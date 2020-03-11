А как у вас со слухом? Давно проверяли?

Проблемы со слухом возникают не только у людей преклонного возраста. Причем у жителей мегаполиса есть для этого дополнительная причина: множество шумов вокруг. Поэтому иногда слух снижается даже в школьном возрасте.
Слух – одно из пяти чувств, которые позволяют человеку ориентироваться в окружающем мире. Нарушение слуха даже у взрослого человека влечет за собой значительное снижение качества жизни.
Поэтому тугоухость нужно лечить, а если это невозможно, то компенсировать нарушение при помощи слуховых аппаратов. Благо, сейчас существует множество моделей этого устройства, и врач поможет подобрать подходящее. Занимается проблемами слуха врач-сурдолог.
Какие признаки могут указывать на развивающуюся тугоухость?
Вам говорят, что вы слишком громко включаете телевизор.
Вам кажется, что окружающие стали говорить как-то тихо и невнятно.
Вам трудно ориентироваться, если говорят несколько человек.
Близкие жалуются и раздражаются, что вы часто переспрашиваете.
Вам некомфортно разговаривать по телефону, так как вы плохо слышите собеседника.
Вы замечаете, что поворачиваетесь в сторону собеседника каким-то одним ухом или наклоняете голову, чтобы лучше расслышать.
Могут быть и другие симптомы: шум и/или звон в ушах, ощущение заложенности.
Важно вовремя заметить проблему и решить ее. Ведь у ребенка нарушения слуха приводят к задержкам развития, в более старшем возрасте – к трудностям в обучении и социализации.
Страдают и взрослые люди. Человек стесняется того, что он не слышит, начинает избегать общения, старается поменьше выходить на улицу. Кроме того, нарушение слуха может привести к беде: можно не услышать машину, окрик об опасности и так далее.
Как сохранить слух?
Причины нарушения слуха могут быть разными. Помимо возрастных изменений, к потере слуха приводят инфекционные заболевания лор-органов, аллергические реакции. Может повлиять на слух прием некоторых лекарств, травмы уха и мозга.
В настоящее время к снижению слуха у детей и подростков приводит постоянное прослушивание музыки в наушниках. Это слишком высокая нагрузка на слуховой аппарат не проходит даром.
Чтобы сохранить слух нужно своевременно лечить острые и хронические заболевания, правильно проводить гигиенические процедуры. Кроме того, важно дозировать слуховую нагрузку.
В молодом возрасте проверку слуха надо проходить хотя бы раз в три года, максимум раз в пять лет.
В возрасте старше 60 лет проверку лучше проходить каждые один-два года.
Если проблемы уже есть или есть факторы риска, то лучше проверять слух чаще.
Причины нарушения слуха могут быть разными. Помимо возрастных изменений, к потере слуха приводят инфекционные заболевания лор-органов, аллергические реакции. Может повлиять на слух прием некоторых лекарств, травмы уха и мозга.
В настоящее время к снижению слуха у детей и подростков приводит постоянное прослушивание музыки в наушниках. Это слишком высокая нагрузка на слуховой аппарат не проходит даром.
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А как у вас со слухом? Давно проверяли?
Проблемы со слухом возникают не только у людей преклонного возраста. Причем у жителей мегаполиса есть для этого дополнительная причина: множество шумов вокруг. Поэтому иногда слух снижается даже в школьном возрасте.
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