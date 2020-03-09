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Боль в локтевом суставе: причины могут быть разными
Григорий КОНЕВ, врач, «Аргументы Недели»   
09 Марта 2020 г.
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bursit1

У меня сильно разболелся локоть. Причём совершенно точно помню, что никаких травм не получал. Не было ни драк, ни падений, ни ушибов. Однако выступила краснота, порой поднимается температура, сустав периодически опухает. Боль-то проходит, но облегчение наступает всё реже и реже. Иной раз руку не могу нормально «пристроить» даже во время сна. Говорят, что это результат каких-то патологий, особенно учитывая возраст (мне недавно исполнилось 50 лет). В чём конкретно может быть причина? Николай Онищенко

 Боль в локтевом суставе: причины могут быть разными

Одной из причин болей в локте является бурсит

Боль в локтевом суставе – одна из самых распространённых проблем. У пожилых суставы в локте болят довольно часто, но и у молодых тоже вполне может возникнуть подобная патология. Главное – выяснить точную причину боли.

КСТАТИ, весьма любопытный момент: согласно статистике, главной причиной болей в локтевом суставе являются вовсе не травмы в их классическом виде (ушибы, переломы и прочее), а такой процесс, как эпикондилит. Он развивается в результате хронической перегрузки мышц предплечья. А эпикондилит локтевого сустава, как было сказано выше, наиболее распространённое заболевание опорно-двигательного аппарата. Около 80% людей, по информации медиков, испытывают боль в локте именно по причине данной патологии.

Болезнь обычно развивается в 45–60 лет. То есть как раз в возрастном диапазоне автора вопроса. Боли становятся особенно чувствительны при переносе или поднятии тяжестей, нагрузках. Причём эпикондилит бывает как наружный, так и внутренний.

Наружный, или латеральный, эпикондилит у врачей называется «локтем теннисиста», так как развивается эта патология из-за часто повторяющихся движений: разгибания предплечья и его вращения. Часто она носит профессиональный характер. Такой патологией обычно страдают массажисты, плотники, каменщики, люди рабочих специальностей, грузчики. То есть те, кто совершает эти самые монотонные движения. Нередко медицинские работники для точного определения диагноза проводят так называемый тест кофейной чашки. Если у человека возникает боль при поднятии наполненного жидкостью сосуда, то очевидно, что он страдает данной патологией. И чаще всего ей подвержены мужчины.

А вот внутренний, или медиальный, эпикондилит в той же медицинской среде называют «локтем гольфиста». Он возникает также при повторяющихся движениях, но небольшой интенсивности. Если говорить о профессиональном характере, то им чаще всего страдают те, кто занимается лёгким физическим трудом. Например, швеи, кассиры. И здесь уже в группе риска чаще оказываются женщины.

Соответственно, и боль при разных диагнозах проявляется по-разному. При внешнем эпикондилите она происходит обычно от лёгкого надавливания, а при внутреннем, как правило, при сгибании предплечья.

Есть и другие патологии, в результате которых человек испытывает те или иные (ноющую, «стреляющую», резкую) боли в локте.

Например, достаточно часто она может возникать при артритах.

При таком диагнозе боль человека беспокоит даже в состоянии покоя, а при лёгком прикосновении резко усиливается.

Возникает красноватый отёк, и зачастую у пострадавшего повышается температура. Об этих симптомах как раз и сообщил автор вопроса. Однако понятно, что точный диагноз может быть поставлен только специалистом. Лучше всего обращаться к врачу-терапевту.

Между прочим, артритам часто сопутствует бурсит - воспаление околосуставной сумки как результат травмы или постоянного раздражения этой области, например, человек сильно облокотился или просто часто ставит локти на стол. Тогда с внешней стороны образуется отёк, эластичный при надавливании и, как правило, наполненный жидкостью.

Кстати, и при эпикондилите, и при артрите боль обычно острая, но при артрите она в зависимости от степени заболевания может быть и ноющей.

Дискомфорт в локтевом суставе возникает и при позвоночной грыже. Здесь боль уже другая. Она отдаёт от грудного изгиба позвоночника в руку, и создаётся впечатление, что болит не только локоть, но и вся конечность. А при обострении боль резкая, короткая в медицине носит название «прострелы».

Краткое резюме: для болей в локтевом суставе достаточно много оснований помимо травм. Но диагностировать любую патологию в этом случае обычно не очень трудно – это и забор крови, и МРТ, и ультразвук. Соответственно, и методика лечения будет разработана с учётом диагностики.

 

По инф. argumenti.ru

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  • Боль в локтевом суставе: причины могут быть разными
    bursit1 У меня сильно разболелся локоть. Причём совершенно точно помню, что никаких травм не получал. Не было ни драк, ни падений, ни ушибов. Однако выступила краснота, порой поднимается температура, сустав периодически опухает. Боль-то проходит, но облегчение наступает всё реже и реже. Иной раз руку не могу нормально «пристроить» даже во время сна. Говорят, что это результат каких-то патологий, особенно учитывая возраст (мне недавно исполнилось 50 лет). В чём конкретно может быть причина? Николай Онищенко
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