Отношения с внуками: как их построить?

Всем известно, что представителям старшего поколения доставляет огромное удовольствие общение с уже подросшими внуками, с самостоятельными молодыми людьми. Их прельщают дружеские отношения не только с малышами, которые ходят в коммерческий минисадик для детей, но и со своими собственными уже семейными сыновьями и дочерями. Так в лоне семьи открывается новая страница взаимоотношений разных поколений, что ведет к зарождению так называемого диалога между молодыми и пожилыми членами общества.
Взаимоотношения поколений
В связи с этим прежде всего необходимо выделить некоторые основные практические принципы, которыми следует руководствоваться в жизни. Эти положения нельзя оставить без внимания.
Во-первых, молодые люди - уже сложившиеся личности. Они имеют право на формирование собственных воззрений и убеждений, у них должна быть возможность для развития индивидуального самосознания.
Во-вторых, нужно пытаться предусмотреть развитие ситуации: всегда лучше предугадать ситуацию, чем пытаться исправить ее в последствии.
В-третьих, с какой точки зрения ни посмотреть, родители всегда предстают самыми лучшими воспитателями, у них лучше всех получится помочь своим детям в формировании личности.
В-четвертых, родители (в еще большей степени это касается бабушек и дедушек) всегда должны помнить, что никоим образом недопустимо пытаться воспринимать мир по-старому, не признавая, что и окружение, и сами времена существенно изменились и уже не такие, как вчера.
И, наконец, последнее, - современные бабушки и дедушки, находящиеся рядом со своими такими сложными и непонятными внуками, и подростками, и уже взрослыми молодыми людьми, должны всегда помнить слова апостола Павла, обращенные к христианам Фессалоникии: «Все испытывайте, хорошего держитесь».
«Первый ребенок – это последняя кукла, а первый внук – это первый ребенок»
К сожалению, можно констатировать, что в наши дни некоторые подростки ощущают себя уже «совсем взрослыми», может быть, они уже вступили на неверный путь или связались с дурной кампанией, что не могло не повлиять на формирование их личности. Я глубоко убежден, что эти ребята (а их число существенно варьируется в зависимости от страны и даже отдельного региона) зачастую страдают из-за уже совершенных тяжелых ошибок эгоистического общества, характерными чертами которого являются стремление к приобретению материальных благ и полное пренебрежение к человеческой личности.
В этом мире, мире взрослых, подросткам практически нет места. Часто некоторые поступки молодежи на самом деле вовсе не являются выражением протеста; в действительности это особые формы поиска лучшей модели общества. Умный дедушка совместно с родителями своих повзрослевших внуков должен понимать причину такого поведения.
Мы не утверждаем, что представим здесь исчерпывающую характеристику современного общества, в которое молодые люди зачастую вовлечены вопреки собственному желанию. Нужно отметить, что поколение дедушек, даже если им только около пятидесяти лет, очень часто судит слишком строго, а фактически делает очень мало, поскольку молодые люди находятся под влиянием определенных экономических идей и идеологических воззрений.
Задача старшего поколения, особенно - молодых бабушек и дедушек, заключается в попытке диалога с внуками (конечно, и с другими молодыми людьми). Без сомнения, это очень важная задача, и она будет выполнена даже в том случае, если старшее поколение ограничится теми рамками, которые были описаны выше.
Профессор Г.Ф. Цуанацци, известный итальянский психиатр из города Вероны, выделил следующие основные тезисы, которые, как нам кажется, отвечают на вопросы, возникающие при размышлении над рассматриваемой ситуацией: «Позвольте им говорить и научитесь их слушать. Дайте им помечтать, примите вызов, не оставляйте без внимания высказанное мнение. Сделайте так, чтобы их ожидание переросло в надежду».
Бабушки и дедушки могут оказать неоценимую помощь родителям собственных внуков, помочь им претворить в жизнь приведенные высказывания, представители старшего поколения смогут сотрудничать со своими детьми и помогут им в выполнении такой важной и ответственной обязанности: в воспитании детей.
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