Биологические ритмы и их связь с приемом лекарств

Правильное, а главное, эффективное лечение – это целая наука. Все знают, что лекарства надо пить по инструкции, соблюдая график и учитывая приёмы пищи. Всё нужное об этом можно прочитать в статье «Как принимать лекарства правильно» на сайте «Мои года». Но есть ещё один аспект, который значительно влияет на эффективность лекарств – биологические ритмы нашего организма.

И это подтверждает современная наука – хронофармакология. Это особый раздел фармакологии, изучающий влияние лекарств на организм в зависимости от времени суток.

Биологические ритмы организма

Любой организм живёт в соответствии с биологическими ритмами, от которых зависит работа всех органов

Основана эта наука на изучении биологических ритмов, по которым живет и функционирует каждый организм. Поэтому действительно существует оптимальное время для еды, сна, спорта, косметических процедур и, конечно, лечения. Уже доказано, что лекарства, принятые в нужное время, действуют лучше, дают меньше побочных эффектов. А в результате можно вылечиться быстрее и использовать меньшие дозы препарата. Специалисты заметили, что эффективность лекарства, принятого в нужное время увеличивается примерно в два раза и лечебный эффект наступает быстрее. Некоторые препараты, в соответствии с биоритмами, гораздо эффективнее назначать один раз в день в нужное время, а не делить на несколько доз.

Наука о биоритмах не такая уж новая. Врачи восточной медицины уже тысячи лет используют знания о меняющейся активности органов. Для этого используется так называемая система меридианов. Поэтому иногда лекарства могут назначаться даже ночью, если это необходимо. Но западная наука начала серьёзно изучать биоритмы сравнительно недавно. Хотя то, что эффективность некоторых лекарств меняется в зависимости от времени суток, врачи замечали и раньше, но не существовало научного объяснения этому.

Но сейчас лечение многих хронических заболеваний проводится с учётом биоритмов.

Важно!

Все представленные сведения носят ознакомительный характер. Все вопросы о назначениях лекарств с учётом биологических ритмов должны решаться только врачом! Не изменяйте график приёма препаратов самостоятельно!

Биологические ритмы и лечение

Всякая болезнь, мало того, что нарушает биоритмы организма, она ещё имеет и свой собственный ритм.

Обострения процесса и периоды затишья чередуются в течение суток. Бывают и сезонные колебания. Всё это могут подтвердить и сами больные, длительное время страдающие от какого-то заболевания. Ритмы многих хронических заболеваний уже хорошо изучены и учитываются при назначении лекарств. Например, известно, что приступы удушья у больных бронхиальной астмой возникают обычно во второй половине ночи. И препараты назначаются таким образом, чтобы обеспечить больному спокойный сон.

Все, у кого что-то и когда-то болело знают, что ночью боль становится особенно невыносимой, а днем ощущается меньше. Кстати, самые низкие болевые ощущения человек испытывает примерно с 13 до 16 часов. Поэтому лучше все болезненные процедуры назначать на это время, да и анестезия наиболее эффективна в 15 часов дня.

Во время ОРВИ, гриппа и других заболеваний, протекающих с повышением температуры, самые высокие цифры на термометре вечером, а самые низкие - утром.

Лечение в соответствии с биоритмами учитывает множество факторов: периоды активности разных органов, биохимические процессы, скорость усвоения и выведения лекарств, ритм самого заболевания и индивидуальные особенности организма.

В хронофармакологии используются следующие принципы:

1. Препарат назначают за некоторое время до ухудшения самочувствия.

2. Лекарство дают в соответствии со временем выработки аналогичных веществ в организме, чтобы его поступление извне совпадало с собственным ритмом организма. Если выпить лекарство в фазу активности нужного органа, его чувствительность будет оптимальной.

3. Препарат могут назначать в период его минимального негативного воздействия на определенный орган, например, печень или почки. Это уменьшает токсичное действие лекарства.





Глюкокортикоиды назначаются утром, с 8 до 11 часов. Это обусловлено тем, что при употреблении гормонов, организм снижает выработку собственных веществ, а от этого может пострадать кора надпочечников. А утром идёт активная выработка собственных гормонов корой надпочечников и лекарство не повлияет на уровень собственных гормонов. То есть прием препарата согласуется с естественным ритмом организма.

Бронхорасширяющие препараты при бронхиальной астме применяют по-разному, в зависимости от действия. Пролонгированные рекомендуется использовать на ночь, с 20 до 22, чтобы предотвратить ночные приступы.

Препараты железа при лечении анемии применяют во второй половине дня, так как железо лучше всего всасывается именно в это время. Наиболее низкий уровень гемоглобина и эритроцитов отмечается в ночные часы.

При ревматизме состояние суставов хуже всего по утрам, поэтому обезболивающие обычно рекомендуют принимать вечером.

Антибиотики, если они назначены 1 раз в сутки, лучше принимать в 20-21 час. Это обусловлено тем, что в это время происходит обострение воспалительных процессов.

При сахарном диабете инсулин вводят за полчаса до еды, так как максимальная концентрация сахара в крови возникает через час-два после еды. В этом случае инсулин подействует в нужное время.

При высоком уровне холестерина в крови назначают статины. Выработка холестерина и повышение его уровня в крови происходит вечером и ночью, а задача статинов – блокировать этот процесс. Поэтому такие препараты нужно принимать вечером.

Нестероидные противовоспалительные средства назначают в большей дозе вечером, так они меньше повреждают желудок и при этом более эффективно действуют.

Все тонизирующие средства принимают в первой половине дня, а успокаивающие – вечером и на ночь.

Транквилизаторы, по мнению специалистов, лучше принимать в меньшей дозе днем и в большей вечером. Так снижается токсичность препаратов.

Антигистаминные препараты более эффективны при вечернем приеме, примерно с 19 до 21 часа, так как максимум выработки гистамина – вещества, «обеспечивающего» аллергическую реакцию, начинается позже. Поэтому лекартсво успевает попасть в кровь и действует более эффективно.

В норме артериальное давление меняется в течение дня. У здорового человека самое низкое давление будет примерно в три часа ночи, а к 6-7 часам утра постепенно повысится. У больных гипертонией и другими сердечно-сосудистыми заболеваниями эти ритмы нарушены и поэтому пики артериального давления наблюдаются в другое время, например вечером. А утром, если давление уже повышено, оно может подняться ещё сильнее. Но, не смотря на общие закономерности, известные врачам, у каждого больного может быть свой «график» скачков давления. Поэтому гипотензивные препараты назначают в зависимости от того, какой суточный ритм изменений артериального давления наблюдается у пациента. Для этого проводят суточный мониторинг АД с помощью специального прибора. С точки зрения хронофармакологии гипотензивные препараты нужно принимать за несколько часов до прогнозируемого подъема давления, чтобы предупредить криз. Такой подход позволяет избежать сильных колебаний давления в течение суток, которые плохо действуют на человека. В этом случае гипотензивный эффект наступает быстрее и снижается частота осложнений.

При сердечных болезнях, врачи часто рекомендуют принимать сердечные средства длительного действия вечером, а быстрого действия - с утра, так как приступы стенокардии и инфаркты часто случаются рано утром.

Противоаритмические препараты также рекомендуется принимать поздно вечером.

Нитроглицерин гораздо эффективнее действует с утра, поэтому может потребоваться меньшая доза.

Препараты кальция лучше принимать на ночь, а магний – с утра.

Такие правила справедливы и для медицинских и просто оздоровительных процедур, а также занятий спортом. Например, массаж более всего полезен в 17-18 часов. Инъекции лучше всего делать утром, так как в это время меньше шансов на синяки и отёчность.

Уход за кожей тоже нужно проводить вовремя. Ночью, после 23 часов активизируются все регенеративные процессы, идет обновление клеток кожи, поэтому перед сном действительно полезно наносить на кожу питательные кремы.

Было обнаружено, что такие фитоадаптогены как женьшень, элеутерококк, аралия оказывают более выраженное влияние на организм во второй половине зимы и начале весны, а летом их действие снижается.

Алёна Книжник, сайт для пенсионеров «Мои года», moi-goda.ru

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