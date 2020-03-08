Чем лечить храп?

Названы самые эффективные и бесполезные средства от храпа, сообщает "РГ" .

От храпа придумано множество средств, но эффективных среди них мало

Врач-отоларинголог кандидат медицинских наук Владимир Зайцев оценил эффективность различных средств против храпа.

Популярные спреи, которые сейчас активно рекламируются, хороши для использования в длительных поездках - эффект от них сохраняется в течение недели. Однако они могут вызывать привыкание, не достигать цели (а именно - мягкого неба, провисание которого и провоцирует храп). Кроме того, спреи не обладают лечебным действием, являясь "временной симптоматической терапией", отметил врач.

Также не лечат, а на время облегчают жизнь, разнообразные клипсы, пластыри и браслеты. Последние, кстати, могут бить током, от чего человек просыпается, как только начинает храпеть. Постоянные пробуждения вредят организму.

Многие предпочитают в борьбе с храпом использовать ортопедические подушки, или подкладывать под спину мячики - тогда при перевороте на спину спать неудобно и человек автоматически переворачивался на бок. Однако с помощью таких манипуляций вылечиться также невозможно.

А вот популярная дыхательная гимнастика при храпе вреда здоровью не нанесет, но и пользы особой не будет.

Одним из наиболее действенных способов лечения храпа и последствий ночного апноэ является СИПАП-терапия. В этом случае человеку приходится спать в специальной маске. Это не очень удобно, зато хорошее самочувствие после полноценного сна гарантировано.

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