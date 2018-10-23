Болезнь Крона: причины, симптомы

Болезнь Крона — это хроническое заболевание, которое повреждает отделы кишечника. Болезнь Крона была выявлена в 1932 году. Получила название своего первооткрывателя Б. Крона.
Болезнь Крона может чаще всего поражает слепую и подвздошную кишку, однако локализация патологии этим не ограничивается. Детальное описание болезни Крона можно найти по ссылке.
Развитие данной болезни может закончиться осложнениями, которые нельзя будет излечить не используя хирургии. Человек заболевает болезнью в возрасте от 20 до 35.
Причины развития заболевания
К сожалению, на данный момент точной причины не выявлено. В теории ученые выделяют несколько факторов, таких как семейный, генетическая предрасположенность, инфекционный и аутоиммунный.
Генетическая предрасположенность
Мнение о том, что болезнь передается наследственным путем, действительно имеет право на существование. В среднем: дети получают от своих родителей заболевание в 70% случаев.
Активатором заболевания является ген NOD2, который подтверждает теорию наследственной предрасположенности.
Инфекционная теория
Данная теория доказывает, что человек может заразиться данной болезнью. Болезнь поражает организм в случайной последовательности. Доказательство данной теории заключается в том, что больного можно вылечить антибактериальными препаратами.
Аутоиммунная теория
В этой теории антитела в организме начинают различать собственные клетки как антигены. При таком развитии есть шанс заболеть болезнью Крона.
Симптомы заболевания
Болезнь различается симптомами на хроническую и длительную хроническую патологию.
К хронической относят:
- Схватки и болевые ощущения на всей поверхности живота;
- Диарея;
- Кровь в кале;
- Снижение веса;
- Слабость, раздражительность, усталость, сухость кожи.
К длительным патологиям относят:
- Боли в глазах;
- Боль в суставах;
- Поражение печени;
- Изменение слизистой ротовой полости.
Методы диагностики
Для того чтобы диагностировать данное заболевание, одного осмотра не хватит. Придется пройти большое количество тестов. Следующие методы помогут быстрее выявить заболевание:
- Колоноскопия. Находит в пищеварительной системе язвы, которые могут быть результатом заболевания.
- Рентгенографическое исследование кишечника помогает найти трещины в слизистой кишечника.
- Ультразвуковое исследование помогает найти свободную жидкость, которая появляется при заболевании.
- Метод томографии используют когда обнаружены осложнения.
- Гастродуоденоскопия. Данный способ позволяет на глаз оценить состояние кишечника и сужение просвета кишки.
Лечение
При обнаружении больному выписывают диету и различные лекарственные препараты.В качестве диеты выбирают продукты и блюда, которые не вызывают раздражения. Рекомендуются супы, каши. Из напитков чай, компот, морс. Не рекомендуются жирные супы и острые блюда. А также нельзя пить газировку, алкоголь, напитки, содержащие кофеин.
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