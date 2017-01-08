Ангина: симптомы и лечение

В холодное время года ангина – одно из самых распространенных заболеваний. Болезнь эта довольно неприятная, так как сопровождается не только болезненными ощущениями в горле, усиливающимися при глотании, но и высокой температурой. Чаще всего ангину вызывают стрептококки, и источником заболевания бывает другой человек. Заражение может произойти воздушно-капельным путем или через одну посуду. Ангина может протекать в разных формах, подробнее о которых пишет "МК-Латвия".

Разные формы ангины

Ангина может протекать в разных формах



Катаральная ангина

Это самая легкая форма ангины, и начинается она, как правило, с сухости и жжения в горле. Миндалины увеличены, температура может быть небольшой – от 37,2 до 38. При правильном лечении неприятные симптомы исчезают через 1-2 дня, но если катаральную ангину не лечить, она перейдет в более серьезные формы.



Фолликулярная ангина

При этой форме ангины миндалины бывают сильно увеличены, на них хорошо видны гнойные образования (фолликулы), напоминающие булавочную головку. Через несколько дней они вскрываются, тогда на миндалинах появляется белый налет.

Болезнь сопровождается ознобом и лихорадкой, головной болью и слабостью. Температура может подниматься до 39 градусов. При правильном лечении фолликулярная ангина проходит через 5-7 дней.



Лакунарная ангина

По симптоматике эта форма ангины сходна с фолликулярной, но протекает тяжелей. При лакунарной ангине не только миндалины увеличены, но и лакуны заполнены гнойным содержимым и расширены. На их поверхности можно наблюдать мелкие образования или налет.

При правильно подобранном лечении проходит за неделю.

Следующие три формы ангины встречаются крайне редко.



Герпетическая

Ее вызывает специфический вирус – Коксаки. Протекает такая ангина крайне тяжело и сопровождается не только болью при глотании, но и сильной головной болью, а также болью в мышцах. Нередко проявляются симптомы расстройства пищеварения. На нёбе, миндалинах и задней стенке горла появляются красноватые пузырьки, которые бесследно проходят через 3-4 дня. Температура может подняться до 40 градусов.



Некротическая

При этой форме ангины на одной из гланд образуется язва, из-за чего возникают следующие симптомы: повышенное слюноотделение, ощущение инородного тела при глотании, гнилостный запах изо рта. Эта тяжелая форма заболевания характеризуется очень высокой температурой, рвотой, сильной слабостью и спутанностью сознания. На миндалине образовывается серовато-зеленый налет, ее поверхность становится неровной. Длительность лечения может составлять от пары недель до нескольких месяцев.



Флегмонозная

Самая редкая форма ангины. Ее развитие связано с гнойным расплавлением части миндалины (чаще всего одной). При этом пораженная миндалина сильно увеличивается, как и близлежащие лимфоузлы. Температура повышается до 40 градусов, появляется сильная головная боль и озноб.

Так как ангину чаще всего вызывают стрептококки, ее лечение невозможно без антибиотиков. Если попытаться просто убрать симптомы ангины, то стрептококки все равно останутся в организме, и через несколько лет проявятся ревматизмом или воспалением почек. Конкретный антибиотик должен быть назначен врачом после осмотра больного.

Также большое внимание стоит уделить тому, чтобы вымыть гной с миндалин, а для этого необходимы полоскания. Подойдут солевой или содовый раствор, фурацилин, отвары трав (ромашка, шалфей, кора дуба и т.д.).

Кроме того, необходимы антимикробные средства для горла – спреи и таблетки для рассасывания. Нередко они оказывают еще и анестезирующее действие, что даст возможность избавиться от боли достаточно быстро.

При повышенной температуре (больше 38,5 градусов у взрослых и 38 – у детей) следует принять жаропонижающее средство.

При контакте с человеком, больным ангиной, используйте медицинские маски. Обязательно отделите его посуду от общей. Старайтесь как можно чаще мыть руки и протирать дезинфицирующими средствами предметы общего пользования (трубку телефона, пульт от телевизора и т. д.). Лучше, если заболевший будет находиться большую часть времени в отдельном помещении.