонических кризов.

К нестабильной погоде особенно восприимчивы те, кто имеет проблемы с артериальным давлением. Следует поберечься и аллергикам. И даже у вполне здоровых людей возможны бессонница, а также чувство усталости.

Медик также предупреждает о возможном дискомфорте при аномальных температурных скачках воздуха людей с гастритом, болезнями почек и поджелудочной железы. К тому же общеизвестно, что аномально теплая зима "благоприятна", как это ни парадоксально, для простуды и гриппа.

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