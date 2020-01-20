ЗДРАВСТВУЙТЕ!

СПРАВКИ
ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ
НА КАЛЕНДАРЕ

ДЛЯ ДУШИ
  • Развлечения онлайн
    • ИЗВИНИТЕ, РАЗДЕЛ В РАЗРАБОТКЕ
ОБЩЕНИЕ
ПАРТНЕРСТВО

А у вас все лекарства правильно хранятся? Есть смысл проверить
По инф. "Российской газеты"   
20 Января 2020 г.
Изменить размер шрифта

med 996

Провизор рассказала, какие лекарства следует хранить в холодильнике, пишет "РГ".

А у вас все лекарства правильно хранятся? Есть смысл проверить

В холодильнике, как правило, хранят мази, свечи, глазные капли, ферментные препараты

Домашняя аптечка, как правило, делится на две части. Половина лекарств прячется где-то на верхних полках шкафов подальше от детей, половина отправляется в холодильник.

Стоит взять за правило читать инструкции к медикаментам сразу после их покупки. Вполне возможно, что в аптеке забудут предупредить о правилах хранения того или иного лекарства, и оно быстро потеряет свои свойства.

В холодильник следует отправить те препараты, на упаковках которых значится, что хранить их нужно в прохладном или холодном месте. Провизор Ирина Булыгина рассказала, что "прохладное место" означает 12-14 градусов тепла, "холодное" - около 4-6 градусов. Это нижняя полка холодильника, предназначенная для овощей.

При комнатной температуре не следует оставлять препараты с натуральными ингредиентами. Это свечи, мази на жировой основе, а также лекарства, изготовленные в рецептурном отделе аптеки: у них, как правило, небольшой срок хранения. Скорее всего в холодильник следует отправить глазные капли, а также ферментные препараты в виде порошков. Остальным медикаментам бывает достаточно комнатной температуры.

  • Расскажите об этом своим друзьям!
ПОХОЖИЕ ПУБЛИКАЦИИ - ЧТО ЕЩЕ ВАС ИНТЕРЕСУЕТ? Все новости о здоровьеБолезни сердечно - сосудистой системыБолезни органов дыхания Болезни желудочно-кишечного тракта Эндокринные болезни, нарушения обмена веществ Болезни мочевыделительной системы Болезни костно-мышечной системы Мужское здоровье Женское здоровье Глазные болезни ЛОР-заболевания («Ухо-горло-нос») Болезни нервной системы Инфекционные и паразитарные болезни Травмы, отравления Детское здоровье Народная и нетрадиционная медицина Здоровое питание Полезные советы Секс в пожилом возрасте Долголетие Книги о здоровье Гимнастика для пожилых
ПОЛЕЗНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ О ЗДОРОВЬЕ И АКТИВНОМ ДОЛГОЛЕТИИ

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 