Болезни позвоночника важно лечить вовремя

Что такое проблемы со спиной не понаслышке знают многие люди. Причем, если раньше некоторые болезни позвоночника считались возрастными и возникали уже в преклонном возрасте, сейчас, из-за глобально распространившегося сидячего образа жизни, ситуация в корне изменилась.
И от болезней опорно-двигательного аппарата теперь страдают и очень молодые люди. Лечение болезней позвоночника и суставов требует высокого профессионализма врачей и для обеспечения наилучших результатов многие пациенты выбирают лечение в Германии, где это медицинское направление очень развито. Кроме того, иногда болезни позвоночника трудно выявить, найти истинную причину проблемы. Поэтому необходимо использование высокоточной аппаратуры, которая есть в зарубежных ортопедических клиниках. Некоторые заболевания опорно-двигательного аппарата требуют только оперативного лечения, или, например, установки эндопротезов. В таких операциях очень важна не только квалификация хирурга, но и оснащение операционной необходимым оборудованием.
Основным симптомом неполадок с позвоночником считаются боли в спине. Боли могут быть связаны с физической нагрузкой или каким-то определенным положением тела. Характер болевого синдрома тоже может быть разным. Но могут быть и другие признаки: головные боли, головокружение, нарушение координации, онемение, боли в конечностях, слабость и нарушения чувствительности, проблемы со зрением, с мочеиспусканием, с подвижностью.
В случае обнаружения каких-то симптомов лучше не откладывать визит к специалисту. Это очень важно, так как запущенные болезни опорно-двигательного аппарата, и, в частности, позвоночника, могут привести к полной инвалидности с потерей возможности передвигаться и обслуживать себя. А если речь идет о новообразовании в костях или позвоночнике, то итогом позднего обращения к врачу станет смертельный исход. Своевременная диагностика и грамотное лечение помогут избавиться от заболевания и сохранить нормальное качество жизни.
Многие заболевания позвоночника, особенно «возрастные», возникают от обычных причин, на первом месте среди них – малоподвижный образ жизни. Также играет роль питание, неконтролируемые физические нагрузки, большой вес тела, нарушения обменных процессов.
Поэтому лучшей защитой для опорно-двигательного аппарата будет физкультура, соответствующая возрасту и регулярная, полноценное питание и сохранение общего здоровья.
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