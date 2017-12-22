Акция: стоматологи Зууб.рф установят импланты за полцены

До конца года в Зууб.рф установить импланты можно почти в два раза дешевле.

Цена имплантации «под ключ» – от 15 600 руб. (вместо прежних 30 000 руб.);

Цена за имплант + коронку «под ключ» – от 31 200 руб. (вместо прежних 50 000 руб.).

Более выгодных предложений в этом году уже не будет. Успейте ими воспользоваться!

При установке импланта без коронки в стоимость входят:

Зубной имплант; Заглушка; Работа стоматолога-хирурга, устанавливающего имплант; Регулярные профосмотры у стоматолога.

При установке импланта и коронки в стоимость услуги входят:

Сам зубной имплант; Формирователь десны; Стандартный абатмент; Снятие слепков; Установка коронки.

На выбор предоставляются импланты: Alpha Bio, Mis, Adin, Implay (Израиль), AnyOne (Южная Корея), Nobel Biocare (Швейцария).

Чтобы воспользоваться акционным предложением, необходимо:

записать на консультацию к стоматологу;

выбрать подходящее время и осуществить имплантацию.

Акция https://zuub.ru/ustanovka-implantov-aktsiya.html действительна до 31 декабря 2017 года. Количество предложений – ограничено.

Успейте привести в порядок вашу улыбку до конца текущего года и встретить 2018-й, улыбаясь во все 32!

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