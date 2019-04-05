Боремся с остеоартритом — в домашних условиях!

Какими простыми методами в домашних условиях можно улучшить подвижность пальцев при артрите кистей рук?
Остеоартрит – одна из самых распространённых болезней суставов, причём кисти рук страдают от неё едва ли не чаще, чем другие суставы нашего организма. Обычно остеоартритом поражаются фаланговые (пальцы) и пястные суставы кистей рук (запястья). Характеризуется следующими симптомами: боли в суставах, часто ноющие, возможны отёчность и припухлость суставов, ухудшение подвижности кисти, невозможность удерживать мелкие предметы и выполнять мелкую работу (шить, писать), выраженный хруст в суставах при движении, искривление пальцев.
Пациентам с остеоартритом, кроме медикаментозной терапии, которую назначит врач, важно соблюдать простые рекомендации:
избегайте перенапряжения суставов, чрезмерной нагрузки на запястья и большой палец во время лечебной гимнастики и в повседневной жизни;
при поднятии или удержании веса нагрузка должна приходиться на ладони, поднятые вверх, а не на пальцы;
при переносе груза используйте сумки с широкими толстыми ручками;
откажитесь от традиционного рукопожатия. Замените его на так называемое артрит-рукопожатие: проведите обеими ладонями вдоль ладони другого человека;
для фиксации положения большого пальца используйте специальные приспособления – ортезы;
рекомендуется местное применение тепла (например, парафина), особенно перед выполнением физических упражнений.
Разминка суставов. Мягко сожмите ладонь в кулак, при этом прижав большим пальцем к ладони остальные пальцы; удерживайте руку в таком положении от 30 до 60 секунд.
Разожмите кулак, после чего растопырьте пальцы таким образом, чтобы максимально увеличить расстояние между ними.
Выполните это упражнение не менее 4 раз для каждой кисти.
Растяжка для «когтей». Держите руку перед собой таким образом, чтобы ладонь была обращена к вам. Согните все пальцы руки так, чтобы каждый из них смог дотянуться до бугорка ладони в основании каждого пальца. В таком положении ладонь будет напоминать лапку с когтями.
Удерживайте ладонь в этом положении от 30 секунд до 1 минуты, после чего плавно отпустите.
Выполните это упражнение четырежды для каждой руки.
Прикосновения к большому пальцу. Держите руку прямо перед собой, запястье должно находиться на горизонтальной линии. Коснитесь сначала указательным, затем средним, безымянным и, наконец, мизинцем до большого пальца таким образом, чтобы образовалась буква «О». Удерживайте кисть в таком положении с каждым пальцем от 30 до 60 секунд.
Повторите данную растяжку 4 раза для каждой руки.
Соблюдая все рекомендации лечащего врача и регулярно занимаясь гимнастикой, больной однозначно продвинется в лечении остеоартрита.
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