Боли в спине: что можно сделать?

Боль в спине настолько распространённая вещь, что с ней хоть раз в жизни сталкивался практически каждый человек, независимо от пола, возраста и профессиональной деятельности.

Такая боль носит эпизодический характер, может возникнуть по абсолютно простой причине даже у здорового человека. В этом случае будет достаточно побыть в покое, исключить нагрузки и принимать таблетки от боли в спине, которые снимут воспаление, отёк и помогут побыстрее прийти в норму.

Боль в спине бывает разной

Чаще всего эпизодические боли возникают и усиливаются при движении, а в покое не ощущаются.

Основные причины такой проблемы: повышенная нагрузка на мышцы, неудобное положение, переохлаждение, резкие движения, незначительные травмы (ушибы, растяжения).

Но бывает и другая ситуация, при которой лучше как можно быстрее обратиться за помощью.

Например, если боль в спине очень сильная, возникла внезапно, без видимой причины и/или сопровождается такими симптомами как:

потеря чувствительности в конечностях,

слабость,

нарушение мочеиспускания,

повышение температуры,

тошнота, рвота, диарея,

ощущение нехватки воздуха,

боль в груди,

боль в спине отдаёт в ногу или в ступню.

Также нужно обратиться к врачу, если боль продолжается длительное время (более нескольких дней) без улучшения.

В этих случаях боль в спине свидетельствует о серьёзном заболевании, причём, необязательно связанном с позвоночником.

Как уже было сказано ранее, причин болей в спине очень много, поэтому для обнаружения патологии требуется комплексное обследование.

Врач проводит осмотр, опрашивает больного, изучает историю заболевания. Это необходимо, чтобы выяснить, не является ли причиной заболевания поднятие тяжестей, вредные условия работы и прочее.





Для определения причины боли придется сделать исследования. Чаще всего это:

МРТ

Компьютерная томография

Рентген

Анализы крови и мочи

Могут потребоваться дополнительно: электромиография, остеоденситометрия (определение плотности костей), УЗИ внутренних органов, а также консультации специалистов.

Важно помнить, что, не зная причину болей в спине, не следует лечиться самостоятельно, применяя народные средства. Особенно это касается всяческих прогреваний. Они категорически противопоказаны при многих заболеваниях.

Профилактика болей в спине

Помимо своевременного лечения заболеваний позвоночника и внутренних органов, предотвратить появление болей в спине помогут такие методы:

- укрепление мышц спины

- дозированные физические нагрузки

-соблюдение техники безопасности при поднятии тяжестей и прочих нагрузках на спину

- правильная осанка

- комфортные условия для сна

- поддержание нормальной массы тела