Быть "совой" - это риск для здоровья 

Руководитель одного из самых крупных фитнес-центров в Мюнхене, спортсмен и персональный тренер Озгюр Гюнес перечислил распространенные заблуждения, которые зачастую мешают похудеть, затягивая процесс потери лишнего...
Врачи считают, что наиболее склонны к вечернему перееданию, набору веса и гипертонии люди-«совы».
Ночные перекусы вредной едой чаще случаются у тех, кто поздно ложится
Невролог-сомнолог, руководитель сомнологической службы «Унисон» Елена Царева рассказала, что существует синдром «ночной еды», когда свыше 25% от общего приема пищи приходится на период после семи вечера. По ее словам, если это происходит в жизни человека по не зависящим от него обстоятельствам, то, скорее всего, связано со стрессом.
Врач отметила в разговоре с радио Sputnik, что нарушения сна оборачиваются желанием съесть что-то вредное вечером следующего дня. Царева добавила, что бессонница провоцирует в людях тягу к мучному, жирному и сладкому.
В случае, если недостатка в сне нет, а после еды сильно тянет в сон, врач видит признак инсулинорезистентности. Это означает, что организм реагирует на углеводы большим количеством инсулина, из-за чего падает уровень сахара в крови.
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