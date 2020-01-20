А у вас все лекарства правильно хранятся? Есть смысл проверить

Провизор рассказала, какие лекарства следует хранить в холодильнике, пишет "РГ".

В холодильнике, как правило, хранят мази, свечи, глазные капли, ферментные препараты

Домашняя аптечка, как правило, делится на две части. Половина лекарств прячется где-то на верхних полках шкафов подальше от детей, половина отправляется в холодильник.

Стоит взять за правило читать инструкции к медикаментам сразу после их покупки. Вполне возможно, что в аптеке забудут предупредить о правилах хранения того или иного лекарства, и оно быстро потеряет свои свойства.

В холодильник следует отправить те препараты, на упаковках которых значится, что хранить их нужно в прохладном или холодном месте. Провизор Ирина Булыгина рассказала, что "прохладное место" означает 12-14 градусов тепла, "холодное" - около 4-6 градусов. Это нижняя полка холодильника, предназначенная для овощей.

При комнатной температуре не следует оставлять препараты с натуральными ингредиентами. Это свечи, мази на жировой основе, а также лекарства, изготовленные в рецептурном отделе аптеки: у них, как правило, небольшой срок хранения. Скорее всего в холодильник следует отправить глазные капли, а также ферментные препараты в виде порошков. Остальным медикаментам бывает достаточно комнатной температуры.

Еще регулярные новости и статьи о здоровье на портале для пожилых — по ссылке.

на портале для пожилых — по ссылке. А еще эти темы представлены в социальных сетях: Одноклассники, FaceBook, ВКонтакте! А также появляются на нашем канале Яндекс-Дзен. Подписывайтесь!



Расскажите об этом своим друзьям!

ПОХОЖИЕ ПУБЛИКАЦИИ - ЧТО ЕЩЕ ВАС ИНТЕРЕСУЕТ?

ПОЛЕЗНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ О ЗДОРОВЬЕ И АКТИВНОМ ДОЛГОЛЕТИИ