Боли в спине: что можно сделать?

Боль в спине настолько распространённая вещь, что с ней хоть раз в жизни сталкивался практически каждый человек, независимо от пола, возраста и профессиональной деятельности.
Такая боль носит эпизодический характер, может возникнуть по абсолютно простой причине даже у здорового человека. В этом случае будет достаточно побыть в покое, исключить нагрузки и принимать таблетки от боли в спине, которые снимут воспаление, отёк и помогут побыстрее прийти в норму.
Боль в спине бывает разной
Чаще всего эпизодические боли возникают и усиливаются при движении, а в покое не ощущаются.
Основные причины такой проблемы: повышенная нагрузка на мышцы, неудобное положение, переохлаждение, резкие движения, незначительные травмы (ушибы, растяжения).
Но бывает и другая ситуация, при которой лучше как можно быстрее обратиться за помощью.
Например, если боль в спине очень сильная, возникла внезапно, без видимой причины и/или сопровождается такими симптомами как:
- потеря чувствительности в конечностях,
- слабость,
- нарушение мочеиспускания,
- повышение температуры,
- тошнота, рвота, диарея,
- ощущение нехватки воздуха,
- боль в груди,
- боль в спине отдаёт в ногу или в ступню.
Также нужно обратиться к врачу, если боль продолжается длительное время (более нескольких дней) без улучшения.
В этих случаях боль в спине свидетельствует о серьёзном заболевании, причём, необязательно связанном с позвоночником.
Как уже было сказано ранее, причин болей в спине очень много, поэтому для обнаружения патологии требуется комплексное обследование.
Врач проводит осмотр, опрашивает больного, изучает историю заболевания. Это необходимо, чтобы выяснить, не является ли причиной заболевания поднятие тяжестей, вредные условия работы и прочее.
Для определения причины боли придется сделать исследования. Чаще всего это:
- МРТ
- Компьютерная томография
- Рентген
- Анализы крови и мочи
Могут потребоваться дополнительно: электромиография, остеоденситометрия (определение плотности костей), УЗИ внутренних органов, а также консультации специалистов.
Важно помнить, что, не зная причину болей в спине, не следует лечиться самостоятельно, применяя народные средства. Особенно это касается всяческих прогреваний. Они категорически противопоказаны при многих заболеваниях.
Профилактика болей в спине
Помимо своевременного лечения заболеваний позвоночника и внутренних органов, предотвратить появление болей в спине помогут такие методы:
- укрепление мышц спины
- дозированные физические нагрузки
-соблюдение техники безопасности при поднятии тяжестей и прочих нагрузках на спину
- правильная осанка
- комфортные условия для сна
- поддержание нормальной массы тела
|
|
ПОХОЖИЕ ПУБЛИКАЦИИ - ЧТО ЕЩЕ ВАС ИНТЕРЕСУЕТ?
● Все новости о здоровье ● Болезни сердечно - сосудистой системы ● Болезни органов дыхания ● Болезни желудочно-кишечного тракта ● Эндокринные болезни, нарушения обмена веществ ● Болезни мочевыделительной системы ● Болезни костно-мышечной системы ● Мужское здоровье ● Женское здоровье ● Глазные болезни ● ЛОР-заболевания («Ухо-горло-нос») ● Болезни нервной системы ● Инфекционные и паразитарные болезни ● Травмы, отравления ● Детское здоровье ● Народная и нетрадиционная медицина ● Здоровое питание ● Полезные советы ● Секс в пожилом возрасте ● Долголетие ● Книги о здоровье ● Гимнастика для пожилых ●
ПОЛЕЗНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ О ЗДОРОВЬЕ И АКТИВНОМ ДОЛГОЛЕТИИ
-
Расскажите об этом своим друзьям!
Next
Prev
Пусть суставы не хрустят
К сожалению, заболевание не выбирает возраст. Первый сигнал надвигающегося артроза – лёгкая и быстро проходящая болезненность, хруст или скрип суставов. Чаще всего артроз возникает у дам в 40–45, мужчины начи...
Зарядка для пожилых
О пользе двигательной активности говорят многие врачи и целители. Гимнастические упражнения рекомендуется выполнять и в молодом, и в преклонном возрасте.
Предлагаем вашему вниманию комплекс упражнений, приме...
Об угарном газе и последствиях
Угарный газ нельзя увидеть или почувствовать, однако при большой концентрации угарный газ убивает человека в считанные секунды. Угарный газ, несмотря на свою ядовитость, никак не раздражает органов чувств — у...
Молочная сыворотка
Молочная сыворотка — побочный продукт, остающийся при производстве творога и сыра, но уже в Древней Греции были известны и активно использовались её лечебные свойства. Ещё Гиппократ открыл благотворное действ...
Усталость без причины — признак астении
Астения – это нервно-психическая слабость, повышенная утомляемость, нарушение сна. Астения является стержневым или сквозным синдромом при многих болезнях. Она может быть как дебютом (начальным проявлением), ...
Холодное уксусное обёртывание
Это наиболее эффективная процедура, которая может применяться как для лечения острых заболеваний с высокой температурой, так и в случае хронического течения болезней. Применять уксусные обёртывания можно в лю...
Что делать, если пазухи воспалились?
Не смотря на все достижения медицины, разработанные методики и изобретенные препараты, лечение гайморита может длиться месяцами. А некоторые люди не могут побороть гайморит годами. Лучше гайморитом не болеть...
Физзарядка от академика Амосова
Старение - сложный многообразный процесс, зависящий не только от биологических причин, но и от социальных условий жизни, которые определяют материально-бытовые факторы, условия окружающей среды на производств...
Биологически активные добавки: какими они должны быть
Развитие фармацевтической промышленности, биотехнологии, химии, внедрение суперсовременных технологий переработки растительного и иного сырья для получения высокочистых биологически активных соединений и их к...
Не ешьте капустную кочерыжку!
В любой капусте чрезвычайно много лекарственных веществ и витаминов. Не случайно капустный рассол популярен как общеукрепляющий напиток. Тот же рассол и свежий капустный сок содержат ещё и витамин U, способст...