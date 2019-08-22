Африканская смертельная лихорадка появилась на Юге России

Юг России атаковала смертельно опасная лихорадка Западного Нила, переносчиками которой являются комары. Подробности сообщает "РГ" .

Всего лишь комар



Представьте, что вы поехали за город, устроили пикник, хорошо отдохнули, пожарили шашлыки, пообщались с друзьями и родственниками. В разгар веселья вас укусил комар: ну невидаль, почешется и перестанет. А через два дня свалились с температурой 40, судорогами в мышцах, безудержной рвотой, менингитом, и бригаде врачей пришлось вытаскивать вас с того света. Именно такая страшная лихорадка Западного Нила сейчас атаковала Краснодар.

Региональным управлением Роспотребнадзора в городе уже зафиксированы семь случаев этого опасного заболевания.

Недуг можно подхватить из-за укуса одного-единственного комара. Пользуйтесь спреями и дезинфицирующими средствами, закрывайте тело надежнее.

Самое удивительное, что переносчиками вируса являются самые обыкновенные комары, которых можно встретить повсюду. На данный момент специалистами Краснодарского управления Роспотребнадзора установлено, что лихорадка Западного Нила в столице Кубани наступала именно после укуса этих кровососущих членистоногих.

Но опасность заболевания состоит в том, что в пяти процентах случаев она заканчивается летальным исходом (в основном у людей пожилого возраста). И даже когда его удается избежать, лечение затягивается на несколько недель. Все это время больного преследуют высокая температура, озноб, судороги и тошнота. Ведь по медицинской классификации лихорадка Западного Нила относится ко второй группе патогенности наряду с такими опасными заболеваниями, как холера, бешенство, сибирская язва, вирус гепатита С, крысиный сыпной тиф и другими.





Cейчас управлением Роспотребнадзора мэрии Краснодара предписано принять меры по недопущению распространения вируса. В основном мероприятия касаются ликвидации заболачиваемых водоемов и свалок, где могут плодиться насекомые, а также оповещения населения, обеспечения больниц необходимыми лекарственными средствами и разных других действий по улучшению общего эпидемиологического фона в регионе. Но совершенно очевидно, что все эти инициативы не обеспечат стопроцентной защиты от распространения вируса. Ведь каким способом можно ликвидировать всех комаров в стране?

"В природе основными хозяевами вируса являются птицы и в меньшей степени млекопитающие, - говорится в сообщении Росприроднадзора. - Сам вирус встречается на территории почти всей современной России. В Краснодарском крае основным переносчиком этого опасного вируса являются комары родов Aеdes, Anopheles, Culex - это наиболее распространенные кровососущие членистоногие. При этом сам заболевший человек не представляет опасности для окружающих".

Меры предосторожности

Для людей главные рекомендации, как избежать заражения, сводятся к тому, чтобы не допустить укуса комара. Для этого хорошо подходят всевозможные спреи и распылители, отпугивающие насекомых, различные дезинфицирующие вещества (кстати, они гарантированно уничтожают вирус), а также одежда, закрывающая открытые части тела.

Если человек все же заразился лихорадкой, то главной рекомендацией по лечению является немедленная госпитализация. Дело в том, что какого-то специфического метода борьбы с лихорадкой Западного Нила не существует. Все зависит от индивидуальных особенностей больного, его состояния и результатов медицинских исследований. Как правило, лечение проходит в палате интенсивной терапии или реанимации. В некоторых случаях хорошо зарекомендовало себя применение препаратов альфа-интерферона, вируснейтрализующих моноклональных антител.

Признаки заражения лихорадкой

Признаками заражения лихорадкой Западного Нила является внезапное повышение у человека температуры до 38-40 C, что одновременно сопровождается ознобом. Заболевание протекает с резко выраженными проявлениями общей интоксикации организма: сильной головной болью преимущественно в области лба и глаз, мышечных болях во всем теле, а также в суставах конечностей. Возникает многократная тошнота, отсутствие аппетита, боль в области сердца и другие тяжелые симптомы. У почти половины больных на фоне заболевания обнаруживается синдром серозного менингита.





Какой бы экзотичной и в то же время ужасной ни казалась нам лихорадка Западного Нила, для России она не нова. Специалисты знают, что вспышки заболевания фиксировались в 1999, 2010 и 2011 годах в разных регионах по всему Югу России. А впервые сам вирус лихорадки был обнаружен еще в 1937 году, в государстве Уганда, расположенном в экваториальной Африке как раз у истоков Нила, на его Западном берегу. Оттуда заболевание и получило свое название. В течение XX века вирус распространился почти по всему миру. Его вспышки были зафиксированы во Франции, США, Индонезии, Греции, Украине, Израиле, Индии, Казахстане, Египте и многих других странах.

По данным Роспотребнадзора, из семи человек, заболевших сейчас на Кубани лихорадкой Западного Нила, двое предположительно прибыли из соседних областей. Это позволяет предположить, что вирус может заявить о себе не только в Краснодарском крае, но и почти в любом регионе России.

Конкретно

Последний раз эпидемия лихорадки на территории страны произошла в 2011 году в Волгоградской области. Там было зарегистрировано 39 случаев заболевания. Обошлось без жертв - никто из заразившихся не умер. У большинства пациентов заболевание проходило со средней и легкой степенью тяжести. Но у двух человек наблюдалась тяжелая степень с поражением центральной нервной системы. Среди заболевших 14 человек были в возрасте старше 60 лет. Позже вирус распространился на Воронежскую область, где был зафиксирован еще 31 случай заболевания лихорадкой Западного Нила. Случаи заражения отмечались также в Астраханской и Ростовской областях.

А годом ранее - в 2010-м - лихорадка из Африки также обрушилась на Волгоградскую область. Тогда заболели 226 человек, из которых шестеро скончались. Все летальные исходы наблюдались у пожилых людей. Среди всех заболевших наибольшую долю составляли пенсионеры в возрасте старше 60 лет, которые подверглись нападению комаров во время работ на своих дачных участках.

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В зоне риска - Краснодар

По данным Роспотребнадзора, единичные случаи заболевания лихорадкой фиксируются в Краснодарском крае каждый год, но раньше они не приобретали массовый характер. При этом отделением особо опасных инфекций микробиологической лаборатории АИЛЦ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае" и ФКУЗ "Причерноморская противочумная станция" проводятся регулярные исследования на лихорадку Западного Нила кровососущих комаров и клещей. По результатам исследования, сейчас вируса ЛЗН в изученных переносчиках не обнаружено. Несмотря на это, в Краснодаре зафиксировано уже семь случаев заболевания.

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