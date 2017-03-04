Артроскопия коленного сустава – диагностика и лечение за одну процедуру

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Артроскопия коленного сустава – процедура, которая проводится с целью диагностики и лечения следующих поражений:
- разрывы задней и передней крестообразных связок,
- мениска,
- атрита,
- артроза,
- ушибов,
- вывихов,
- повреждений мениска и хряща,
- суставной мыши и др.
Преимущества артроскопии
- Данная процедура позволяет врачу исследовать полость коленного сустава изнутри, не вскрывая его, что является очень болезненной и сложной операцией.
- Артроскопия малотравматична, и вы можете сразу же вернуться домой. Полная реабилитация занимает чуть больше месяца, ограничения в этот период минимальны. В сложных случаях требуется госпитализация на 2-3 дня.
- Точность диагноза – 100%. Это более информативный метод диагностики, чем МРТ, КТ, рентген или УЗИ.
- Артроскопия позволяет провести визуальный осмотр и лечение, обработать лекарственными препаратами ткани, взять материал для биопсии, удалить инородные предметы и пораженные ткани и т. д.
- Диагностика и лечение проводятся одновременно, за одну процедуру!
Эффективность артроскопии коленного сустава подтверждена многолетней практикой. Доказано, что артроскопия значительно уменьшает интенсивность и продолжительность болей, развивает подвижность в коленном суставе, купирует воспалительные и дегенеративные процессы, предотвращая их развитие в дальнейшем.
Как проходит операция?
Артроскопия коленного сустава, как правило, проводится под общим наркозом и занимает несколько часов. Перед операцией вам необходимо пройти ЭКГ, рентген, сдать анализы крови, мочи, а также побывать у ортопеда и анестезиолога, подобрать костыли – они потребуются для опоры непосредственно после процедуры.
Сначала коленный сустав фиксируется под углом 90º. Затем хирург делает несколько небольших разрезов. Через них он вводит артроскоп и видеокамеру, а затем выполняет необходимые диагностические или лечебные манипуляции. Длина разрезов – не более 50 мм, и часто они не требуют наложения швов.
Реабилитация
Для того, чтобы процесс регенерации тканей прошел быстро и без осложнений, необходимо пройти курс антибиотикотерапии и тщательно соблюдать все предписания врача:
- следует полностью нагружать ногу, передвигаться без костылей, тренировать мышцы бедра;
- нельзя принимать горячую ванну, ходить в баню, купаться в водоемах, загорать;
- обязательные процедуры – массаж, физиолечение, лечебная физкультура.
Только в этом случае врач может гарантировать высокую эффективность процедуры и долгосрочный положительный результат.
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