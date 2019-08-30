Базилик - для здоровья, хорошего настроения и долголетия

Базилик содержит сильнодействующие фитонциды, уничтожающие вредных насекомых и очищающие окружающий воздух. Это – прекрасный медонос, цветущий весь период вегетации. Его необыкновенный запах является весьма эффективным антиаллергеном и великолепно ароматизирует воздух в комнате.

В зелени базилика содержится до 16 % сухого вещества, до 30 мг% витамина С, много эфирных масел (до 1 %), дающих приятный бальзамический запах, камфары, дубильных веществ. Интересно, что состав эфирных масел у разных видов базилика не одинаков и зависит от места произрастания.

Базилик не только украсит любое блюдо, но и поможет при разных недугах

Свежие листья базилика обладают значительным тонизирующим действием. Они возбуждают нервную систему и улучшают настроение. Экстракты базилика применяют как возбуждающее средство при угнетенном состоянии и головной боли. При частых головокружениях рекомендуется принимать по 2-3 г измельченных семян базилика за 20 мин до еды.

Отвар базилика с небольшим количеством поваренной соли используют для полоскания рта при зубной боли.

Ослабленным больным, перенесшим тяжелую болезнь, травники рекомендуют пить вино, настоянное на базилике. Для его приготовления 5 ст. л. цветущих верхушек базилика и 5 ст. л. травы тысячелистника надо залить 1 л хорошего вина, настоять 20-25 дней, периодически потряхивая, процедить. Принимать по 0,5 стакана 3 раза в день для укрепления организма.

В народной медицине горячий настой базилика применяют при лечении насморка и ангины. Для его приготовления надо 1 ч. л. измельченной травы залить 1 стаканом кипящей воды, настоять в термосе 8 ч, процедить. Принимать по 0,5 стакана 3 раза в день за 20 мин до еды.

Более крепкий настой базилика применяют при лечении кашля, особенно при коклюше. Для его приготовления 1 ст. л. измельченной травы надо залить 1 стаканом кипящей воды, настоять, укутав 40 мин, процедить, принимать по 0,3 стакана 4 раза в день за 20 мин до еды.

Теплый настой базилика употребляют также при воспалении почек и мочевого пузыря, при хронических гастритах и энтероколитах.

Сок из свежих листьев базилика применяют при гнойном воспалении среднего уха.

Базилик хорошо возбуждает аппетит и улучшает пищеварение. Широко употребляют его в народной медицине и при пищевых отравлениях.

Базилик отпугивает вредных насекомых и даже вызывает их гибель. Стоит грядку с овощами обсадить базиликом, и это будет непреодолимым препятствием для тли. То же самое произойдёт, если посаженные растения опылять сухим размолотым базиликом.

Настой базилика рекомендуют для примочек и компрессов при длительно не заживающих ранах и экземах. Настои из травы базилика, обладающие приятным ароматом, широко используют для ванн. На Кавказе говорят, что базилик приносит людям хорошее настроение, доброе здоровье и долголетие.

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Источник: gazetasadovod.ru

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