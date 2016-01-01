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Безболезненное лечение зубов в Красногорске

Агнесса ЛИ   
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 Безболезненное лечение зубов в Красногорске

Были времена, когда лечение зубов без боли казалось настоящей фантастикой, а визит к стоматологу требовал недюжинной отваги и огромного мужества. Теперь зубы можно лечить играючи, безболезненно, в чем вас приглашает убедиться клиника «Дента-Люкс» в Красногорске.

Стоматология: чего хотят от услуг пациенты?

Зубная боль является одной из самых сильных, терпеть ее попросту невозможно, поэтому так важно не допустить развития глубокого кариеса, способного привести к серьезным последствиям. Лучшее, что можно сделать — тщательно заботиться о своих зубах, деснах и ротовой полости, а также регулярно посещать клиники стоматологии в целях профилактики. При этом необходимо, чтобы врач оказался по-настоящему компетентным, способным своевременно заметить признаки надвигающихся неприятностей и умеющим оказать необходимое лечение.

Если же пациент посещает центр стоматологии уже имея проблемы с зубами, то тут требуется только одно: качественно и безболезненно решить все проблемы так, чтобы клиент не вспоминал о посещении специализированного кабинета с ужасом.

Безболезненное лечение зубов в Красногорске

Лечение зубов без боли

Стоматология в Красногорске предлагает несколько вариантов анестезии, позволяющих пролечить зубы без каких бы то ни было неприятных ощущений:

  • аппликационная, воздействующая на верхние слои тканей;
  • инфильтрационная — введение «замораживающего» раствора методом инъекции;
  • проводниковая, позволяющая заблокировать тройничный нерв и буквально «отключить» способность чувствовать боль;
  • стволовая подразумевает блокаду тройничного нерва прямо у основания черепа, выполняется только в стационаре;
  • общий наркоз.

В зависимости от тяжести проблемы стоматолог выбирает тот или иной подход, чтобы обеспечить безболезненное лечение зубов.

Стоматология «Дента-Люкс» в Красногорске

Одной из самых современных клиник стоматологии в Красногорске является «Дента-Люкс», специалисты которой настроены на особый подход к каждому пациенту и могут справиться даже со сложными ситуациями. Отсутствие боли — главный девиз и условие клиники, которое неукоснительно соблюдается.

Если вы с дрожью вспоминаете мучения в стоматологических кабинетах советского периода, клиника готова продемонстрировать: зубы можно лечить без боли, а многочисленные отзывы о стоматологии «Дента-Люкс» – тому подтверждение.

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