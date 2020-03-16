Боли при кашле - чем они вызваны? 

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Мочалов Павел Александрович, д. м. н. терапевт, ayzdorov.ru
16 Марта 2020 г.
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Кашель без температуры и насморка считается наиболее распространенным патологическим симптомом, характерным для большинства острых респираторных заболеваний. Почему иногда кашель бывает очень болезненным?
Если при кашле появились боли нужно незамедлительно обратиться к врачу
Кашель может подтверждать присутствие в организме неосложненной инфекции, или выступать предвестником тяжелого заболевания. Перед лечением необходимо разобраться в причинах появления кашля. И, безусловно, дать точное заключение и прописать нужные препараты способен только квалифицированный врач.
Респираторная система человека устроена таким образом, что при вторжении в дыхательные пути пыли, инфекций, аллергенов из-за раздражения рецепторов появляется кашель. Благодаря ему трахеи и бронхи больного человека очищаются от различных выделений (слизь, мокрота, гной, кровь, а также инородные тела – пыль, пыльца, частички пищи).
Долгий сухой кашель без температуры и насморка может быть признаком многих заболеваний (некоторые виды ОРВИ, аллергическая реакция, постинфекционный кашель, стресс, хронические болезни лор-органов, сердечная недостаточность, заболевания щитовидной железы, отдельные болезни желудка, кишечника, туберкулез, онкология органов дыхания).
Сильные боли при кашле
Причины болей при кашле различны: от ОРВИ до рака легких. Главное своевременно диагностировать заболевание, и желательно – на ранних стадиях. Поэтому нужно обследоваться при первых же признаках болей.
Боли в позвоночнике и груди при кашле могут появляться из-за воспаленной плевры, находящейся в грудной полости. Сухой плеврит (воспаление плевры) наиболее часто возникает при воспалении легких или пневмонии. Лечение проводится с помощью болеутоляющих средств и антибиотиков. При плеврите и пневмонии грудную клетку иногда фиксируют бинтами, что даёт возможность при лежании на пораженном боку уменьшить боль.
Боли в боку и груди при вдохе и выдохе во время кашля могут появиться из-за патологии в ребрах и грудном отделе, опухоли плевры, перикардита (воспаления сердечной оболочки). Перикардит в основной массе случаев является осложнением инфекционной болезни дыхательных путей.
Боль в ребрах, «стреляющая» острая боль при кашле может быть последствием воспаления нервных окончаний межреберного пространства. Первопричина межреберной невралгии – это серьезное защемление или большая нагрузка на нервы из-за остеохондроза. В этих случаях хорошим методом лечения кашля является обеспечение покоя и тепла спине. Причиной резкой грудной боли при глубоком вдохе и кашле может быть перелом ребер вследствие травмы или сильного удара.
Остеохондроз может вызывать сильную боль в груди и спине, усиливающуюся при кашле. Причины появления остеохондроза: травмы позвоночника, долгие, сильные нагрузки на позвоночник, сколиоз. Боли в спине, груди, сухой, «царапающий» кашель могут быть симптомами трахеита (воспаления трахеи), вызванного стафилококковыми, пневмококковыми бактериями. В острой форме заболевание не опасно, но может перерасти в хроническую форму. Хроническим трахеитом могут заболеть люди никотинозависимые, с болезнями носа и околоносовых пазух.
Рак легких сопровождается довольно интенсивной болью разного рода: колющая боль, которая становится сильнее при активном дыхании и кашле, острая боль за грудиной. Боль усиливается при распространении метастаз в позвоночник и ребра. Основными признаками рака легких являются сильнейший утомительный кашель, боль в груди, заметная одышка, кровохарканье.
Пневмоторакс (скопление воздуха в плевре) является ещё одним заболеванием со спинной и грудной болью. Это заболевание бывает травматическим и спонтанным. Усиление боли может наблюдаться при кашле или глубоком дыхании. Грудная боль при пневмонии, остром бронхите, астме может быть невыносимой. В любом случае, при болях во время кашля стоит незамедлительно обратиться за медицинской помощью.
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Кашель без температуры и насморка считается наиболее распространенным патологическим симптомом, характерным для большинства острых респираторных заболеваний. Почему иногда кашель бывает очень болезненным?
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